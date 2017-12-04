شمول مدرستين بمنحة دولية لإعادة تأهيلهما

رئيس مجلس ديالى يعلن أن التكتّلات تعطّل حسم ملف 7 دوائر خدمية

ديالى ــ سلام عبد الشمري

أكد رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ، ان التكتلات العشائرية والحزبية في المجلس تعطل حسم ملف 7 دوائر خدمية بالمحافظة .وقال الدايني لـ ( الزمان ) إن ( مجلس محافظة ديالى يعاني من كثرة انقسامات ما بين الاعضاء وفقا للعشائرية والحزبية، الامر الذي ادى الى خلق تكتلات داخلية ) ، لافتا الى ان ( العشائرية اصبحت لها اثر كبير في ملــــــف ادارات دوائر المحافظة ) .

وأضاف الدايني ، أن ( التكتلات العشائرية والحزبية تسهم منذ فترة بتعطيل حسم ملف اختيار ادارات لـسبع دوائر خدمية داخل محافظة ديالى، ابرزها الاستثمار والصحة والبلديات ) .

واشار الدايني الى، أن ( تعطيل حسم ملف ادارات الدوائر التي تدار بالوكالة حتى الان وبقاء الامور على حالها دون اختيار مرشحين لأدارتها وفقا للمهنية والكفاءة سيكون له مردودات سلبية على كافة قطاعات المحافظة الاخرى وخاصة الخدمية منها) .

شمول مدرستين

الى ذلك اعلنت المديرية العامة لتربية ديالى عن شمول مدرستي سيد الكائنات ومدرسة قباء الواقعتين في قضاء الخالص – ناحية جديدة الشط بمشاريع اعادة التأهيل والاعمار ضمن برنامج الامم المتحدة الانمائيUNDP . وقال مدير اعلام تربية ديالى سنان الربيعي لــ ( الزمان ) ، ان ( المشروع يتضمن اعادة تأهيل الابنية المدرسية بصورة كاملة من ناحية اعادة طلاء الجدران وتأهيل المجموعات الصحية والتأسيسات الكهربائية والابواب والشبابيك والارضية والاسطح) . واضاف الربيعي ، ان (نسبة الانجاز في مراحل العمل وصلت الى اكثر من 80 بالمئة في المدارس المشمولة بالمشروع ، وبإشراف مباشر من قبل قسم الابنية المدرسية في محافظة ديالى ومديريتنا من اجل انجاز العمل ضمن السقف الزمني المحدد وضمن المواصفات المحددة ) . واوضح الربيعي ، ان ( عدد من المشاريع ضمن هذا البرنامج تم انجازها في وقت سابق ) ، لافتا الى ان ( تربية ديالى تعمل وبالتنسيق مع المحافظة لشمول اكبر عدد من مدارس المحافظة ضمن البرامج والمنح المخصصة لإعادة تأهيل الابنية المدرسية بدعم من المنظمات الدولية) . ومن جهة اخرى اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى ، اغلاق ومصادرة صيدليتين وهميتين واحالة اصحابها الى القضاء .

