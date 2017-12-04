تأهيل محطات الصرف الصحي إستعداداً للشتاء

أمانة مجلس الوزراء تنظم ماراثوناً لمناهضة عنف المرأة

بغداد – داليا احمد

نظمت دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء سباقا للماراثون تحت شعار (لا للعنف ضد النساء والفتيات) بمشاركة شرائح مجتمعية واسعة. وقالت الامانة في بيان امس أن ( الماراثون اقيم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وامانة بغداد ووكالات الأمم المتحدة في متنزه الزوراء في إطار حملة الـ 16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة), ونقل البيان عن مدير عام الدائرة ابتسام عزيز، القول ان (الماراثون يهدف الى توعية الشباب والفتيات بمناهضة العنف ضد المرأة، وان الحملة ركزت هذا العام على مناصرة تشريع قانون مكافحة العنف الاسري الذي احيل من قبل الحكومة الى مجلس النواب العراقي مطلع عام 2015 ولم يتم تشريعه).

الي ذلك قالت امانة بغداد في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الامينة ذكرى علوش شاركت في الماراثون الذي اقيم على حدائق متنزه الزوراء بالتعاون مع بعثة الامم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية ودائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة وكلية تربية البنات في جامعة بغداد وعدد كثير من الفرق التطوعية من بغداد والمحافظات).

واضاف ان (الماراثون تضمن فعاليات عدة منها مسابقة للركض بدأت من الموتيل السياحي في الزوراء وصولا الى المسرح المفتوح وعرض مسرحيات تحاكي التحديات التي واجهت المرأة العراقية والتضحيات الجسام التي قدمتها في سبيل تجاوزها).

اضافة نوعية

واوضح البيان ان (الماراثون شارك فيه فريق العراق باركر للدراجات الدولية الذي يعد اضافة نوعية للماراثون لما يمتلكه من باع طويل في المشاركة في المهرجانات المحلية والدولية وتأتي هذه المشاركة إسهاماً من الرجل في رفض ممارسة اي عنف ضد المرأة والفتيات والعمل على اعطاء المرأة دورها الريادي ومشاركتها في قيادة المجتمع). على صعيد اخر شكلت الامانة لجنة مركزية لتسهيل اجراءات الموظفين لتحديث البيانات الخاصة بسجل الناخبين . وتابع البيان ان (اللجنة المركزية التي شكلتها الامانة نظمت علوش ندوة لها تحت شعار بطاقتك وطن … فإختر وطنك) على قاعة بغداد بديوان الامانة حضرها عدد من الموظفين تضمنت شرحاً مفصلاً عن أهمية مشاركة المواطنين في الإنتخابات وضرورة الإهتمام بملء استمارة الناخب لتحديث المعلومات لضمان مشاركة الجميع في هذه الممارسة الديمقراطية وعدم حرمانهم بسبب عدم دقة المعلومات او لعدم ورود اسمائهم في سجلات الناخبين).

وتابع ان (الندوة ناقشت ايضا الإجراءات والإستعدادات الخاصة بالعملية الإنتخابية وعملية تثقيف المواطنين من خلال اقامة الندوات والمؤتمرات وضرورة التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي ستقوم بتحديث المعلومات الخاصة بالناخبين من خلال ملء الإستمارة الخاصة بكل ناخب لضمان مشاركة الجميع كما تم خلال الندوة الإجابة على عدد كثير من الإستفسارات الضرورية التي من شأنها الاسهام في انجاح هذه الممارسة الديمقراطية).

مشيرا الى ان (اللجنة المركزية ستعمل على تزويد الامانة العامة لمجلس الوزراء بتقارير شهرية عن اداء اللجان الفرعية وقاعدة البيانات التي يتم تهيئتها لتحديث سجل الناخبين للموظفين). ووجهت امينة بغداد ذكرى علوش بإكمال أعمال تهيئة جميع محطات الصرف الصحي ومستلزمات تشغيلها استعداداً لموسم الامطار .

وقال بيان للامانة تلقته (الزمان) امس ان (الاجتماع تناول أهم الاستعدادات الجارية والجهود التي بذلتها دائرة مجاري بغداد والدوائر البلدية عبر تهيئة المحطات الرئيسة والفرعية والغاطسة الى جانب اضافة محطات جديدة وتنفيذ عدد من الخطوط الطارئة لتصريف مياه الامطار وتهيئة الخطوط التي تم تنفيذها في المواسم السابقة).

تهيئة مشاريع

وأضاف ان (الاجتماع تناول ايضاً ضرورة تهيئة مشاريع المعالجة في الرستمية والبوعيثة ومحطات الدورة والحبيبية والقدس ومحطة على قناة الجيش الى جانب التنسيق مع وزارة الكهرباء لضمان عدم شمولها بالقطع المبرمج للكهرباء لاسيما في اثناء هطول الامطار). واوضح البيان ان (علوش وجهت ايضاً بضرورة الالتزام بمستلزمات السلامة المهنية للعاملين في محطات التصريف والاهتمام بنظافة المحطات وسلامة معداتها).

وتابع ان (الدوائر البلدية قامت بتأهيل محطات المجاري واحواض التفتيش ومشبكات المجاري للمحطات العمودية والغاطسة وتأهيل محطات الانفاق وصيانة جميع المضخات والغواطس مع لوحات السيطرة الكهربائية والمولدات وادامة الآليات التخصصية الشافطات والصاروخيات والحوضيات العملاقة وتهيئة مضخات الديزل ومستلزمات العمل من معدات وآليات وعمال واعداد بدائل للحالات الطارئة).