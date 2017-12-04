نهاية النجاة ونسيان فضل الله – صفاء الصالحي

الاحد 12 من تشرين الثاني2017 الساعة 21:18

بقوة وصلت إلى 7.3 درجة على مقياس رختر وعلى حين غرة سلسلة من الاهتزازات الارتجاجية للارض رجت شامخ البنيان ورنحت، وفي مشهد يبعث على الخوف والذعر ،وبحالة من الهلع وتشوش الذهن هرع النَّاس بتزاحم اعم? في الممرات الضيقة وعلى الابواب في محاولة النجاة،الهستيريا والبكاء والصراخ تزيد الذعر وتعرقل خطط الخروج وتلف الساق بالساق ، فأصفرت الوجوه،واختل التوازن فالناس سكارى وماهم بسكارى تفر الناس حفاة الى العراء، فتحطم الغرور والكبرياء، والظالمين ومن أعانهم في ذُل وانكسار، والفاسدين يَغشاهم ذلّ وخسْران ونـَـدامة، والكل في فزع لا يعلمون ما هم اليه صائرون بعد انعدام الحيل ، شاخصة ابصارهم وتعلوها صرخاتهم بالاستنجاد (يالله يالله) وتتبعتها صرخات الإيمان فيهم بالصلوات والتهليل والتكبير :

اللهم صل على محمد وآل محمد… لا إله إلا الله لا إله إلا الله…الله اكبر الله اكبر…

والخلائق في فزع ورعب ترهقهم ذلة ،عاجزون خارت قواهم قد أحسَّوا ضعفهم وأدركوا قدرة الله عليهم فسلموا تسليما ..

واقتضت حكمة الله تذكر المآل وإبصار الدنيا على حقيقتها، وكيف أن الله قادر ولا يعجزه شي ء في الأرض ولا في السماء مع بيان ضعف الإنسان، وتحذير لعباده من التمادي في الطغيان، ويزداد الذين آمنوا إيمانا..حتى جاء امر الله للأرض ان تسكن بعدما ازالت ما بيها من غضب وانفعال، فسرعان ما نسوا أو تناسوا ، فاغتروا بسكونها وصمتها وتناسلت عندهم الافكار.. فأنقسم العالم الأزرق ” فيس بوك” كما العالم الواقعي مابين “ختار كفور “وبين “صبار شكور. فأما من كان ختارا كفورا فآلت تغريداته لثمة مكر :

-بالتهريج والتهكم يريد أن يقنع نفسه بما هم عليه من اللهو الكاذب.. ولا يريد أن يصدق بأن الله قادر على أن يهلك الناس بفجورهم وطغيانهم !!

-ليس زلزالا، بل تجربة نووية إيرانية باطنية اجتاحت هزاتها الارتدادية كامل أراضي العراق.. من دون ان يورد أيهما الأكثر تضررا جراء الزلزال !!

– ان منظومات (هارب HAARP) قادرة على توليد الانفجارات الباردة وإحداث الزلازل.. تأليه امريكا وينكر معرفته بمن صفع امريكا باعصار ألاسكا العظيم ،وإعصار هارفي، وكاترينا ، وإعصار إرما الذي لم يكن من الذاكرة ببعيد!!

وأما من كان صبار شكور آلت تغرديداته لثمة عِـبَر :

-الزلازل من آيات الله العظام في هذا الكون ، يبتلي بها عباده تذكيرا أو تخويفا أو عقوبة ، وعلى الإنسان أن يدرك ضعفه وعجزه وذله وافتقاره بين يدي الله تعالى ..

-أيها الحفاة بالعراء ،انتم في مشهد يوم حشر مصغر ، يذكر بالحشر الاكبر ..

-أيها الظالم سترى كل من ظلمته في الدنيا متعلقاً بك بين يدي القوي الجبار يطالبك حقه..

-يا من قد اغتر بملكه وزها بسلطانه، فأفسد في الأرض،ان الذي أعطى قادر على ان يمنع ، الم تر كيف خسف الله بقارون الارض من قبلك..

-في الشدة والرخاء دع الأهواء وأشكر الآلاء من رب الارض والسماء فمن جوده ولطفه لست من بين الأربع مائة والثلاث وعشرين قتيلاً، ولا من السبعة الآلاف وثلاث وستون جريحا .

-الم تر في بضع ثوان قد انقلب الغطريس مستكينا، والطاغية ذليلا ،والجاحد قانتا،والفاسق مُتَأَدِّبا،والفاسد فاضلا.. فكيف بالهزةِ الكُبرى توافيها ؟ قال تعالى ((وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ )) ، سورة لقمان 32