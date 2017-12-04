ثورة الخوذ البيض .. المهندس ينتفض – لؤي الشقاقي

شهدت ساحة الحرية “التحرير” في بغداد يوم الجمعة 1/12 تظاهرة حاشدة ضمت المئات من المهندسين الرافضين لسوء الواقع الهندسي في الجانب العملي والتعليمي الذي جعل الشهادة الهندسية هي الاقل شأن والاسوء مكانة والاقل منزلة بين صنوف العلم والمعرفة، وقد عبروا عن اسفهم للواقع الذي تعيشه الهندسة واهلها وكيف صارت تقتل بشكل بطيئ، حيث خُفضت معدلات القبول في الاقسام الهندسية لغاية 50 بعد ان كانت لاتقل عن 90 وصار المهندس يعمل بائع خضر وسائق تكسي والحكومة تتعاقد مع مهندسين اجانب !! فهل يحتاج العراقي الذي علم البشرية الهندسة والعجلة والبطارية والري لمن يبني له بلده ويصنع له حضارته؟؟ المهندس العراقي اثبت دائماً تميزه عن اقرانه من باقي الجنسيات في العمل او الدراسة ، وقد شاهدت هذا من خلال اكمالي للدراسات العليا في الخارج ، وكيف انه يتفوق على الاوربي والامريكي والاسيوي ويبدو فعلاً ان للجينات دوراً في هذا ، فهؤلاء احفاد من بنى برج بابل والجنائن المعلقة وثلث حضارات العالم .

“من لم يكن مهندساً فلا يدخل منزلنا” لافتة رفعها أفلاطون على باب منزله كما ذكر ابن خلدون في مقدمته “إن من اختاره الله ليكون مهندساً فقد وقع اختياره ليكون أحد صفوة هذه البشرية” وايضاً ذكر ابن خلدون “واعلم أن الهندسة تفيد صاحبها إضاءة في عقله، واستقامة في فكره؛ لأن براهينها كلها بَيِّنَة الانتظام، جليّة الترتيب، لا يكاد الغلط يدخل أقيستها؛ لترتيبها وانتظامها؛ فيبعد الفكر بممارستها على الخطأ، وينشأ لصاحبها عقل على ذلك المهْيَع” الهندسة هي عمود الحضارة وأساس تكوينها وهي أم العلوم ورأسها اعلم يا صاحب الهندسة أن ذلك العلم المعطى إليك لهو أحد صفات مشيّد هذا الكون العظيم الذي تعيش فيه، وقد اختصك لحمل هذه الصفة سبب ايمان ابو الانبياء ابراهيم هو هندسة الكون وعظيم صنع الخالق وتدبير كل شيء وخلقه بقدر إن كنت تحيا في هذا العالم فأنت مدين بالفضل إلى الهندسة وأهلها إن الأمم تعرف حضارتها بتاريخها القديم وكيف شيد القدماء عنوان عظمتهم بأثارهم وببناياتهم وتفاصيلها التي يقف الانسان الان منبهرا بقوتها وبقائها لآلاف السنين، انها تلك القوة الهندسية المبنية على تصورات ودراسات واعدادات انعدمت فيها نسبة الخطأ، حتى أولئك الذين لا تاريخ لهم وأصروا على ان يشهد العالم عمارتهم بأبراجهم الشاهقة ومواكبة التطور السريع، كان ملجأهم الأول والأخير الى أصحاب الهندسة ليشدوا لهم حاضرهم اليوم وتاريخهم غدا .

وبالعودة إلى المهندسين العراقيين ومظاهراتهم التي بدأت منذ مدة ولن تتوقف حتى تحقق مطالبهم التي هظمت منذ 2003 ، فقد شرع مجموعة من المهندسين بتأسيس تنسيقيات في كل المحافظات كان همها اخذ حقوق المهندس وبعد عدة اجتماعات ومظاهرات ذهب ممثلوهم بمقترحاتهم إلى البرلمان العراقي ليجدوا شيئا من ضمير وليقرأ مقترحهم قراءة أولى ويحصل على توقيع 100 نائب بالموافقة ولكن عطل القانون وحفظ في ادراج المجلس “كحال اي قانون يعود على الناس بالنفع″والخوف إن يدفع إهمال البرلمان لإقرار مطالبهم لأن تتحول المظاهرات إلى ثورة حقيقية تنذر بإضراب عام يوقف الحياة ويعطلها مثلا لو اضرب مهندسي الكهرباء لعاشت بغداد وكل العراق في ظلام دامس “كما حصل بعد تحدي احد الوزراء السابقين لمهندسي الكهرباء” وكذلك مهندسي النفط والخ مما يعني خسارة أموال وهدر وقت وجهود لا داعي لخسارتها .

وهم يطالبون بإقرار القانون حماية المهندس وضمان حقوقه واهمها :

1- سن قانون خاص يثبت به حقوق و امتيازات المهندس باعتباره مماثل المجموعة الطبية من حيث المعدل

2- إرجاع المخصصات الهندسية كما موجود بالقرار 760 لسنة 1976 والذي لم يعدل او يلغى

3- تعين المهندسين العاطلين عن العمل وإيجاد فرص عمل أفضل من التعين للمهندسين العاطلين واحتساب تقاعد المهندسين بالقطاع الخاص واحتساب خدمة للمهندسين كما للمحاميين

4- تخصيص قطع أراضٍ للمهندسين

5- إلغاء القبول المستقبلي للكـــــــليات الهندسية الأهلـــــــــية والمسائية في العراق ابتـــــــــداء من هذه الــــــــسنة أو مقــــــــاربة بالمعدل للصباحي

6- تنشـــــــــيط عجلة الصناعة والزراعة ودعم القطاع المختلط وتحريك الاقتــــــصاد العراقي من خلال اعطاء دور فعال للمهندسين والعمل على دعم المشاريع والمصانع المتوقفه مما يوفر فرص عمل للمهندس