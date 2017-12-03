حبس ضابط  مصري اعلن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية

القاهرة- الزمان

قررت النيابة العسكرية المصرية حبس أحمد قنصوة، وهو ضابط في الجيش المصري أعلن قبل أربعة أيام عزمه على خوض انتخابات الرئاسة العام المقبل، 15 يوما على ذمة التحقيق بعد اتهامه بالاضرار بـ»مقتضيات النظام العسكري»، بحسب ما قال محاميهالأحد. واوضح أسعد هيكل محامي الضابط المصري لفرانس برس ان موكله اتهم بارتكاب «سلوك مضر بمقتضيات النظام العسكري»، بعد أن قام «بنشر فيديو والتصريح بآرائه السياسية». وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر نشر قنصوة، وهو ضابط 42 سنة ،مهندس برتبه عقيد في الجيش المصري، ثلاثة فيديوهات على صفحته على فيسبوك أعلن فيها اعتزامه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها عام 2018. وبحسب المحامي، فإن قنصوة «ما زال في القوات المسلحة ويؤكد اعتزازه بالخدمة وهو ليس متمردا أو منشقا». وأضاف «لقد ترشح أسوة بما فعله الرئيس (عبد الفتاح) السيسي الذي ترشح ببزته العسكرية ثم استقال» من منصبه كوزير للدفاع.