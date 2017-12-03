تحرير أردني مخطوف لدى جماعات مسلحة في جنوب سوريا

مساعدة أمريكية للأردن بقيمة 475 مليون دولار

عمان,– واشنطن- الزمان

وقع الاردن والولايات المتحدة الاحد في عمان اتفاقية تقدم واشنطن بموجبها مساعدة تبلغ قيمتها 475 مليون دولار للمملكة لدعم الموازنة العامة، من ضمن المساعدات الأميركية الإجمالية البالغة قيمتها 812 مليون دولار للعام الجاري. وجاء بيان حكومي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان «وزير التخطيط الاردني عماد الفاخوري وجيم بارنهارت، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو أس إيد) وقعا في عمان اليوم (الاحد) على اتفاقية منحة الدعم النقدي المباشر للخزينة بقيمة 475 مليوندولار ضمن برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية للعام 2017». ونقل البيان عن الفاخوري قوله انه «سيتم استخدام المبلغ المتبقي من المساعدات الاقتصادية، بقيمة حوالي 337 مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين جودة القطاع الاجتماعي وتعزيز المساءلة الديموقراطية». واوضح انه «بذلك يصبح إجمالي المساعدات الاقتصادية (غير العسكرية) المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأمريكية للعام 2017 حوالي 812 مليون دولار أمريكي». فيما اعلن الجيش الاردني في بيان الاحد تحرير مواطن اردني مقيم في سوريا خطفته جماعات مسلحة في جنوب سوريا من اجل الحصول على فدية. ونقل البيان الذي بث على الموقع الالكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية عن مصدر مسؤول في القيادة قوله ان «القوات المسلحة ممثلة بمديرية الاستخبارات العسكرية،

والوحدات ذات العلاقة وبمتابعة من رئيس هيئة الأركان المشتركة، قد تمكنت من تحريرالمواطن الأردني منهل احمد عبدالله حمدان الذي اختطفته إحدى الجماعات المسلحة في مناطق الجنوب السوري».

واضاف ان الاردني حمدان كان «يقيم هناك (في سوريا) منذ زمن طويل، ويدير مزارع تعود ملكيتها له، وكانت الجماعات المسلحة قد قامت بتعذيبه وطلبت فدية مقابل إطلاق سراحه».

واوضح المصدر ان «الجهات الاستخباراتية كثفت أعمالها وتحرياتها حتى تمكنت من تحريره حيث أعادته إلى اسرته في محافظة إربد (89 كلم شمال عمان) بعد اختطاف دام عدة أيام».

واكد ان «القوات المسلحة الأردنية وهي ترابط على الثغور وتحمي الحدود لتؤكد حرصها على فرض الأمن والأمان لحماية المواطن وستستخدم أقصى أنواع القوة لردع هذه العصابات أياً كانت غاياتها وأهدافها وولاءاتها».

ولم يورد البيان أي تفاصيل إضافية حول عملية تحرير المواطن المخطوف الذي نشرت صوره وهو جالس وسط عائلته ويتلقى التهاني من بعض افراد عشيرته.