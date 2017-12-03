نصيحة ألمانية:تطعيم الحامل ضد الجدري المائي

الرضاعة الطبيعية تحمي من الموت المفاجيء للرُضّع

برلين -الزمان

أكد معهد علم الفيروسات التابع لمستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين ضرورة تلقي تطعيم ضد الجدري المائي قبل الحمل بالنسبة للمرأة، التي لم تُصب بالمرض في الصغر. وينطبق ذلك أيضاً على المرأة، التي لا تتذكر ما إذا كانت قد تلقت تطعيما ضد المرض في الصغر أم لا. وأشار المعهد إلى أنه إذا أصيبت المرأة أثناء الحمل بالجديري المائي، فقد يؤدي ذلك في أسوأ الحالات إلى إصابة الطفل بتشوهات خلقية. لذا يتعين على المرأة تلقي التطعيم قبل الحمل – إذا لم تكن قد تلقته في الصغر – من أجل حماية نفسها وطفلها من الجدري المائي ومن الهربس أيضاً، نظراً لأن الفيروسات المسبّبة لهما واحدة. فيما قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن الرضاعة الطبيعية لمدة شهرين على الأقل تحد من خطر متلازمة الموت المفاجئ للرضع «Sudden Infant Death Syndrome»، وذلك استناداً إلى نتائج دراسة حديثة أجرتها جامعة فرجينيا الأمريكية. وأضافت الرابطة أن دراسات سابقة كانت قد توصلت إلى أن الرضاعة الطبيعية تحد من هذا الخطر، غير أن الدراسة الجديدة تعد أول دراسة تحدد مدة الرضاعة اللازمة لحماية الرضيع. وخلصت الدراسة إلى أن الرضاعة الطبيعية لمدة شهرين تحد من خطر متلازمة الموت المفاجئ للرضع بمقدار النصف تقريباً. وكلما زادت مدة الرضاعة، قل الخطر. وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن أي نوع من أنواع الرضاعة يقدم هذه الحماية، سواء كانت رضاعة طبيعية جزئية أم حصرية.

وليس من المعلوم على وجه الدقة لماذا تحمي الرضاعة الطبيعية من متلازمة الموت المفاجئ، غير أن العلماء يرجحون أن الرضاعة الطبيعية تعمل على تحسين جهاز المناعة وتحسين سلوكيات النوم، مما يسهم في الحد من خطر المتلازمة.

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يُشار إلى أن متلازمة الموت المفاجئ للرضع هي موت مفاجئ لرضيع عمره أقل من عام واحد. ويطلق البعض على هذه الحالة اسم «موت المهد» لأن الكثير من الرضع، الذين يموتون بسببها، يكونوا نائمين في مهودهم. وتعد متلازمة الموت المفاجئ للرضيع هي السبب الأبرز للموت عند الأطفال بين عمر شهر واحد وسنة واحدة. وأسباب هذه المتلازمة غير معروفة.

ولتقليل الخطر يجب أن يوضع الرضيع على ظهره عندما ينام. ولا يجوز وضعه على بطنه إلا عند وجود مَن يستطيع مراقبته باستمرار. وينبغي أيضاً استخدام سطح ثابت لنوم الرضيع، مثل فراش مغطى بملاءة مناسبة، مع إبعاد الأشياء الناعمة والرخوة عن منطقة نوم الرضيع.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي الحرص على عدم تعريض الرضيع للدفء الزائد من خلال المحافظة على درجة حرارة ملائمة في الغرفة، والحرص على عدم تعريض الرضيع إلى دخان التبغ.