الإستراتيجية الثابتة – عبد الحبار عبد الوهاب الجبوري

وأنا أقرا مذكرات مستر ( همفر ) الجاسوس البريطاني الذي أوفدته وزارة المستعمرات البريطانية عام 1710 ضمن تسعة جواسيس آخرين ممن يتوفر فيهم الحماس ألتجسسي ،الى سائر أجزاء ألأمراطورية البيزنطية ،وكانت حصة هذا الجاسوس البلاد العربية ( مصر والعراق والحجاز ) لغرض جمع المعلومات المتعلقة بعوامل الضعف والقوة لتلك البلدان ،ورفعها الى وزارة المستعمرات لتنفيذ الستراتيجية ألتجسسية في منطقة الشرق الأوسط بصورة عامة وشبه الجزيرة العربية بصورة خاصة ,وتبين لي أن تلك ألستراتيجية تقوم على مبادئ وأسس وخطط ثابتة ،وذلك من خلال قراءة الأوضاع التي تعرضت لها البلاد العربية عام 1710 وما يتعرص له الوطن العربي الآن بشكل عام والعراق بشكل خاص . فالأهداف والمبادئ والخطط والوسائل والمهمات التي كانت تسير عليها ستراتيجية التجسس منذ عدة قرون ،لا تختلف عن نفسها في القرن الحادي والعشرين ،لأن القاعدة العامة التي تستند عليها وسائل التنفيذ لا تزال هي قاعدة ( فرق تسد ..فرق تحطم ..تستفد اكثر ) هذه القاعدة التي تهدف ابقاء السيطرة على ماتم السيطرة عليه من جهة وضم ما لم يتم السيطرة عليه من جهة اخرى ،وذلك بأختيار ( المهمات ) المناطق ذات القوميات المختلفة ،والأديان المتعددة ،واللغات المتباينة ،والمصالح المتقاربة ،ثم وضع الخطط اللازمة لتعميق التفرقة والتشجيع على الرشوة والفساد الأداري والمالي والعمل على توسيع نطاق الجهل والفقر والمرض ،تماما كما حدث في العراق بعد الأحتلال ( أحد وسائل تنفيذ تلك الستراتيجية ) عام 2003 وحدث مرة أن هذا الجاسوس ذكر في أحد تقاريره ( أن العرب والمسلمين لو كانوا يعرفون مصالحهم لتركوا الخلافات ووحدوا كلمتهم وقاوموا كل هذا التخلف ) فلم يكن من رئيسه الا أن نهره قائلا له ( واجبك أن تزيد الشقة لا أن تحاول جمع كلمتهم ،وأن مهمتك أن تتعرف على النزاعات اللونية والقبلية والأقليمية والقومية والدينية والطائفية وأن تعرف البركان ،المستعد للأنفجار بهم لأننا لا يمكن أن نعيش برفاه ,الا بزرع الفتن والنزاعات بين الشعوب وتقسيم دولهم الى حكومات وأقاليم مختلفة والبحث عن عوامل القوة وتبديلها بنقاط الضعف ).

ضعف الأمة

وقد رأيت في هذه المذكرات أنها تؤكد على أن البحث عن النقاط التي تضعف الأمة وتمزقها ,كما يريد الاحتلال الآن ،يتم عن البحث على وسائل الأختلاف بين المذاهب الدينية والاختلاف بين الحكام والشعوب .وبين العلماء والحكومات ،وبين القبائل ورؤسائها ،وسيطرة الجهل والأمية ،وخمول الروح الوطنية وذبول المعرفة وفقدان الوعي ،وتشجيع دكتاتورية الحكام واستبدادهم ,والعمل على تدهور عناصر الصحة العامة ،وفقدان الأمن ،واحتقار المرأة ،وتشجيع الفوضى في شؤون الأدارة والنظام وتعطيل القوانين ،وتدهور الأقتصاد ,وانتشار الفقر .

الجهل والفقر

بعد ذلك يتم العمل على تعميق نقاط الضعف في الأمة عن طريق تركيز هذه الأختلافات وتوسيعها ،والأبقاء على الجهل والفقر والمرض والفوضى والفساد ،وفقدان الأمن وأضعاف صلة الشعوب بعقائدهم . وأغراء المرأة والشباب بشتى الوسائل ليقع الفساد بينهما . ومن يلاحظ اليوم ما يجري على الساحتين الأسلامية والعربية يجد أن سياسة القرون السابقة تتجدد في القرن الحادي والعشرين ،وذلك بأتباع سياسة ( فرق تسد – فرق تحطم – تستفد أكثر ) حيث نشطت النزاعات والخلافات الشديدة بين الشعوب وقادتها ، واذا كانت نار الطائفية والعرقية واثارة النزاعات الدولية كما نراها اليوم الأقليمية والمحلية ،واحياء المذاهب حتى البائدة منها ،والتخطيط لتقسيم الدول الى اكبر عدد من الحكومات المحلية الصغيرة ،ومحاولة جعل المذاهب أديانا مستقلة لا ارتباط فيما بينها ثم اعادة الخلافات بينها . ونشر الفساد وزرع الجواسيس في الدول عن طريق الشركات الوهمية ،ومحاربة الأمة العربية ،وتوسيع اللغات الأخرى ،وتشجيع اللهجات المحلية المتفرعة عن العربية كمحاولة لقطع العرب عن اللغة الفصحى التي هي لغة القرآن والسنة .

حروب وثورات

وتمييع الشباب بناتا وبنين ،واشعال الحروب والثورات الداخلية والحدودية والثأرية بين العرب وغير العرب ،وبين المسلمين وغير المسلمين ،وحتى بين المسلمين أنفسهم لأشغالهم عن التفكير بمقاومة المحتل ومتابعة الأعمار والبناء والمساهمة في توفير الأمن والأمان لكافة المواطنين .لنعمل جميعا بما جاء في القرآن الكريم بقوله تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) وأمرهم شورى بينهم ) ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) و ( لهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) و ( خلق لكم ما في الأرض جميعا ) و ( من كل شيء موزون … ونظم أمركم ) فلماذا لا تطبق هذه المبادئ الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية . والتي تشير الى الأتحاد والألفة ,والأمر بالشورى ,وتقوية الجيش،واحترام المرأة ،والأمر بالعمران ،والعمل بالنظام ….

أليست هذه المبادئ وغيرها تهم الأمة .؟فلماذا لا نعمل بها من اجل مقاومة سياسة الاعداء القائمة على قاعدة ( فرق تسد …فرق تحطم … تستفد اكثر ) .