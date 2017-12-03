‎الموصل ستنهض كالفينيق

سمير عبدالله الصائغ
سلوفينيا
هذه المدينة التي ماعادت كما عهدناها ،ماذا سيحل بها ؟ كيف ستنهض من كبوتها ؟ . وهي ليست ككل الكبوات بل هي كبوة لم تحدثولن تحدث لمدينة أخرى وعلى مر العصور والدهور..!؟ حتى المدن التي غزاهها التتار ومحوا وجهها عن بريق التاريخ حتى تلك المدن لم تتعرض لما قاسته مدينة الموصل في تلك السنوات العجاف اللاتي مررن بها ليلة أمس!؟ أجل ليلة أمس!؟ ولما تزل آثارها»تلكم السنوات الظلماوات!؟» أجل لما تزل آثارها تخيم على كل شيء على وجوه اﻷطفال على محيا القباب على هديل الحمائم وعلى شواهد القبور!؟ أضاع همج العصر الحديث كل المعالم صادروا هوية آشور بانيبال ولغوا إقامته وكسروا كبرياء الثور المجنح!؟ يقول بعضاً من أبنائها نأمل في الغد..الذي سيكون أكثر إشراقا وتفاؤلا !؟ يسألونني »وماتقول؟» فلا أملك غير الصمت جوابا!؟ لكن….!؟ نظرات عيوني تشي بي تقول ﻷبناء جلدتي مدينتي أن إعملوا..تفاءلوا..لاتقنطوا..من الرحمة..من الرأفة التي غادرتكم لسنوات بل نستكم!؟ فربما تفاؤلكم هذا سيعيد الرحمة والرأفة والتواد والتراحم!؟ ربما….!؟ يحيي رميم الرميم!؟ تفاؤلكم ذاك!؟