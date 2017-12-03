‎ذكرياتي مع المكتبة العامة في الموصل

الموصل – ‎أزهر العبيدي

‎تعد المكتبة العامة المركزية لمحافظة نينوى التي تأسست عام 1921 في الموصل صرحاً ثقافياً مميزاً بإدارة مدير بريطاني، وكانت وما زالت قبل تدميرها من الظلاميين رافداً وملاذاً لطلاّب المدارس وهواة المطالعة والثقافة، وباعتقادي أن أي مثقف موصلي لابدّ وان استعان بما تيسره من كتب ومخطوطات ووثائق ومجلات وصحف لكتابة بحث له أو دراسة ما وبخاصة قبل إنشاء المكتبة المركزية لجامعة الموصل. ‎بدأت علاقتي مع المكتبة العامة في وقت مبكر من عقد الخمسينيات من القرن العشرين عندما كانت تشغل بنايتها القديمة في ساحة الحرية قرب جسر الملك فيصل الثاني (الحرية فيما بعد)، وكان مديرها آنذاك الرجل الطيب المرحوم أحمد النيلة، وكنت أشاهده وهو ينقل أرجله بصعوبة بالغة مستعيناً بعكاز وهو ينتقل من باب المكتبة نحو دائرته على الجانب الأيسر. وكان جميل أفندي حسين الجميل هو أول مدير للمكتبة ومؤسسها (1925–1930) وأعقبه أحمد محمد عبد الله النيلة (1930–1963) وعبد الجبار يونس طه الكسرة (1963–1964) وعبد الغني شريف أحمد (1964) ومحمد صالح إبراهيم الحبيطي (1965–1968) وعبد الحليم اللاوند (1968–1977) وعبد الجبار محمد جرجيس (1977–1992) وموفق نجيب أحمد (1993–1995) وعصام عبد الرزاق ميراني (1995) وعبد المحسن أمين سليمان (1995–1996) وعصام محمود مصطفى (2001–2006) وعبد محمد مطرود (2006–2009) وقصي حسين آل فرج (2009–2013) ومحمد يحيى الطالب (2013– … )، وقد تداخلت بعض التواريخ بسبب استخدام عدد من المدراء موظفين في ديوان المحافظة لفترات محدودة.

‎أذكر أن المكتبة كانت تتألف من قاعة واسعة للقراءة تتوزع فيها مناضد عدة كبيرة وحولها كراسي خشبية للقراء، وعدد من الغرف منها للأطفال وأخرى للصحف والمجلات وثالثة لتجليد الكتب وغرف أخرى لم يكن يهمني معرفتها، فضلاً عن مخزن الكتب على رفوف خشبية تضم أمهات الكتب المعروفة في ذلك الوقت والمكتبات الخاصة التي تبرع بها وجهاء المدينة ومثقفوها في قاعة مغلقة لا يدخلها سوى الموظف المسؤول عن تزويد الطلاّب بالكتب التي يحتاجونها على وفق البطاقة الخاصة بالاستعارة، وعلى جانبي المدخل تتوزع مجرات صغيرة تضم أسماء الكتب التي تضمها المكتبة وأسماء المؤلفين. ‎وفي المدخل موظف خلف منضدة يقدم بطاقة المكتبة للاستعارة لمن يدخل من الباب من الطلاب والمراجعين، وعندما يريد المراجع الحصول على كتاب ما يتجه نحو المجرات الصغيرة للبحث عن عنوان طلبه وحسب الأحرف الهجائية، ويسجل بعد اسم المستعير اسم الكتاب واسم الخزانة ورقمه ويتجه نحو المخزن ليستلم الكتاب المطلوب، وأذكر أن مأمور المخزن كان شاباً كريم العين، فيبحث عن الكتاب ويقدمه لطالب الاستعارة إن كان موجوداً في خزانته أو يعتذر بأن الكتاب مستعار. ‎في البداية لم أكن من قراء الكتب فقد كنت في المرحلة الابتدائية من دراستي، وكنت اتجه مباشرة نحو غرفة الأطفال لمطالعة القصص والمجلاّت التي تزينها الصور الملونة، وكانت هناك سلسلة من القصص المصورة الملونة مثل: ليلى والذئب والأقزام السبعة واللقلق والثعلب وتوبة ابن آوى وغيرها. ومن المجلاّت المصرية كانت مجلة سندباد ثم مجلة سمير من أجمل المجلاّت الدورية الأسبوعية التي كانت تصل المكتبة بانتظام، ولم تكن المجلاّت العراقية قد ظهرت بعد.

