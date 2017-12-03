‎الموصل ستنهض كالفينيق

‎

‎ سمير عبدالله الصائغ

‎سلوفينيا

هذه المدينة التي ماعادت كما عهدناها ،ماذا سيحل بها ؟ كيف ستنهض من كبوتها ؟ . ‎وهي ليست ككل الكبوات بل هي كبوة لم تحدثولن تحدث لمدينة أخرى وعلى مر العصور والدهور..!؟ ‎حتى المدن التي غزاهها التتار ومحوا وجهها عن بريق التاريخ حتى تلك المدن لم تتعرض لما قاسته مدينة الموصل في تلك السنوات العجاف اللاتي مررن بها ليلة أمس!؟ ‎أجل ليلة أمس!؟ ‎ولما تزل آثارها»تلكم السنوات الظلماوات!؟» ‎أجل لما تزل آثارها تخيم على كل شيء على وجوه اﻷطفال على محيا القباب على هديل الحمائم وعلى شواهد القبور!؟ ‎أضاع همج العصر الحديث كل المعالم صادروا هوية آشور بانيبال ولغوا إقامته وكسروا كبرياء الثور المجنح!؟ ‎يقول بعضاً من أبنائها نأمل في الغد..الذي سيكون أكثر إشراقا وتفاؤلا !؟ ‎يسألونني ‎»وماتقول؟» ‎فلا أملك غير الصمت جوابا!؟ ‎لكن….!؟ ‎نظرات عيوني تشي بي تقول ﻷبناء جلدتي مدينتي ‎ أن ‎ إعملوا..تفاءلوا..لاتقنطوا..من الرحمة..من الرأفة التي غادرتكم لسنوات بل نستكم!؟ ‎فربما تفاؤلكم هذا سيعيد الرحمة والرأفة والتواد والتراحم!؟ ‎ربما….!؟ ‎يحيي رميم الرميم!؟ ‎تفاؤلكم ذاك!؟