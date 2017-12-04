التعليم بلا تدريس – عبد الله غيث

تجهر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في محافلها العلمية والثقافية على حد سواء بأن الجامعات العراقية سارت في طريق خدمة المجتمع، بل تدعوها في كل وقت وحين إلى أن تكون “منتجة” لا مستهلكة، كما تضج المواقع الإلكترونية ومدونات التواصل الاجتماعيّ بضرورة بذل الجهود وتحصين المؤسسة من أجل رفع التصنيف العلمي والبحثي لتلك الجامعات بين جامعات دول العالم من جهة، والمؤسسات التعليمية في الدول العربية من جهة أخرى . وفي الوقت الذي ننتظر فيه ولادة جديدة من رحم وزارة التعليم بإنشاء جامعةٍ أو كليةٍ على أقل تقدير تحمل أسم ” العلوم التربوية والنفسية ” تضم تخصصات متعددة أسوة بنظيراتها في المؤسسات التعليمية الإقليمية منها والعالمية، تتخذ الوزارة في محضر اجتماعها لهيئة الرأي المنعقد في شهر تشرين الأول لعام 2017 قراراً يفضي بإضعاف قسم العلوم التربوية والنفسية في كليات التربية العراقية وشطره إلى قسمين، وفصل تخصص “طرائق التدريس″ عن القسم وإرجاعه إلى التخصص العام للفرع العلميّ كل وحسب احتياجه في محاولة لإذابته . وهذا الأمر نوقش في وقت وزير التعليم العالي الأسبق عبد الجبار توفيق سنة 1999- 2000 بعد أن تم إعداد مشروع كامل يضم عدد من القرارات وليس بهذا المنطق، إذ كان مقررا فيه أن تسمى الأقسام في كليات التربية بهذا النحو : قسم إعداد مدرسي اللغة العربية، وقسم إعداد مدرسي الجغرافيا، وقسم إعداد مدرسي الكيمياء، وسواهم، فضلا عن نقل الدراسات اللغوية والأدبية والجغرافية والتاريخية وسواها لكليات الآداب والعلوم، ودرس طلبة مرحلة الماجستير السنة التحضيرية وقتها في الأقسام الأخرى؛ ولكن لم ينجح المشروع ولم تتحمل الأقسام دراسته؛ لأن النسبة الغالبة للدروس التربوية والنفسية مع وجود درس واحد تخصصي فقط لغوي أو جغرافي أو كيميائي . ولعل المتابع الجيد لقرارات الوزارة يرى أنها حريصة على التنويع في استعمال طرائق التدريس ونماذجه، وما يستعمل من طريقة تدريسية لمادة علمية لا يمكن اتخاذها نفسها في مادة علمية أخرى، فهي تقر بضرورة هذا التخصص وفاعليته في تغيير المناهج الدراسية المرتقبة، فماذا حصل ؟ ولما هذا القرار الذي ثبّط عزيمة الأكاديميين في تلك المؤسسة ؟ أم حدث خلل في كلية التربية / ابن الهيثم ليعمم هذا القرار على جميع الكليات التربوية بحسب جريرتهم ؟! . لقد زالت أحلام الباحثين في رفع أسم تخصصهم العلمي ” طرائق التدريس ” عالياً بهذا القرار المبتسر، وأنشغل ذهن التدريسيين بأداء واجبهم من جهة، وحديثهم عن القرار الصادر بحق قسمهم من جهة أخرى، والسؤال المطروح في الذهن، هل توافرت الإحصاءات بالمناهج التي يتبعونها الأساتذة في تدريس طلبتهم وما الذي سيحل بها؟!، هل شُكلت لجنة لدراسة القرار ونظرت لاستيعاب القسم المُضيف وغرف الأساتذة التي أُثقلت بحملها؟!، هل جُمعت عدد الدراسات التي يقدمها الباحثون في هذا التخصص ” طرائق التدريس “؟! . ومن الملفت للنظر أنّ تطور مؤسسات التعليم العالي في الدول المتقدمة جاء على أساس تطور المناهج وطرائق التدريس المتبعة فيها، فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية تطور التعليم فيها بعد التقرير الصادر عن وزارة التعليم في عام (1983) بعنوان (أمة في خطر) وكذلك التقرير الصادر في عام (1984) عن المركز الوطني للتربية بعنوان ( المشاركة في عملية التعلم) الذي دعا إلى إصلاح التعليم العالي وجعله قائما على تقويم المخرجات التعليمية التي تعد جزءا من مواد طرائق التدريس، إذ لا يمكن الوصول اليها إلا من طريق منظومة مواد المناهج وطـــــــرائق التدريس التي تدرس في تخصصاتها. لذا كان الأجدر ايلاء الاهتمام من الوزارة والسعي إلى تأسيس هيئة الاعتماد الوطنية بهدف تطوير التعليم العالي في العراق، ومن ثم الوصول إلى الاعتراف من قبل هيئات اعتماد عالمية متخصصة مثل الهيئات الأمريكية، والبريطانية، واليابانية، وغيرها، وتلك الهيئات تعتمد بالأساس على معايير رئيسة أغلبها تقوم على توافر المناهج الحديثة وطرائق التدريس الذي يعد بمثابة ترياق المشكلات التعليمية.

أي ان تطوير تخصص طرائق التدريس سوف يؤدي إلى الإسراع في نيل الاعتماد العالمي .