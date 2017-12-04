نحو ستراتيجية تعليمية لمواجهة الإرهاب – محمود الخفاجي

يعد التطرف الفكري من أهم وأخطر القضايا في حياة المجتمعات نظرا لما يمكن ان يتركه من تداعيات خطيرة على واقع الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ناهيك عن اثاره الخطيرة على الاستقرار الامني بوصفه مشكلة تبدأ من داخل بنية المجتمع المتمثلة بالأفراد الذين ينتمون الى هوية دينية أو قومية أإو تيار فكري محدد. ان عدم وجود مفهوم واضح للتطرف جعل دولا كثيرة غير قادرة على التعامل مواجهته خاصة في الوقت الذي قد استفاد التطرف من حركة العولمة واستغلها بشكل ايجابي وتمكن المتطرفون من توظيف التطورات العلمية والتقنيات الحديثة بشكل جيد لصالحهم وباتت منتجات العنف السياسي والارهاب مترجمة على ارض الواقع من خلال الثورة الرقمية وهو ماعزز من الحاجة الى ضرورة البحث عن الأمن الفكري المفتقد وضرورة نشر الوسطية والاعتدال ومواجهة الغلو والتطرف عبر تعزيز المهارات الفكرية والسلوكية لمواجهة الافكار المتطرفة. بوصفه السلاح الأمثل لتحصين الأفراد من الوقوع تحت تأثيرا التطرف وهو ما يفرض على المؤسسات التعليمية والبحثية أيلاء ظاهرة التطرف وتحديدا مشاكل التطرف الفكري أهمية قصوى في مجالات البحث العلمي والتوسع في محاولات البحث العلمي ومفردات التعليم بهدف ايجاد الحلول والعلاج لظاهرة التطرف الفكري. على الرغم من ان التطرف الفكري هو من ابرز التهديدات التي تستهدف فئة الشباب، الا ان خطورة شيوع حالة التطرف تكمن في انه يتغلغل الى عمق المجتمع ويهدد كيان الدولة وبقاءه واستمراره ، لذا فان علاج ظاهرة الإرهاب والتطرف الفكري يحتاج إلى أكثر من اداة وعلى مختلف الصعد ، وقد تبدو الإجراءات الامنية والقتالية إحدى الأدوات الضرورية الابرز في المدى القصير ، أما على المدى الطويل فإن الحل يفرض ايجاد وتطبيق حزمة من الإجراءات السياسية والفكرية والاجتماعية تقتحم الظاهرة في جوهرها وتكشف زيف الادعاءات التي يروّج لها وتعيد بناء الأمن الفكري السليم. الجامعات العراقية الى جانب المؤسسات التعليمية الاخرى اليوم امام استحقاق وطني لايقتصر على الاستمرار في مواصلة مسيرتها العلمية لاسيما في المناطق التي خضعت لسيطرة تنظيم داعش الارهابي وانما يمتد الى ضرورة ان تشرع باعتبارها احدى المؤسسات المؤثرة في قطاعات واسعة من الشباب بتقديم صياغة جديدة لموضوعة الوحدة الوطنية وأهميتها ودورها في اســتتباب الأمن والاستقرار في العراق الجديد لتعزيز قيم المواطنة والعمل على زيادة ترسيخ قيم الوحدة الوطنية في المناهج الدراســية وجعل موضوعة الوحدة الوطنيــة والمواطنة أحد محاورها التعليمية والتربوية والسلوكية ودعوة الجامعات العراقية إلى ضرورة إيلاء موضوع تعزيز قيم المواطنة أهمية خاصة في أنشطتها المختلفة و التوصية بتكثيف برامج التوعية التي تركز على توعية الشــباب بأخطار وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة اليقظة والوعي لما تبثه هذه الوسائل من إساءة للإسلام وتشويه صورته وتبني مشروع تحويل الجامعات الى وســائل علمية لتكريس قيم المواطنة وعدم إثارة النعرات القبلية أو المذهبية الطائفية وكل ما يسيئ للوحدة الوطنية في جميع برامجها التوعوية ودعوة مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الثقافية العامة إلى تنظيم برامج وأنشطة متعددة في تعزيز قيم المواطنة والولاء ومجالات مكافحة الإرهاب و التوصية بتكثيف البرامج العلمية والدورات التدريبية والإعلانات وورش العمل التوعوية المتعلقة بمفهوم المواطنة لتكون محل اهتمام وتداول رسمي وشعبي متواصل ومستمر في الثقافة العامة. وبالتالي سيكون للجامعات والمؤسسات التعليمية الاخرى دور اساسي لاتقتصر أهميته على مواصلة العملية التعليمية، وانما يكون لها الاهمية القصوى في مواجهة تحديات التيارات الفكريه المتطرفة واعداد اجيال من الطلبة يمثلون الحلقة الجيدة التي تتولى نشر الوعي الامني والفكري وتقود عملية تنفيذ خطط التنمية ومجالات التطوير والانتاج في عراقنا الجديد ، وبما يسهم في تنمية قطاع الشباب وتحصينهم من الفكر المتطرف والنهج الظلامي بهدف ايجاد مجتمع قائم على التسامح والولاء والحوار والعدل والانتماء والوسطية والتعايش السلمي وتعزيز الوحدة الوطنية ويقود الى يحقق السلم والأمن المجتمعي .