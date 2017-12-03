مصدر أمني لـ (الزمان):لدينا تسجيلات عن اتصالات شفيق مع الإخوان 

‎مقاطعة فضائية كاملة لتصريحات المرشح الرئاسي السابق ومحاميته تبحث عنه في مصر

القاهرة – مصطفى عمارة

كشف مصدر أمني فى تصريحات خاصة انّ أجهزة الامن لديها تسجيلات تثبت اجراء اتصالات المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق مع الاخوان فى اطار صفقة تهدف الى دعمه خلال انتخابات الرئاسة مع وعد منه بالافراج عن قيادات الاخوان المحبوسة واجراء مصالحة معهم وعودتهم للحياة السياسية وتأتي تصريحات المصدر الأمني لمراسل الزمان فى الوقت الذي تلقى فيه المستشار نبيل صادق بلاغاً من المحامي محمد حامد سالم ضد الفريق شفيق يتهمه باثارة الراى العام وبث بيانات لخريطته على قنوات معادية تتضمن تلميحات وايماءات مسيئة لمصر ونظامها الحالي، كما تلقى النائب العام بلاغاً مماثلاً من المحامى سمير صبري ، فيما اوضح د/ احمد الضبع الامين العام لحزب الحركة الوطنية فى تصريحات خاصة للزمان ان شفيق قام بنشر فيديو على حسابه الشخصي يتضمن شكره لدولة الامارات ومناشدتها تذليل العقبات التي تحول دون سفره للخارج ،واضاف انه حاول اجراء مداخلات هاتفية مع قنوات فضائية هاجمت شفيق بسبب فيديو للجزيرة لتوضيح الامر لكنه فوجئ بأنّ القنوات لاتريد التعاون معه ومنعته من اتمام اية مداخلة، نافيا وجود اي تنسيق بينه وبين جماعة الاخوان . فى السياق ذاته اكد حازم عبدالعظيم الناشط السياسي والقيادي السابق بحملة الرئيس السيسي ان ترشح شفيق يمثل صدمة للسلطة الحالية نظرا لما يتمتع به من شعبية واسعة، واوضح ان السلطة لن تسكت وستعمل على تشويه صورته عبر وسائل الاعلام ،واشار أمين اسكندر القيادي بحزب الكرامة ان السلطة الحاكمة هى من تدير المشهد برمته ،لذلك لايمكن ضمان نزاهة الانتخابات واضاف انّ هناك الغازاً كثيرة تحيط بترشحه للانتخابات القادمة. وقال قيادي وفدي ان شفيق ما كان سيلجأ الى قناة معادية لو احتضنته القنوات الموالية . فى المقابل كشف صالح فرهود رئيس الجالية المصرية بفرنسا فى اتصال معه ان الجالية المصرية بفرنسا لن تلتقى مع شفيق الذى اختار قناة الجزيرة المعادية لمصر مكاناً لاعلان ترشحه، واكد انّ مَن يدعمون شفيق الان هم الاخوان وعناصر 6 أبريل، وللاسف انه ينساق وراءهم غير مدرك انه يقضى على تاريخه . وقالت محاميته انها تريد من السلطات تأكيد وصوله الى مصر.