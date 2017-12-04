إطلالة

فوبيا التحدث عن المساوئ والممارسات الخاطئة – حسين الجاف

شهد التغيير العظيم الذي حصل صبيحة يوم 2003/4/3 بعد سقوط صنم الدكتاتور في ساحة الفردوس كسراً لتابوات الحديث عن مساوئ وخروقات رموزها وسرقات المحسوبين عليها وعدم كفاءة من ترشحهم لنيل المراكز العليا وشغل المناصب المتقدمة في قيادة البلد ..

بحيث صار العراق اكثر دول الالم انفتاحاً على النقد والانتقاد وكشف معايب من يديرون دفة البلد بخاصة عندما تولى المتأسلمون زمام الامور في هذا البلد المظلوم المحروم الذي ما أن تخلّص بسبب وبآخر من النظام الدكتاتوري الفاشي السابق حتى وقع في براثن نظام اكثر قمعية يستمد سلطاته من الله مباشرة وبحسب ما يروج له انصاره من المنتفعين بخيراته وعطاياه بأعتبارهم رعية هؤلاء الحاكمين الجدد الذين يتمتع معظمهم بهوس الحصول على المكاسب والمال بأية طريقة بعيداً وبعيداً جداً عن كل ما يدعونه من قربهم وارتباطهم بقيم الرسول العربي العظيم (ص) أو بأتباعهم لسيرة آل البيت الكرام العظام وهم اجلهم الله براء من هذه الطغمة وسفاسفها ومبادئها .. على اية حال.. فأنني ومن خلال علاقاتي الواسعة بأهل الثقافة والتنوير وبشكل مستمر بت اشعر تماماً هذه الايام بأن الكثير من خيرة مثقفينا واقلامنا باتوا يتهيبون ان لم يخافوا من التعرض لكشف مباذل وسرقات واساءات بعض المحسوبين على السلطات الحاكمة الحالية وكأني بهم وهم يقولون (سلامة الرأس في صيانة اللسان) بينما كانوا يحملون شعار ( الساكت عن الحق شيطان أخرس) من قبل ..

ومهما يكن من أمر فهذا الأمر ردة خطيرة جداً من قبل البعض من كبار مثقفينا واعلاميينا فلا زال الصمت يربي على اقلام مفكرينا وادبائنا في التصدي لكثير من المسائل الحيوية والوطنية التي تخص مواطنينا مثل عودة النازحين الى جرف الصخر واطراف من محافظة صلاح الدين والانبار وكذلك حالات التهجير القسري وحرق البيوت والقتل التي حصل ويحصل في قضاء طوزخورماتو المنكوب وفي كركوك بحسب الامم امتحدة) ان هناك اكثر من (275) الف مهجر من المنطقتين واكثر من مئة قتيل ومفقود فيهما ..

كما ان لا احد يتحدث عن الفساد المستشري في بوابة بابل التي تهرب منها المحروقات وسيطرة الصفرة التي يبدو انها باتت خارج كل الصلاحيات والانظمة والتعليمات.

وكذلك ما كان يحصل في معبر بيزبيز ولا احد فيما يبدو يتحدث الآن بحماس عن تعمير المدن المدمرة وإعادة اهاليها اليها بعد الانتصارات العظيمة التي حققها جيشنا العظيم وقواتنا المسلحة على فلول داعش الكافرة الفاجرة