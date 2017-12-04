جمعية الدفاع عن الصحفيين تعد الإجراءات ضد الصباح مبالغ فيها

النزاهة والقضاء ينفيان إحالة نواب رئيس الجمهورية إلى القضاء

بغداد – محمد الصالحي

اعربت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين استغرابها من قرار رئيس شبكة الاعلام العراقي ضد صحفيي صحيفة الصباح على خلفية نشر خبر حول نواب رئيس الجمهورية . وقال رئيس الجمعية ابراهيم السراج في بيان تلقته (الزمان ) أمس ان (نشر اعتذار في الصحيفة كاف ولا يحتاج الى فتح تحقيق وايقاف الصحفيين عن ممارسة العمل الصحفي وهو اجراء غير قانونى ويتنافى من ما جاء بقانون حقوق الصحفيين ), داعيا ( رئيس شبكة الاعلام الى ايقاف التحقيق فورا) .

فيما نفت هيئة النزاهة إحالة نواب رئيس الجمهورية إلى القضاء بدعوى الكسب غير المشروع فيما نفى مجلس القضاء الاعلى تلقيه أية دعوى بحق نواب رئيس الجمهورية محذرا من استغلال اسم القضاء لتحقيق غايات غير مشروعة وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (موضوع إحالة نواب رئيس الجمهورية إلى القضاء بدعوى الكسب غير المشروع نقل خطأً عن جريدة الصباح من لقاء سابق نشرته الجريدة اليوم). موضحا أن (رئيس الهيئة حسن الياسري ذكر في سياق اللقاء معلوماتٍ عن إصدار قرارات سابقة ورد ذكرها في تقريري الهيئة السنويين لعامي (2015/2016) المنشورة في وسائل الإعلام وموقع الهيئة الإلكتروني).وتابع البيان أن (رئيس الهيئة أشار في اللقاء ذاته إلى أن الهيئة كانت قد قامت بفتح ملف الكسب غير المشروع لأول مرة في العراق نهاية عام 2015 وفي عام 2016، إذ أسفر فتح هذا الملف عن إحالة نواب رئيس الوزراء السابقين إلى القضاء في وقتها (2015/2016)، وليس نواب رئيس الجمهورية، كما ادعت عدد من الفضائيات ووسائل الإعلام ومن بينها الصحيفة المصدر – الصباح- خطأً ).وأضاف (في الوقت الذي تنفي فيه ما ادعته تلك الفضائيات ووسائل الإعلام، فإنها تجدد دعوتها إلى توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار). داعيا إلى (استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الركون إلى المصادر التي لا تُمثل الهيئة رسمياً، مما يدخل الرأي العام في حالة من التشويش والضبابية).وأكد البيان (فتح أبوابها لجميع وسائل الإعلام الوطنية، بغية تبادل المعلومات بشفافية وبدقة عالية بعيداً عن التحريف وعدم الوضوح في نقل الأخبار).ونشرت وسائل اعلام عدة خبرا منسوبا لرئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، يفيد بأن الهيئة تمكنت من إيقاف هدر واسترداد ما يقارب ترليوني دينار خلال العام الحالي ضمن عملها في مكافحة الفساد، فيما لفت الانظار الى إحالة نواب رئيس الجمهورية للقضاء بتهمة الكسب غير المشروع وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان أمس (ننفي تلقي القضاء أية دعوى بحق نواب رئيس الجمهورية حسب ما ذكرته صحيفة الصباح بعددها الصادر الأحد الموافق 3 كانون الاول 2017).ودعا المتحدث الرسمي (وسائل الإعلام والشخصيات السياسية والادارية الى عدم تداول تصريحات غير دقيقة تشكل اساءة للاخرين كون ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون). محذرا من (استغلال اسم القضاء لتحقيق غايات غير مشروعة). وقال الياسري في تصريح امس ان (الهيئة رفعت الخطوط الحمر من عملها وهو أمر ليس هيناً). مبينا أن (الجهات الرقابية تتهم عادة بالاقتصاص والتحقيق مع صغار الفاسدين وتستثني الكبار وهو أمر خاطئ والدليل على ذلك هو فتح ملفات كبرى على مستوى العراق، أبرزها ملف الكسب غير المشروع المهم لأنه يفتح لأول مرة).وأضاف أن (الهيئة تعمل على ملف استرداد الأموال برغم كونه ملفا متشعبا وبعضه يتعلق بأموال النظام السابق وبمذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء). موضحاً أن (الهيئة استطاعت انجاز مئات الملفات بهذا الشأن وتم التنسيق مع الادعاء العام ووزارتي العدل والخارجية بهذا الخصوص).وأكد، أن (الملفات جاهزة وبعضها وصل الى الانتربول الدولي الذي اصدر نشرة حمراء تعمم على دول العالم من اجل مصادرة وإعادة الأموال الى العراق، ولكن المشكلة في هذا الملف سياسية لان هناك دولا لا تتعاون معنا وهو أمر يتطلب مساعدة الحكومة ووزارة الخارجية للنهوض بمسؤوليتها ومفاتحة هذه الدول).وأشار إلى أن (قانون الكسب غير المشروع ما زال بلا إطار قانوني، وبلا طبقة سياسية تسنده بما يجعل عمله معقداً وبرغم ذلك تمكنا من إحالة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة الى القضاء بتهمة الكسب غير المشروع، فضلا عن وزراء آخرين بنفس التهمة، وهو دليل على أن الخطوط الحمر رفعت فالتحقيقات طالت وزراء كثيرين ومن هم بدرجتهم).الى ذلك نفى مكتب نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الأنباء التي تحدثت عن إحالة نواب رئيس الجمهورية الى القضاء بتهمة الكسب غير المشروع.

