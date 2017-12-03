كردستان تتساءل:كيف يمكن لبغداد صرف رواتب موظفينا من دون امتلاكها التفاصيل؟

أربيل- باسل الخطيب

استغربت الحكومة الكردستانية من تكرار تصريحات رئيس الحكومة الاتحادية، حيدر العبادي، ومكتبه الإعلامي، بشأن بدء إجراءات تدقيق قوائم رواتب موظفي الإقليم، برغم «عدم امتلاك» التفاصيل الخاصة بها، عادة أن تلك التصريحات «غير جادة» وتهدف لـ»الاستهلاك المحلي». وقال مستشار نائب رئيس الحكومة، والمدير التنفيذي للمشروع البايومتري، سفين غفور، إن رئيس الحكومة الاتحادية ومكتبه الإعلامي «يصرحون بين الحين والآخر بشأن بدء إجراءات تدقيق رواتب موظفي الإقليم تمهيداً لإطلاقها برغم عدم امتلاكهم المعلومات اللازمة لذلك»، مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية «تتجاهل حتى الآن الرد على الاتصالات المتكررة للحكومة الكردستانية بشأن تزويدها بالتفاصيل الخاصة برواتب موظفي الإقليم بعد تدقيقها وتحديثها بموجب النظام البايومتري لتخليصها من أي تكرار أو أسماء وهمية». واستغرب غفور، من «تكرار بغداد ادعاءاتها بهذا الشأن برغم عدم امتلاكها التفاصيل الخاصة بموظفي الإقليم سواء كانت محدثة أم قديمة»، مبيناً أن وزارة المالية الاتحادية كانت «تطلق تخصيصات موظفي الإقليم من الموازنة العامة بموجب عددهم الإجمالي الذي تزودهم به وزارة المالية الكردستانية، أي مجرد رقم لا يتضمن أي أسماء أو تفاصيل». وحث المستشار، الجهات المعنية في بغداد على «الاتصال بوزارة المالية الكردستانية أو رئاسة حكومة الإقليم للحصول على قاعدة البيانات المحدثة الخاصة بالرواتب بتفاصيلها كافة إذا ما كانت حريصة فعلاً على صرفها»، عاداً أن تكرار الادعاءات بهذا الشأن من دون الاتصال بالجهات المعنية الكردستانية «يدلل على عدم الجدية وذراً للرماد بالعيون للاستهلاك المحلي»، بحسب نعبيره. وأكد أن النظام البايومتري الذي نفذته الحكومة الكردستانية «وثق الذين يتقاضون راتباً حكومياً في الإقليم سواء كانوا مدنيين أم عسكريين أم متقاعدين أم عوائل شهداء أم ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، بنحو دقيق وموثوق وشامل من خلال بصمات أصابعهم وقزحية عيونهم فضلاً عن معلوماتهم الشخصية والوظيفية وأنه يعد من الأفضل في الشرق الأوسط بشهادة البنك الدولي»، لافتاً إلى أنه «وثق معلومات تخص مليون و152 ألف شخص منهم حتى الآن، من أصل مليون و300 يتقاضون رواتب حالياً، وكان يفترض أن يوثق أيضاً 95 ألف طالب يتقاضون مخصصات، لكنهم لم يشملوا بسبب توقف صرفها منذ أربع سنوات وتخرج غالبيتهم». وكان رئيس الحكومة العراقية، قد تعهد مراراً خلال الأيام الماضية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان، فيما أكد المتحدث باسم مكتبه الإعلامي، سعد الحديثي، أمس أن اللجان الفنية مستمرة بتدقيق سجلات موظفي إقليم كردستان تمهيداً لإطلاقها.