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ ( الزمان ) امس ان ( فرق الشكاوى والتفتيش في الدائرة اغلقت صيدليتين وهميتين في منطقة حي العمال بقضاء الخالص واحالت اصحابها الى الجهات القضائية لعدم حصولهم على اجازات رسمية). واضاف العزاوي انه ( جرى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب الصيدليتين الوهميتين ) ، مؤكدا ( استمرار خطة القسم في تتبع ملف الصيدليات الوهمية في عموم مناطق ديالى باعتبارها ظاهرة سلبية لها تبعات خطيرة على الصحة العامة ) . من جانب آخر أعلن عضو مجلس ناحية مندلي بمحافظة ديالى حيدر المندلاوي ، إن (25 اسرة من سكان القرى الحدودية مع ايران ضمن الحدود الادارية لناحية مندلي نزحوا الى مركز الناحية بسبب تفاقم ازمة المياه ) . واضاف المندلاوي لــ (الزمان) ، ان ( ازمة المياه قد تتحول الى تسونامي يؤدي الى نزوج جماعي لمئات الاسر، فيما لو استمرت دون حلول ) ، مبينا ان ( مخاوفنا تزداد يوما بعد اخر في ظل محدودية القدرات المادية المتوفرة لإدارة ومجلس مندلي لدعم القرى والمناطق النائية ) . فيما اعلن قائممقام بعقوبة في محافظة ديالى عبدالله الحيالي، ، تفعيل إقامة الدعاوى القضائية بحق المتنفذين المتجاوزين على الاراضي التابعة للدولة في المدينة، فيما اكد انه تم رفع دعاوى بحق نحو 20 متجاوزا منهم.وقال الحيالي لـ ( الزمان ) امس ان (القائممقامية وبالتنسيق مع بلدية بعقوبة، قررت تفعيل اقامة الدعاوى القانونية القضائية بحق جميع المتجاوزين على الاراضي والممتلكات الحكومية التابعة للدولة مهما كانت مناصبهم) . وأضاف الحيالي ، انه ( تم تفعيل إقامة الدعاوى بحق كافة اصحاب التجاوزات بهدف فرض القانون بحق المخالفين وتقديم افضل الخدمات للمواطنين واسترجاع الممتلكات العامة ) ، مؤكدا انه ( تم إحالة نحو 20 متنفذا متجاوزا الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ) ، لافتا الى ان ( هناك العديد من المتنفذين كانوا يرفضون رفع تجاوزاتهم ) . وفي سياق آخر اعلن رئيس لجنة الاعمار في مجلس محافظة ديالى تركي الجدعان ، موافقة صندوق اعمار المناطق المحررة والمتضررة على تنفيذ مشاريع بكلفة 50 مليار دينار في المحافظة ضمن موازنة 2018. وقال الجدعان لـ ( الزمان ) ، ان (صندوق إعمار المناطق المحررة والمتضررة وافق على شمول جميع مناطق محافظة ديالى بمشاريعه ) ، مبينا انه ( وافق بشكل رسمي ايضا على تنفيذ مشاريع جديدة بكلفة 50 مليار دينار في عموم المحافظة ضمن موازنة عام 2018 ) .

قطاعات خدمية

واضاف الجدعان ، ان ( المشاريع ستشمل جميع القطاعات الخدمية في ديالى ) ، مؤكدا ان ( مجلس ديالى وبالتنسيق مع الجهات المعنية يقوم بالوقت الحالي بإعداد قوائم المشاريع ومن مختلف القطاعات والمناطق من اجل ارسالها الى الصندوق لتنفيذها بأقرب وقت وضمن الامكانيات المتاحة والمتوفرة). فيما اكد رئيس مجلس قضاء المقدادية عدنان التميمي لـ (الزمان) ، إن ( منظمة دولية دنماركية الجنسية اطلقت برنامج هو الاول من نوعه في البلاد اطلق عليه الروضة المتنقلة داخل قضاء المقدادية .

واضاف التميمي لــ (الزمان) ، ان (البرنامج والذي حدد له ثلاث اشهر لتنفيذ كل فقراته يهدف بالأساس الى تخفيف وطأه الضغوط النفسية على الاطفال في المناطق التي شهدت اعمال عنف). وبين التميمي ، ان (البرنامج وفر بذات الوقت فرص عمل للخريجين العاطلين عن العمل من خلال استيعابهم في البرنامج وفق اختصاصات محددة)، مبينا ، ان ( المنظمة الدنماركية لديها رؤية مهمة في اطار دعم الاطفال من خلال سلسلة برامج تعتمد الاطار النفسي).

مشددا على ( اهمية دعم المنظمات الدولية للمجتمعات التي عانت من ويلات الارهاب والتطرف) .