أبو مازن يطلب تدخّل السيسي حول نقل السفارة الأمريكية للقدس

القاهرة:المصالحة الفلسطينية لم تصل لطريق مسدود

القاهر ة- الزمان

ففى الوقت الذى تبادل فيه وفدا فتح وحماس الاتهامات حول تعثر ملف المصالحة خاصة فيما يتعلق بملف الموظفين وتمكين حكومة الوفاق الوطنى من ممارسة مهامها ،اكد مصدر مصري على صلة بالمفاوضات التي رعتها المخابرات المصرية، فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان بالقاهرة ان ملف المصالحة الفلسطينية لم يصل بعد الى طريق مسدود، واضاف ان مصر سوف تلقي بكل ثقلها لاتمام تلك العملية لان اي تاخير يعرض الامن القومى المصرى وامن المنطقه لأفدح الاخطار.

وكشف المصدر الامني ان مصر طرحت حل توافقى لانهاء الازمة تقضى بان تكون عودة الموظفين مرتبطة بحالة كل وزارة او مؤسسة مع ضمان ان لاتمس هذه العودة بمن تم تعيينهم خلال سيطرة حماس على القطاع فضلا عن دمج هؤلاء الموظفين فى الجهاز الادارى للسلطة والتزام حكومة حمدالله بدفع رواتبهم حسب ماتم الاتفاق عليه فى جلسة الحوار الاخيرة، واتهم المصدر الامني اطراف اقليميه ودولية بالتدخل فى ملف المصالحة لافسادها فيما اعتبر د/عاطف السعداوي الخبير بمركز دراسات الاهرام ان الخلاف حول ملف الموظفين بين حماس وفتح بعد علامة مقلقة على الصعوبات التى تواجه مصر فى اتمام المصالحة والتى لاتقتصر فقط على ملف الموظفين بل تمتد الى ملف الاجهزة الامنية والحكومة ورفع الحصار عن القطاع من ناحيه اخرى اكد مصدر برئاسة الجمهورية فى تصريحات خاصة ان الرئيس ابومازن طلب من الرئيس السيسي فى الاتصال الذي اجراه معه بالتدخل لدى الادارة الامريكية لاقناعها بالتراجع عن قرارها بنقل سفارتها الى القدس والذى يمكن ان يدمر عملية السلام ويفتح الباب امام العنف والارهاب فى المنطقة .

ويجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالات هاتفية مكثفة مع قادة عرب وأجانب بينهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وفق ما اعلن مستشاره الدبلوماسي مجدي الخالدي الاحد.

وقال الخالدي ان عباس يقوم بهذه الاتصالات مع قادة العالم «لحثهم على التدخل لدى الادارة الأمريكية لايقاف هذه الاجراءات وتوضيح خطورة اي قرار بنقل السفارة الى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل».

وأضاف الخالدي أن هذا القرار «في حال اتخذ، فإنه يهدد العملية السياسية وجهود صنع السلام».

وقال إن «وفدا يضم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، يجري اتصالات في واشنطن بشأن المعلومات التي تتحدث عن إمكانية قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس أو الاعتراف بهاعاصمة لدولة إسرائيل».

فيما اكد مصطفى البرغوثى رئيس الحوار الوطنى فى تصريحات خاصة للزمان فى اطار حوار اجريناه معه ينشر لاحقاً ان قيام الولايات المتحده بنقل سفارتها الى القدس سوف يدمر دورها فى عملية السلام وسيفتح الباب امام العنف .