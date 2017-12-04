هل يستطيع العبادي محاربة الفساد ؟ – سامي الزبيدي

أعلن السيد العبادي ان المرحلة القادمة بعد الانتهاء من داعش ستكون مرحلة محاربة الفساد وهذه مهمة ليست سهلة ولن تكون أهون من محاربة داعش بل ستكون (أصعب من محاربة داعش كما قال العبادي) لان داعش عدو معروف في أماكنه وقواته وقدراته وأساليبه لكن محاربة الفساد ستكون مهمة صعبة لأنه استشرى في كل مفاصل الدولة ووزاراتها ومؤسساتها ومعروف ان فساداً بهذا الحجم والانتشار يقف وراءه حيتان ورؤوس كبيرة بينهم سياسيون متنفذون ومسؤولون حكوميون كبار ومعممون وأفندية ولهؤلاء جنود كثر ان لم أقل جيشا أشبه بداعش فهو جيش الفساد والإفساد والتخريب ونخر هيكل الدولة ومؤسساتها وتدمير قيم المجتمع ومبادئه جيش له أسلحته وخططه وآليات عمله و قد يكون من ضمن هذا الجيش جنود مجهولين يصعب كشفهم لان لهم غطاءً سياسياً أحياناً ودينياً أحياناً وحكومياً أحياناً أخرى عبر مفاصل مهمة ومؤثرة في الحكومة وبعضها قريب من السيد رئيس الوزراء وهنا تكمن الصعوبة في محاربة الفساد والكشف عن رؤوسه ومتعاملين به والعاملين به والسؤال الذي يثار اليوم هل يتمكن العبادي وفق هذه المعطيات محاربة الفساد ؟ ومن سيكون معه في هذه المهمة الشاقة ؟ صحيح وكما أشيع ان السيد العبادي استعان بمحققين دوليين لهم الخبرة الكبيرة في محاربة الفساد والكشف عنه ولهم صلاحيات واسعة تمكنهم من العمل بحرية ودون تأثيرات جانبية سياسية أو غيرها لكن هل يستطيع هؤلاء الخبراء الكشف عن ملفات الفساد الكبيرة والعديدة والخطيرة التي كلفت الدولة العراقية كما يقول بعض المتخصصين (300) مليار دولار والبعض يزيد هذا الرقم منذ عام 2004 والى أيامنا هذه وتسبب بهذا الفساد بل مارسه مسؤولون حكوميون في أعلى هرم الدولة وسياسيون كبار ومن يتخفى بغطاء ولباس رجال الدين وتتضمن عمليات الفساد صفقات كبيرة للأسلحة ومشاريع عديدة وهمية بمئات المليارات من الدولارات نفذت على الورق فقط ومشاريع لم تنجز وتم صرف جميع مبالغها ومشاريع غير مطابقة للمواصفات استفاد منها سياسيون ومسؤولون في الحكومات المركزية وحكومات المحافظات وعمليات تهريب العملة الصعبة والذهب لإحدى دول الجوار بشكل خاص ولغيرها وعمليات غسيل الأموال وعمليات ممنهجة لسرقة أموال الدولة وعمليات كبيرة لسرقة النفط وعمليات مزاد العملة الذي تستفيد منه مصارف أهلية تعود لسياسيين معروفين وعوائلهم تقدم وصولات استيراد مزورة إضافة الى عمليات سرقة والاستيلاء على أراض مميزة وسرقة عقارات الدولة والقصور الرئاسية وأملاك أركان النظام السابق وعقارات المسيحيين والمهجرين والمهاجرين لأسباب سياسية وأمنية من قبل سياسيين كبار ناهيك عن عمليات سرقة كبيرة لموازنات الدولة وعمليات عمولات كبيرة لسياسيين ومسؤولين كبار لصفقات كبرى للأسلحة والآليات والعجلات وسرقة مليارات الدولارات التي خصصت للاعمار خصوصا في قطاع الكهرباء والماء والصرف الصحي وسرقة أموال البطاقة التموينية بالإضافة الى عمليات الفساد الأخرى التي لا ترتقي بمبالغها وحجمها الى العمليات أعلاه مارسها أغلب السياسيين والمسؤولين الحكوميين وعوائلهم وموظفين بدرجات أدنى من الوزراء والمدراء العامون , وبعد هذا العرض الذي لا يشمل كل عمليات الفساد والسرقة التي حدثت في البلاد يثار السؤال التالي هل يستطيع العبادي المضي والنجاح في مهمته هذه المتمثلة في محاربة الفساد ولا نقل القضاء عليه كما نجح في محاربة داعش ؟ وهل يستطيع تجاوز العراقيل التي سيضعها السياسيون والمسؤولون الفاسدون الكبار في طريقه لعرقلة وإفشال عملية محاربة الفساد كما فعلوا سابقاً عندما حاول التصدي للفساد والفاسدين ؟ أم ان ظروف اليوم تختلف عن ظروف الأمس فهي مواتية أكثر للسيد العبادي وهناك دعم دولي كبير له في هذه المهمة ودعم من مؤسسات ومنظمات دولية يرافقه دعم شعبي كبير على الأرض اعتقد ويعتقد الكثير من المتابعين ان الأمور هذه المرة في محاربة الفساد والتصدي لرؤوسه الكبيرة ستكون حقيقية وجادة لان دولة كبرى ومؤثرة في الشأن العراق تدعم العبادي في مهمته هذه وتريد زيادة رصيده السياسي وإسقاط رؤوس سياسية كبيرة منافسه له لإبعادها عن الساحة السياسية في العراق بل وقتلها سياسياً بالإضافة الى جدية الإجراءات التي ستقوم بها لجان وشخصيات دولية استعان بها العبادي لها صلاحيات واسعة وإمكانيات وخبرات كبيرة ودعم كبير ولا يمكن للسياسيين الكبار وحيتان الفساد التأثير عليها وستؤدي كما تشير التقارير الى الإطاحة برؤوس الفساد الكبرى المتمثلة في سياسيين ومسؤولين كبار شغلوا مناصب حكومية وسياسية عالية منذ 2005 والى اليوم وحتى رجال دين ونحن ومعنا كل أبناء الشعب العراقي نمني النفس بمشاهدة فاسدين وسراق كبار من سياسيين ومسؤولين خلف القضبان ممن سرقوا أموال الشعب وثروات الوطن ودمروا بلدهم وشعبهم لينالوا جزاءهم العادل بسبب جرائمهم الكبرى بحق الشعب الذي استأمنهم على حياته وأمواله وثرواته وبحق الوطن الذي آواهم ووفر لهم كل شئ فخانوا شعبهم ووطنهم وخانوا الأمانة وانساقوا وراء نزعاتهم الشريرة وأهوائهم وضمائرهم الميتة ليسرقوا ويفسدوا ويتنعموا بسرقاتهم الكبيرة وتلك أمنية كل العراقيين عسى أن تتحقق على يد العبادي مثلما تحقق النصر على داعش .