وجود اوامر

وقال المتحدث باسم المكتب هشام الركابي في تصريح امس ان (ما تناقلته وسائل الإعلام عن وجود أوامر أو إجراءات بحق نواب رئيس الجمهورية غير صحيح). مؤكدا (عدم تسلم أي إجراء أو إشعار من قبل الجهات الرقابية أو القضائية تتعلق بهذا الموضوع).وأضاف الركابي أن (ما صدر نضع عليه علامات استفهام، وخصوصا في زج مؤسسة رسمية إعلامية بسجال يبتعد عن الواقعية والموضوعية). مشددا بالقول (احترامنا لكل المؤسسات الرقابية والقانونية واحترامنا لكل المؤسسات الإعلامية لكن عليها تحري الدقة في نقل المعلومة من مصادرها الرسمية). ودعت كتلة الوطنية النيابية وسائل الاعلام التي تبنت الخبر لتقديم اعتذار رسمي وفتح تحقيق بهذا الشأن. وقال رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري في بيان تلقته(الزمان) امس ان (ماحصل من نشر خبر مفبرك من خلال صحيفة الصباح وما تلاه من تسارع لنقله قبل التاكد من مصداقيته هو امر لايمكن السكوت عنه او تركه ليمر مرور الكرام).

واضاف ان (هذه الفبركات وفي هذا الوقت الحساس من عمر العراق والعملية السياسية تحمل ابعاداً خطيرة لاثارة الشارع العراقي ضد شخصيات وطنية كشخص الدكتور اياد علاوي والذي تبنى منذ مدة طويلة سياسة الاعتدال والدعوة لبناء دولة المواطنة ودولة المؤسسات وجاهد كثيرا لاعادة حقوق الشعب العراقي ابان النظام السابق وما تلاها بعد 2003).

وشدد نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي على ضرورة أن لا يمر هذه الفعل من دون حساب وتحقيق.ونقل بيان عن النجيفي قوله إن (من المؤسف حقا أن تتناقل وسائل الإعلام خبرا مختلقا لا أساس له من الصحة، ويتم تداوله على نطاق واسع)، وأضاف أن (هذا الفعل غير المسؤول يكشف الضعف وعدم المهنية في اتهام رموز وطنية دون دليل ودون تأكد من مصدر الخبر).

اشاعات مغرضة

وتابع(ينبغي أن لا يمر هذه الفعل دون حساب وتحقيق)، مضيفًا انه ( يشير إلى استهداف سياسي واضح، وبث اشاعات مغرضة لا تخدم البلد في شيء بل على العكس فهي تعمل على هدم الثقة).بدورها وصفت كتلة الدعوة النيابية الخبر بأنه(سابقة اعلامية خطيرة) .

ودعت في بيان وسائل الاعلام الى (الحذر الشديد من الانجراف وراء الاخبار الكاذبة التي تمثل ارادات بغيضة تهدف الى خلط الاوراق وتضليل الرأي العام).

مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني بأقامة دعاوى قضائية ضد كل من كل يحاول الترويج للاخبار المضللة والكاذبة.