محمد رسالة العرب الدائمة الخالدة – خالد محسن الروضان

عندما تذكر بلاد العرب والحضارة والاسلام والفكر والشجاعة والانسانية فهناك مساحة كبيرة لذكري محمد (ص) وعندما يذكر حديث النهضات القومية وتوحيد كلمة الامم واخراج الناس من الجهل الى النور والعلم والمواقف الحاسمة في تاريخ البشرية يذكر محمد لان محمداً لايرتبط بموعد من الميلاد او بواقعه او معركة او حديث، وانما هو روح متجددة تتصل بالحياة الانسانية في كل مجالاتها وميادينها، فهو ثورة العرب القائمة المستمرة، وهو رسالة العرب الدائمة الخالدة وهو حضارة كل العرب الاصيلة التي لاتنضب في العطاء. كان محمد من نبلاء قبيلة قريش ومن بطن بني هاشم، الذين ينتمون الى الكعبة، لم يولد في اوساط مجتمع متحضر، وانما ولد في مجتمع متحجر تماماً كنباتات الصحراء الا ان الارادة المطلقة شاءت ان تختار الرجل الذي تمكن من اول نظره يلقيها على الكون ان يطفئ نيران المجوس، ويسقط ايوان كسرى. فأن امتنا العربيه التي انجبت محمد (ص) لابد ان تكون اليوم كما كانت بمستوى الرسول والرسالة، فالعرب قبل الاسلام كانوا بمستوى الرسالة المحمدية، رغم وجود عادات وتقاليد جاهلية لدى الكيان الاجتماعي والاقتصادي كانت هذه العادات موجودة لكن لم تصل خطورتها الى درجة قتل الفكر والوعي والانبعاث العربي القومي الذي حدث في شبه الجزيرة العربية. ان خطورة المرحلة الراهنة وسوء الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاخلاقي يحتم على ابناء الامة ان يرتقو الى مستوى الرسالة الخالدة والرسول محمد (ص) الذي تمر علينا هذه الايام ذكرى ولادته، ان محمد (ص) هو الضمير العربي الحي الخالد للامة العربية والانسانية والاسلامية، المعبر عن شخصيتها البطولية المناضلة، فهو رمز الامة وقائدها واشهر مشاهيرها.ان قساوة العيش في البادية، وحرمان الام والاب والجد، وممارسة حياة الرعي في اعماق الصحراء، والفقر والحرمان من كل مظاهر الحياة قامت بتأهيله لحمل الرسالة والامانة الثقيلة، لقد تعلم الصبر والبساطة والجلد والانس من العزلة بين احضان الطبيعة، كان يخلو بنفسه، يفكر كثيراً ، حتى وقف على كثير من تعاليم الديانات اليهودية والمسيحية. لقد أثر العزلة في التلال المحيطة بمكة يتأمل احوال البلاد والعباد، وينظر الى عجائب الكون ويفكر في البعث والحساب والجنة والنار. وتعلم القيادة والمسؤولية والتضحية من معايشة الصحراء وتعلم الرياضة وصلابة الروح وحب الناس وبغض الجور والظلم من مهنة الرعي.هكذا شاء القدر للرجل الذي كان عليه ان يغير مجرى التاريخ أن ينشأ في احضان اليتم والبادية والمراعي والفقر والمعاناة، لهذا شحذ السيف الذي قدر له ان ينزل به على رؤس الاباطره المتجبرين، ويشق طول الصحراء وعرضها بتجارة من مال خديجة بنت خويلد التي رأت في مالها بركة مالم تر مثلها من قبل وشاء القدر ان تعرض عليه الزوج منها فرضى بذلك الامر الذي وافق عليه اعمامه فخطبها له عمه حمزة ابن عبد المطلب وتزوجها. كانت اول امرأه تزوجها ولم يتزوج غيرها حتى ماتت. لقد سجل التاريخ اسمها في اكثر صفحاته اشراقاً، لقد كانت زوجة لمحمد وام لفاطمة ومربية لعلي ولم يحصل احد على مكافاءه واجر كهذين لقاء تضحية وفداء كهذين. لقد احتار العلماء والمؤرخون في تفسير ماحصل لمحمد (ص) في نهار يوم الاثنين من شهر رمضان في القرن السابع الميلادي على رمال الحجاز الحارقة من انفجار بركاني هائل عندما صاح منادياً: أيها الناس جئتكم برسالة اساسها الانسان والقلم والامر بالقراءة والتعلم والدعوة الى الايمان، وذكر خلقه الانسان وتفضيله على كثير من المخلوقات وتكريمة بالقوة والكرامة والحرية والوحدة والتحرر والتوحيد،

ان انحداره من اعلى الجبل الى تلك البيوت المتناثرة على جانبيه، ليعلن ابتداء رسالته ودعوته في مكة منطلقاً من الشعار الوحدوي التوحيدي الذي يملك به العرب وتذل لهم العجم كما جاء بقوله (يا أيها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم العجم).

لقد بدأت الدعوه بتغيير النفس البشرية لصنع ادوات التغيير والانسان وبناء قاعدتها (المجتمع) لنقل الناس من الظلمات الى النور ومن الجهل الى العلم ومن التخلف والى التقدم ومن التحجر العقلي والوثني الى الانفتاح الايماني بالخلق والخالق.لقد كان الرسول في ولادته ونضاله وجهاده داخل مكة وخارجها، سراً وعلناً قبل البعثه والهجرة وبعدهما منطلقاً من الشعار الوحدوي التوحيدي الذي يملك به العرب والذي كان له الاثر الكبير في وضع اسس نظريته والتي كان اساسها الفكر العربي الاسلامي الثوري الذي تجسد في بناء الدولة العربية من خلال تطبيق مبادئ تلك النظرية فلماذا لانتمسك بالمبادئ المحمدية؟ سؤال يريد منا الاجابة السريعة حتى ننهي الصراعات والاقتتال الاخوي في البلدان العربية والاسلامية وننهي فتنة الانقسامات التي فجرتها الامبريالية والصهيونية علينا العودة الى نقطة البداية والى الشعار الوحدوي التوحيدي الذي ابتدأ فيه محمد (ص) رسالته (يا أيها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم العجم).