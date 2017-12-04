عندما يصبح الصمت نطقاً لمواجهة الفاسدين – شاكر كريم عبد

من حق المواطن العراقي ان يتساءل : عن أسباب تراجع الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والصحية والخدمية رغم توافر كل الإمكانات المالية والبشرية اللازمة لتقدم البلد ونهضته وتطوره في جميع المجالات بالرغم من الميزانيات الانفجارية التي نسمع عنها ولا نراها؟ نسمع يوميا من على وسائل الإعلام ” الفضائيات” ونقرا في الصحف استياء كبيراً من المواطنين نتيجة تعثر الخدمات من قبل هذه الوزارة او تلك المؤسسة ، أليس من حق المواطنين أن يغضبوا؟ أوليس من حقهم أن يعبّروا عن استيائهم؟ أوليس من حقهم أن يشجبوا ويتظاهروا ومجلس وزراء ومجلس نواب أتيحت لهما كل أسباب النهوض وإصلاح أحوال البلاد والعباد لكنهما أضاعا تلك الفرص بسبب التهائمها بمصالحهما الخاصة وتركهما شؤون البلد والناس! فالمشكلات منذ من 14 عاما لازالت قائمة رغم رصد المليارات على المشاريع وعلى عدد كبير من الخدمات، الا ان تردي الأوضاع لازال على ما هو عليه.فالذي يكون في موقع المسؤولية وزير او عضو في مجلس النواب او مدير عام ثم يغمض عينيه عن فساد وتلاعب وواسطات ورشى مدمرة تزكم أنوف الناس في مشاريع صممت لخدمة الناس، فهو سارق وفاسد. إن الصبر الشعبي على عجز النخبة السياسية وفشلها في تقديم الخدمات قد نفد عندما ننظر للصحة ونراها تتدهور والتعليم كذلك والخدمات والفساد والفقر كلها في ازدياد هنا وهنا فقط لا بد ان نقف وقفة رجل واحد حبا للوطن ونجد الحل. نعم على مدى أربعة عشر عاما والبلد يغرق في مستنقعات الفساد المالي والإداري والسياسي، ويتلاعب به المتاجرون بمناقصات وعقود ومشاريع وهمية تشكل فيها لجان تحقيقية تستمر سنوات دون ان تصل الى نتيجة ومنها مشاريع الكهرباء والماء والمجاري والطرق والجسور والصناعة والزراعة. ومشروع قناة الجيش الذي صرفت عليه المليارات وحتى الان المشروع متعثر لم ينجز منه 10بالمئة رغم صرف الاموال الخاصة بتنفيذ العقد هذا على سبيل المثال. والعجيب في الامر ان نرى الحرائق تلتلهم الكثير من غرف العقود والمناقصات انطلاقا من مفهوم الفاسدين (اسرق واحرق) و (اسرق واهرب). الى متى نبقى نتفرج على هذا الانحراف والفساد واللامبالاة رغم تشخيصنا للمتسببين ؟! الى متى نبقى نتذمر وتراجع وترد وتفاقم للفساد وتمكن للمفسدين بإدارة لهذه المشاريع .فما هو دور هذا الكم الهائل من طبقة المستشارين المحيطين بالمسؤولين في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب؟

وما هو دورهم الاستشاري؟ فاين الامانة والحـــــرص والحس الوطني المطلوب .

ام ان تفكيرهم ومشورتهم هي ارضاء المسؤول وايصال المعلومة المخطوءة بأن مؤسسات الدولة وإمكاناتها مطمئنة وتسير بالطريق الصحيح ولايوجد خلل او تعثر او فساد في هذه المشاريع او العقود.

فلا غرابة ان تؤول اوضاعنا من ازمة الى اخرى ومن تدهور الى اسوأ دون ان يقدم هذا الكم الكبير من المستشارين الذين يرهقون كاهل الخزينة برواتبهم الضخمة ورواتب حماياتهم ومكاتبهم العاجية وايفاداتهم المستمرة وغير المثمرة.

ثم اين نحن من هؤلاء ضعاف النفوس الذين يختلسون، وينهبون، ويمارسون أنواع الحيل وأشكال المهارة في السطو على المال العام، وعلى مقدرات المواطن والوطن، و يطلقون خيلهم الجامحة في مضمار الفساد مستغلين سلطتهم و نفوذهم مع أنهم يتسترون بثوب الدين وانهم الزاهدون المخلصون!!

بل ربما جعلوا من الدين دريئة للاختتال والكيد، فتجدهم في الصفوف الأولى عند النهب والاختلاس!! وهم بذلك يراؤون الناس،دون مراعاة حق الله في خلقه او مصلحة الوطن ،ولا يهتمون سوى بجيوبهم وحساباتهم في البنوك ، على حساب ضيق الناس وما تدينهم هذا إلا ضلالة وكيد .هذه ليست لعبة سياسية وليس لها مكان في قاموس السياسة. انها لعبة شيطانية تهزأ بالقيم والأخلاق وعدالة السماء وضرورة تحكيم الضمير..