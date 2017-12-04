الزراعة تنفّذ حملة تعفير لبذور الحنطة والشعير

بغداد ــ داليـا أحمـد

تنفذ وزارة الزراعة حملة مجانية لتعفير بذور الحنطة والشعير استعدادا للموسم الزراعي الحالي الذي من المؤمل خلاله زراعة نحو 49 الف دونم .وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس ان (الملاكات المتخصصة في قسم وقاية المزروعات بمديرية زراعة محافظة كربلاء قامت منذ بدء حملة التعفير المجانية التي بدأت بتاريخ 27/9/2017 بتعفير 339.6 طن من بذور الحنطة باستخدام 508.59 كغم من مبيد الراكسيل حتى يوم 15 /11/2017 ولا زالت الحملة مستمرة)، وأضاف انه ( تم استلام 646 كيو غراما من مبيد الراكسيل تم توزيعه بين الشعب الزراعية من اجل تعفير 430 طنا من بذور الحنطة والشعير في عموم المحافظة) وأوضح انه (من المؤمل ان يتم خلال هذه الحملة تعفير 430 طنا من بذور الحنطة والشعير باستخدام مبيد الراكسيل من اجل تنفيذ الخطة الزراعية الشتوية لمحصول الحنطة والشعير المقررة من الوزارة والبالغة 49845 دونما منها 45585 دونما بمحصول الحنطة و4260 دونم بمحصول الشعير)، واشار الى (توزيع حصة المحافظة من مبيد الراكسيل والبالغة 646 كيلو غراما بين الشعب الزراعية وكانت حصة شعبة زراعة عين التمر 180 كيلو غراما والشعبة الصحراوية 27 كيلو غراما وشعبة زراعة الخيرات 30 كيلو غراما وشعبة زراعة الجدول الغربي 60 كيلو غراما وشعبة زراعة الهندية 70 كيلو غراما وشعبة زراعة المركز 180 كيلو غراما وشعبة زراعة عون 99 كيلو غراما ).

حملة مجانية

من جهة اخرى أعلنت المديرية عن بدء حملة مجانية لمكافحة القوارض في البساتين والحقول الزراعية في عموم المحافظة لما تسببه هذه القوارض من إضرار على المحاصيل والمنتجات الزراعية. فيما بدأت الملاكات المتخصصة في قسم وقاية المزروعات اعتبار من 18/10/2017 بداية حملة مجانية لمكافحة القوارض في البساتين والحقول الزراعية مبيد مخصص بمكافحة القوارض فضلا عن تزويد المديرية بـ 750 كيلو غرما من مبيد ستورم تم توزيعها بين الشعب الزراعية من أجل مكافحة القوارض المنتشرة في بساتين والحقول الزراعية) .

كما كانت الكمية المخصصة لكربلاء من مبيد ستورم والبالغة 750 كيلو غراما تم توزيعها بين الشعب الزراعية في عموم المحافظة ،وتابع البيان ان (الوزارة متواصلة في المكافحة المجانية للقوارض والبساتين والحقول الزراعية ضمن مقاطعات عمل الشعب الزراعية باستخدام مبيد ستورم)، واضاف البيان ان (هذه الحملة استهدف القوارض التي لها أضرارا على المحاصيل الزراعية ضمن مقاطعات عمل الشعب الزراعية،حيث قامت وحدة الوقاية في الشعب الزراعية الشوملي ،الهاشمية بمكافحة القوارض باستخدام مبيد ستورم الذي يعد من المبيدات الفعالة للقضاء على القوارض بواقع(1) كغم لكل أربعة دونمات في البساتين،ليتم توزيع هذا المبيد بين أصحاب البساتين والحقول مجاناً وحسب الإصابة)،مشيرا الى ان (القوارض خطيرة وضاره كونها سريعة التكاثر والانتشار وتسبب أضرارا كبيرة في المحاصيل الزراعية وكذلك أضرارها على الإنسان من خلال نقل الكثير من الأمراض المعدية مثل الطاعون والجدري وغيرها من الأمراض وإنها تعيش في مختلف الظروف البيئية وتنتقل من مكان إلى أخر)، مضيفا ان (وحدة الوقاية في شعبة أبي غرق التابعة إلى المديرية نفذت حملة لمكافحة حشرة الفاروا على خلايا النحل،والإشراف على عمل النحالين المجازين وعملية المكافحة باستخدام أشرطة مبيد حلم الفاروا) ،كما أكدت المديرية ان شعبة زراعة السدة مستمرة بحملة نصب المصائد الصفراء للتحري عن حشرة ذبابة الياسمين على الحمضيات بواقع 5 مصائد لكل بستان التي توزع مجانا وبحسب نوع الإصابة لهذه الحشرة. وفي سياق ذي صلة أقامت شعبة زراعة المشروعات التابعة إلى مديرية زراعة محافظة بابل بعقد ندوة إرشادية عن الأرصاد الجوية الزراعية وأسلوب ترشيد المياه في ري المحاصيل،وسوء إدارة التربة،بحضور عدد من المهندسين الزراعيين ،ومسؤول وحدة التربة والمياه،ورؤساء الجمعيات الفلاحية. واضاف البيان ان مديرية الزراعة في محافظة كربلاء انتجت خلال الشهرين الماضيين، 5200 طن من أعلاف الحيوانات، وقرابة 10 ملايين بيض المائدة .

انتاج اعلاف

واوضح البيان ان (ثلاثة من معامل الأعلاف في المحافظة أنتجت ما يقارب 5200 طن من الأعلاف، حيث أن أحد المعامل والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 8 اطنان في الساعة، أنتج 1000 طن من الأعلاف).

واشار البيان الى ان (خمسة من مشاريع بيض المائدة العاملة، بلغ إنتاجها 9،450،000 بيضة مائدة من 393،300 دجاجة بياضة، تم تربيتها في حقول دواجــــــــن ذات نظام (كيجز) تم تمويلها من قروض المبادرة الزراعية ).