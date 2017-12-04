خصخصة الكهرباء خطوة مهمة – زياد مسلم دغيم العاني

من المتعارف علية كان المواطن قبل 2003 يتلقى الخدمات بدعم شبه مطلق بحيث أصبحت الكثير من الخدمات مثل الكهرباء والماء والوقود تقدم بشكل شبه مجاني من قبل الدولة للمواطن وهذا ليس معيبا لكن العيب في ذلك هو تحول المجتمع العراقي بما فيهم الطبقة المثقفة الى عالة على الدولة من خلال الابتعاد عن ثقافة الترشيد والتي تعتبر جزءا من اقتصاد الدول المتطورة بحيث وصل المواطن لدرجة يستخدم الوقود الذي تتحمل الدولة اعباء مالية كبيرة في انتاجه باستخدامات في غير مكانها وكذلك بالنسبة للطاقة الكهربائية واستخدامها بشكل غير منطقي وكان من الظروري ان تتخذ الدولة انذاك دعم المواطن بطريقة تحقق ثقافة الترشيد في كل شي مع بقاء الدعم بنفس المستوى فمثلا تدفع جزءا كبيرا من مبالغ الدعم للمواطن مباشرة وتاخذ بشكل خدمات وباسعار واقية وبالنسبة لموضوع خصخصة الكهرباء أعتقد بانها ظاهرة صحية للانتقال من الفوضوية الى الترشيد لبناء اقتصاد متين من خلال ترسيخ ثقافة الترشيد عند المواطن وكذلك ابعاد الدولة عن التصادم مع المواطن في انهاء ظاهرة التجاوز على الشبكة الكهربائية وامكانية استيفاء الديون وبالتالي توفير الاموال المطلوبة لتطوير قطاع الكهرباء للوصول الى تجهيز المواطن بالكهرباء لمدة 24 ساعة ولكن اخطات الدولة في التوقيت عندما اقدمت على زيادة التعريفة في ظروف اقتصادية يعاني منها كل المجتمع العراقي باستثناء طبقة وهي نسبتها قليلة جدا .وبالتاكيد التسعيرة الجديدة أخذت بنظر الاعتبار تأثيرها على الطبقة المعدومة وتناست الطبقات الاخرى ومنهم الموظف فكان يفترض على الدولة اعتماد المشروع من قبل اكثر من خمسة سنوات واقصد بالضبط التسعيرة التصاعدية ولكن بنسب معقولة . فليس الخطا في الخصخصة وانما بالتسغيرة بشكل طفرات مضاعفة فالذي اريد ان اوضحه هو ان على الدولة ان تعتمد تسعيرة جديدة تصاعدية وبشكل يوازي الوضع الاقتصادي للمواطن فليس من المنصف ان يدفع الموظف نصف راتبه بين فاتورة الكهرباء الوطنية والمولدات الاهلية وعلى وزارة الكهرباء ان تأخذ بنظر الاعتبار مراجعة التعريفة الحالية وتخفيضها وامكانية رفع الاسعار بنسب معقولة عند تجهيز المواطن بالكهرباء لمدة 24 ساعة متواصلة وبهذا تساهم الوزارة برفع الحيث عن المواطن من خلال توفير المبالغ التي يدفعها لاصخاب المولدات ويسهل عليه حينها من تحمل الاسعار الجديدة .