الإسكان ينفّذ حملات خدمية في مدن الأنبار

بغداد – تمارا عبد الرزق

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة تواصل تنفيذ حملة خدمية واسعة لصيانة محطات وخطوط نقل وشبكات المجاري في محافظة الانبار.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (فرق الصيانة التابعة للمديرية العامة للمجاري احدى تشكيلات الوزارة تواصل تنفيذ حملة واسعة لصيانة محطات معالجة وخطوط نقل وشبكات المجاري بالآليات التخصصية المتوفرة في مديرية مجاري الانبار).

مشيرا الى ان (الحملة تضمنت صيانة وتأهيل محطات الرفع والمعالجة وتسليك وتنظيف خطوط نقل وشبكات المجاري بشقيها الصرف الصحي والامطار في عدد من الاحياء والمناطق الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية لحدود المراكز الرمادي والفلوجة اضافة الى المراكز الاخرى التابعة للمديرية).

تنفيذ اعمال

وتابع البيان ان (الوزارة تواصل تنفيذ اعمال اعادة تأهيل وصيانة طريق مندلي – بلدروز الواقع في محافظة ديالى والذي يعد من المشاريع الكبيرة في المحافظة كونه سيسهم في عملية نقل البضائع وتنقل زائري العتبات المقدسة والمركبات ذات الحمولات لاتصاله بشكل او باخر بمنفذ سومر الحدودي مما يساعد على إنعاش الوضع الاقتصادي والسياحي في المدن التي يمر بها لاسيما بعد ربط تلك المناطق ببعضها من خلال هذا المشروع الذي يسهم في تطوير الواقع الخدمي والعمراني في المحافظة).

وبين المركز الاعلامي ان (الملاكات الهندسية والفنية في شركة اشورالعامة للمقاولات الانشائية إحدى تشكيلات الوزارة تواصل تنفيذ اعمالها في مشروع صيانة طريق مندلي و بطول يتجاوز25 كيلومترا وبكلفة بلغت اكثرمن 8 مليارات دينار).