‎وكنت أتردد كذلك على غرفة الصحف والمجلاّت لا لقراءة الصحف فقد كنت أجهل السياسة، بل لأجل الاطلاع على إعلانات السينما التي تنشرها الصحف البغدادية وبذلك أعرف متى سيعرض الفيلم الذي أرغب في مشاهدته بعد انتهاء عرضه في بغداد إذ كنت من هواة السينما في ذلك الحين. كما أطلع على المجلاّت المفضلة آنذاك مثل مجلة العالم اللبنانية التي كانت عامة ملونة وتنشر صور العائلة المالكة العراقية دائماً، وأهل النفط اللبنانية كذلك التي كانت تنشر مقالات ثقافية واجتماعية وفنية للعاملين في مجال النفط، والكواكب المصرية الخاصة بنجوم السينما والأفلام ومجلة الشبكة اللبنانية حول مواضيع السينما كذلك. ‎وبعد سنة أو أكثر اتجهت نحو المجرات الصغيرة لطلب الكتب والقصص والروايات، فكنت اطلب قصص وروايات نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس ويوسف إدريس وغيرهم وقرأتها كلها، وكذلك الروايات العالمية الشيخ والبحر ولمن تقرع الأجراس وقصة مدينتين والبؤساء وكوخ العم توم وأحدب نوتردام وأوليفر تويست ووداعاً للسلاح والكونت دي مونت كريستو والحرب والسلام ودكتور زيفاكو، وبعد توفر المادة اشتريت كل هذه الكتب والقصص والروايات لمكتبتي الخاصة. وكان موظف الإعارة حريص على عدم إعارة الكتب التي تثير الأولاد والشباب مثل: (الزواج السعيد) و(حياتنا الجنسية) وغيرها، وعندما نقدم الطلب بخجل وحياء يعتذر بعدم وجودها.

‎وكان والدي يكلفني باستعارة الروايات التاريخية التراثية مثل: عنتر وعبلة والزير سالم وسيرة بني هلال وغيرها استعارة خارجية مقابل تأمينات، فكنت أراجع مدير المكتبة وبيدي مبلغ دينار واحد كتأمينات لمجموعة من أجزاء كتاب عنتر وعبلة مثلاً، وكان والدي يقرأ هذه الكتب بلذّة ليلاً بعد نهار مضني في ماكينة طحن الحبوب في الباب الجديد إذ كان يجيد القراءة على الرغم من تعليمه في الكتّاب فقط، وكنت أسمعه وهو يرتل القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك ويتوقف بين حين وآخر لتهجّي الكلمات الصعبة.

‎لقد كان الوقت الذي أمضيه في المكتبة العامة من أجمل الأوقات، واستفدت من قراءتي المبكرة للقصص والروايات في الحصول على درجات متميزة في مادة الإنشاء أثناء دراستي، وكنت أحلم وأتمنى وأنا أقرأ تلك الروائع العربية والأجنبية أن يأتي اليوم الذي أكتب مثلها ويوضع اسمي على غلاف الكتب كما توضع أسماءهم اللامعة، والحمد لله حققت ما أصبو إليه بعد عمر طويل ومعاناة كبيرة سطرتها في مذكراتي التي لم تنشر بعد، ووثقت التاريخ الشعبي لمدينة الموصل بعاداتها وتقاليدها العريقة وبمحلاتها القديمة الأصيلة وأعلامها الأفاضل وأسرها الكريمة بعدة كتب نالت الاستحسان من القراء الكرام.