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الجميلي يبحث مع السفير التونسي تطوير العلاقات الإقتصادية

بغداد- شبماء عادل

بحث وزير التخطيط وكالة سلمان الجميلي مع السفير التونسي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا ان الشراكة مع القطاع الخاص مهمة للنهوض بالتنمية وتحقيق الخدمات. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـ (الزمان) امس ان (الجميلي بحث مع السفير التونسي ابراهيم الرزقي العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ).

فرض استثمارية

واضاف ان (الجميلي اكد خلال اللقاء ان العلاقات العراقية التونسية عريقة ومتميزة وهناك الكثير من المعطيات التي يمكن توظيفها لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يحقق مصلحة شعبي البلدين)، مشيرا إلى (امكانية زيادة حجم التبادل التجاري وفتح الافاق السياحية)، وتابع الهنداوي ان (الجميلي دعا الشركات التونسية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق في ظل توجه الحكومة العراقية إلى تعزيز الاستثمارولاسيما في مجال اعادة الاعمار للمناطق المحررة)، واوضح ان (هناك فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين من خلال اللقاءات المشتركة بين رجال الاعمال والمستثمرين من البلدين واقامة المعارض المشتركة بهدف الاطلاع على الامكانات والفرص المتاحة في العراق وتونس). من جانبه اكد الرزقي (اهمية تطوير العلاقات الثنائية وخصوصا في مجال زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وهناك الكثير من البضائع والسلع التي يمكنها ان تشكل ميزانا متميزا للتبادل التجاري)، معربا عن (رغبة واستعداد الشركات التونسية إلى الدخول والاستثمار في السوق العراقية بالنظر لما تمتلكه من امكانات جيدة في مجال النفط والبنى التحتية)، ودعا الرزقي إلى (تفعيل عمل اللجنة التونسية n العراقية المشتركة برئاسة وزيري التجارة في كلا البلدين لان عمل هذه اللجنة من شأنه ان يفتح افاقا جديدة للتعاون المشترك)، كاشفا عن (العمل على فتح خط للطيران بين بغداد وتونس لزيادة الحركة السياحية بين البلدين).

توجهات الحكومة

على صعيد متصل اكد الجميلي ان توجيهات الحكومة هي بأتجاه الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص بهدف النهوض بالواقع التنموي وتحقيق افضل الخدمات للمواطنين.وتابع البيان ان (الجميلي ترأس اجتماعا خاصة لمناقشة اليات الاعلان عن جولة تراخيص في مجال الشراكة بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والشركات الفاحصة فيما يتعلق بفحص السلع والبضائع الداخلة فيما يتعلق بفحص السلع والبضائع الداخله الى العراق ووجوب مطابقتها للمواصفات )، واضاف ان (نجاح هذه التجربة التي تتولاها الوزارة ستفتح افاقا واسعا امام المزيد من الشركات بين القطاعين الحكومي والخاص ). داعيا الى (استثمار الوقت على نحو امثل من اجل الاسراع في انجاز المهمة فضلا عن ضرورة اختيار الشركات الرصينة التي يمكنها ان تتولى القيام بمهمة الفحص والمطابقة لتسهيل الشراكة مع القطاع الخاص). الى ذلك اكد الجميلي ان(الوضع الاقتصاد للبلد سيكون افضل بكثير خلال المرحلة المقبلة لاسباب عدة في مقدمتها ان كل الايرادات التي ستدخل الى الموازنة ستخصص للاعمار والتنمية بعد الانتهاء من التحرير الكامل للتراب العراقي من دنس الارهاب ، فضلا عن الافاق الاستثمارية المتوقع دخولها الى العراق فهناك رغبة واقبال كبير من الشركات والمستثمرين العرب والاجانب)، واضاف (كما ان العلاقات مع دول الجوار تشهد مرحلة متطورة جدا لم تشهدها من قبل )، كاشفا عن (انجاز وزارة التخطيط لعدد من الاستراتيجيات والخطط التنموية بعيدة المدى)، واوضح الجميلي خلال ندوة التي نظمها مركز الرافدين للحوار في محافظة النجف ان (الوزارة انجزت خطة التنمية الخمسية 2018-2022 واستراتجية التخفيف من الفقر 2018-2022 واستراتيجية معالجة المجمعات العشوائية في العراق وخطة استحداث صندوق التنمية الاجتماعي فضلا عن استراتجية تطوير القطاع الخاص 2015-2030 وكذلك وثيقة الاطار الوطني لاعادة اعمار المناطق المحررة للسنوات 2018-2027)، واضاف ان (جميع هذه الخطط والاستراتيجيات اعدت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وشركاء من المنظمات الدولية وبالتالي فانها جاءت من رحم الواقع آخذةً بنظر الاعتبار الظروف والتحديات التي يمر بها العراق ومنها الظروف الاقتصادية)، مشيرا الى ان (ألعراق ليس فقيرا انما لديه امكانات اقتصادية تؤهله ليكون اقتصادا متماسكا من خلال الادارة الرشيدة)، واستعرض الجميلي (جانبا من المؤشرات السكانية من ان عدد سكان العراق بلغ في نهاية عام 2016 نحو 37 مليونا و800 الف نسمة )، واصفا المجتمع العراقي( بالمجتمع الفتي اذ تبلغ نسبة السكان دون الخمسة عشر عاما تبلغ 41بالمئة من مجموع السكان وتبلغ نسبة سكان الحضر 68بالمئة وسكان الريف 32بالمئة )، موضحا ان (القطاع الخاص لديه من الامكانات والمؤهلات التي تؤهله ان يكون شريكا فاعلا للقطاع العام من خلال تتفيذ المشاريع الاستثمارية).

منهاج استثماري

مشيرا الى ان (هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية المدرجة في المنهاج الاستثماري وكانت قيد التنفيذ عند بداية الازمة المالية عام 2014 وقد اتخذت الحكومة سلسلة من الاجراءات لمعالجة هذه المشكلة من خلال تحديد الاولويات وعرضها كفرص استثمارية من دون ان ينسى الاشارة الى التحديات التي واجهت التنمية في العراق خلال السنوات الماضية والتي اثرت سلبا على الخطط التنموية لاسيما خطة التنمية 2013-2017 ومن تلك التحديات عدم الاستقرار السياسي والامني والفساد فضلا عن تحديات بيئية)، مؤكدا ضرورة ان (تكون خطة التنمية الجديدة 2018-2022 خطة ملزمة التنفيذ لضمان تنفيذها من قبل جميع الجهات ذات العلاقة )، مشيرا الى ان (الوزارة تعوّل كثيرا على دور الحكومات المحلية في التنمية).