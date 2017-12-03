داليا مصطفى ومخيون في الكبريت الأحمر

القاهرة – الزمان

انتهى الفنان عبد العزيز مخيون من تصوير مساحة 70% من دوره في الجزء الثاني من مسلسل «الكبريت الأحمر الكارما»، والذي يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية خلال شهر ديسمبر الجاري.المسلسل يشارك في بطولته داليا مصطفى وأحمد السعدني وريهام حجاج، وتأليف عصام الشماع وإخراج سيف يوسف. وقال عبد العزيز مخيون، إن أسرة المسلسل توقفت مؤقتا عن التصوير حاليا لمدة أسبوع من أجل استكمال مونتاج ومكساج الحلقات الأولى للمسلسل يعقبها استكمال تصوير باقي المشاهد التي يتم تصويرها بديكورات داخلية وخارجية بشقق وشوارع. ويطل الفنان عبد العزيز مخيون في المسلسل بدور الشيخ شمس الذي كان بدأه في الجزء الأول ويسلط الجزء الثاني الضوء على عالم السحر والشعوذة يتخللها مجموعة من الأحداث الدرامية والتشويقية.