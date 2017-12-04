هل ستفعلها يا أبا يسر؟ – رائد الهاشمي

تعرض العراق منذ عام 2003 وحتى الآن الى تحديات خطيرة وعديدة لعل أهمها وأخطرها هو الفساد الذي كان سبباً لمعظم المشاكل والتحديات الأخرى التي دمّرت البلد وأوصلته الى الوضع البائس الذي هو فيه، وانتشر الفساد بشكل مخيف في جميع مؤسسات الدولة وأصبح ظاهرة عامة وخطيرة وكان سبباً في ضياع واردات البلد الهائلة في أربع عشرة سنة دون حساب ولاكتاب ، والمضحك في الأمر أن جميع السياسيين يلعبون دور المصلحين الذين يحاربون الفساد ويظهرون على وسائل الاعلام أبطالاً مصلحين ولم نسمع طوال هذه السنوات عن اصلاح طال مسؤولاً كبيراً أو وزيراً أو نائباً في البرلمان ودائماً ماتغلق القضايا وتذهب الأموال المسروقة الى جيوب الفاسدين دون حساب.

الدكتور العبادي في فترة حكمه نجح في فعل الكثير من الانجازات مالم يفعلها من سبقه رغم حجم الضغوطات الخارجية والداخلية التي يتعرض لها يومياً ولكنه مضى مصراً على النجاح في ذلك وقد حقق أهم منجز وهو قيادته الناجحة لمعركة دحـــــــر الارهاب الداعشي والقضاء عليه وتحرير كافة الأراضي العراقية من دنسه واعادتها لحضن الوطن، ونجح في معالجة مشاكل كثـــــــــيرة أخرى وخاصة مشكلة الحكومة المركزية مع اقليم كردستان وقضية الاستــــــــــفتاء حيث تعامل معها بحكمة وهدوء وتمكن من اعادة هيبة الدولة المفقودة وتمكــــــــن من حقن دماء العراقيين وجنّبهم حرباً أهلية لو حدثت لأكلت الأخضر واليابس ولخلّفت الآلاف من الضحايا .

برغم هذه النجاحات الكبيرة لكن لم نلمس أي نجاح له في قضية القضاء على الفساد بالرغم من تبنيه لمبدأ الإصلاح ومحاربة الفساد منذ اليوم الأول لتسلمه المنصب التنفيذي الأول في الحكومة وحتى الآن، ولكن بعد أن تم طي صفحة داعش عاد الينا بتصريحات قوية وأعلن عن نيّته الحقيقية للقضاء وضرب أوكار الفساد وأنه سيبدأ بقضية الأموال المسروقة والمهربة وأن البداية ستكون في شهر كانون الأول، و ها قد حلّ شهر كانون الأول والشعب العراقي ينتظر بحماسة الخطوات التي أعلن عنها السيد رئيس الوزراء وهل سيكون جاداً فعلاً في خوض معركة الفساد التي ستكون أشد ضراوة وأكثر صعوبة من معركة دحر الارهاب لأن الفساد كما هو معلوم للجميع يعمل بمافيات كبيرة جداً ومتشابكة ومترابطة بمصالح مشتركة والمتورطون في هذه المافيات رؤوس كبيرة في الدولة تمتلك عروشاً قوية وتحمي نفسها بترسانات عسكرية وضمانات قوية وتمتلك ملفات فساد وفضائح كبيرة على المافيات الأخرى وتعتبرها أسلحة استراتيجية تستخدمها عند اللزوم ، والتساؤل هنا هل سيتمكن العبادي من مهاجمة ترسانات الفساد ويقضي على دفاعاتها المحصنة ؟

ماأريد قوله للسيد رئيس الوزراء أن فترة حكومته قد شارفت على الانتهاء ولم يتبق الا بضع شهور قليلة وأن الشعب بكل طوائفه وقومياته والمرجعية الدينية معه ويساندوه بالكامل وينتظرون على أحرّ من الجمر هذه اللحظة التي يتم فيها القضاء على الفاسدين وسرّاق المال الحرام الذين دمّروا البلد والعباد وأذكره بالمثل الانكليزي الذي يقول (ألقضاء على الفساد مثل تنظيف السلم يبدأ من الأعلى الى الأسفل) فتوكل على الله وانزع عباءتك الحزبية وارتدي عباءة الوطن، والشعب كله سندك وعونك وابدأ بالرؤوس الكبيرة مهما كانت سطوتها وسلطتها واضربهم بيد من حديد ضربة حق بإسم الشهداء والأيتام والأرامل والمظلومين والفقراء وكن على يقين بأن هذه الرؤوس الكبيرة العفنة اذا ماسقطت ستتهاوى بعدها تدريجياً كل الرؤوس الصغيرة لأن أوكار الفساد واهنة لأنها بنيت على باطل وأن امبراطورياتها تأسست من دماء المساكين والجياع وصدقني اذا مافعلتها فانك ستدخل التأريخ من أوسع أبوابه وستنال رضا الله ورضا شعبك فافعلها يا أبا يسر ولاتتردد.