(الزمان) تستطلع ثغر العراق الباسم

البصرة أم الخير (النفط والتمر والسمك) تعاني ملوحة الماء والمطر يسقط قبة الأمير

حمدي العطار

لا نعرف من أطلق على البصرة عبارة “ثغر العراق الباسم” وقد تعود هذه التسمية الى طيبة الانسان البصراوي الذي يبتسم على الرغم من كل ويلات الحروب التي تعاني منها المدينة أكثر من أي مدينة في العراق ! أو لأن البصراوي أشتهر بحسن ضيافته لكل الوافدين فهو يستقبل الجميع بثغر مبتسم حتى لو كان حزينا .

كانت زياراتي للبصرة لإنجاز معاملة ولكن لا بد أن تتناول سمبوسة” ابو عباس″ من سوق حنا الشيخ والتمتع بمنظر شط العرب والتأمل بالقرب من السياب الذي ينتظر تطوير مكانه من قبل الموارد المائية وليس من قبل وزارة الثقافة والسياحة ، لم يكن السياب يعلم بأن مصير تمثاله سيكون على عاتق وزير المورد المائية مثله مثل السدود ودجلة والفرات وشط العرب ولم يكن يتصور وهو يكتب (اشودةالمطر) بإن في اول زخت من المطر على البصرة ستكون الشوارع كلها (طين) وسيؤدي سقوط المطر الى أسقاط جزء من قبة الأمير، ووسط كل ذلك نفتش عن التوابل في سوق الهنود ولم تعثر عليها وتفتقد بائعة الخريط وصاحب الجمار والنبك .إنها البصرة أم الخير والنفط والتمر لكنها لا تملك الماء الصافي .الحلو وملوحة الماء خالدة في البصرة.

سوق العقيل تغير فيه الحال

ولم يتغير

كان يسمى سوق العقيل نسبة لأسم أحد تجار البصرة .تغيير كثيرا ليس نحو الاحسن أو الأسوأ بل هو أصبح غريبا بالنسبة لي.لان الأسواق المخضر والسمك واللحوم والاجبان التي تشتهر بوفرة البضاعة ورخص السعر وكثرة الباعة والمشترين لم تعد رخيصة فعلا. وانت بالبصرة لا بد إن تشتري تمر البرحي وراشي الصادق والخريط وسمك الزبيدي وسمك الشانك وكذلك الصبور لكنه صغير وغاليا. الله يرحم فترة السبعينات من القرن الماضي كانت الصبورة الكبيرة تباع بفلس واحد والفائض من الصبور يستخدم سماد بينما اليوم الصبور الصغير جدا 3 بعشرة الاف دينار.ويبقى سمك الفاو مطلوب أكــثر من سمك إيران.

مسرح وقاعة ثقافية ومسبح تحولت الى مول تايمز سكوير

كان مبنى ومقرا للفرقة القومية للفنون الشعبية. وكان مسرحا للإدارة المحلية. وكان مسبح الإدارة المحلية. وقاعة للمهرجات المربد الشعرية ،لكن بعد 2003 وفي ظل تهميش الثقافة والفنون عانى بهو الادارة المحلية من الاهمال وغياب الدعم والتطوير وانعدام النشاطات المسرحية والفنية والثقافية ليصبح الآن هو مول تايمز سكوير .أسواق ومحلات ووسائل ترفيه، ساحة للتزلج، وملعب البولنك ، والعاب للأطفال وسينما للكبار كافتريات ومطاعم. كان الازدحام شديدا ومن الصعوبة الحصول على مكان تركن سيارتك فيه.كما ليس من السهل العثور على طاولة لتناول وجبتك التي طلبتها.

كل هذا وقد تجاوزت الساعة الثامنة مساء. بعد اختفاء دور العرض السينما من بغداد والبصرة وانحسار المسرح في البصرة تحول وسائل الترفيه إلى المولات وأصبحنا مجتمعا استهلاكيا بامتياز.

كانت رحلة اثارت الذكريات

انتهت رحلتي الى البصرة ،واحسست هذه المرة بالاشباع المعنوي من لقاءات الاصدقاء لثلاثة ليال متتالية، اشخاص كانوا يتحدثون معي بحب واشتياق بينما أنا أطيل النظر في عيونهم فلا أرى الا الذكريات الطرية على الرغم من إنها بعيدة جدا لكنها لا تزال تعيش معي،احدهم او اكثر جير ذكائه السياسي نحو العمل المهني ليكون غنيا،لكنني لا احس به يملك إخلاق البرجوازي،فهو لا زال يميل نحو قضايا الفقراء واليوم لا يتحدث الا عن خصصة الكهرباء !هل هو إلأدمان الانساني؟ لكنه مفيد، الاخرون الذين فشلوا بأن يصبحوا أغنياء او ميسورين ليس لأنهم لا يملكون الذكاء بل لأنهم لم يحالفهم الحظ مثل الاخرين! وجميعهم يلومون (الحزب الشيوعي) حتى لو لم ينتم البعض أليه فهو اشد من الاخرين نقدا وتصويبا لمواقف الحزب الوحيد في العراق الذي لا يخجل من ينتمي اليه ان يعود بعد ان تركه يفتخر بما قدمه من دون مقابل!احس في عيونهم دموع تعبر عن الالام قد لا تصيبه شخصيا لكنها تخص اناس قد يعرفهم او حتى لا يمكن ان يراهم! فما علاقة من يعيش في محلة الصبخة بالبصرة القديمة بما يحدث في شيلي أو فيتنام بينما نرى الاخرون لا يكترثون لمن يقيم معهم في نفس السكن.

من قال أن الفكر احيانا او الايديولوجية تجعلنا قساة بعيدون عن الانفعالات العاطفية ؟

انا لم ار في رحلتي هذه غير أصدقاء مواقفهم لا تخلو من الانفعالات والردود الافعال العاطفية، قد يكون مزاج البعض حادا ولا يعرف المجاملة فلا بأس فنحن مجموعة لا تحاسب الانسان اذا تعرفنا على معدنه الجميل!وننسى الاخطاء العفوية فهي دائما غير متعمدة!

*كل الاماكن التي زرتها ابتداءا من السياب الى اسد بابل ومن ثم ضفاف شط العرب ومقهى السيمر وسوق العقيل وسوق الهنود وحنا الشيخ ومول التايمز ،جميعها لم التق بأناس اعرفهم سابقا لكن وجوه اصدقائي تلبست بكل المارة وابتسامتهم.

من اين سوف يحصل اولادنا على اصدقاء بمستوى هذه النماذج التي تربت على روايات (الام) و(نحن سقينا الفولاذ) و(ذهب مع الريح) و(الثلاثية) و(الياطر) و(بقايا صور) و(خمسة أصوات) اناس تحولت الثقافة عندهم الى سلوك، ومن ثم الى عادات ومواقف حتى بعد ان تركوا العمل السياسي فهم يهتمون بالشأن العام ويتفاعلون مع الاحداث حتى لو إصاب بعضهم اليأس.آه البصرة غادرتك وانا لا زال مشتاق اليك ولأهلنا هناك،لأن من يملك ذكريات عن البصرة لا يمكن ان لا يشعر بالحرمان وهو يمارس الابتعاد الأضطراري عنك.