أعشاب لمعالجة السعال المستمر 

بون- الزمان

قالت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية إنه بعد الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية غالباً ما يعاني المرضى من السعال لمدة طويلة جداً قد تصل إلى شهرين، وذلك بسبب بعض العوامل، مثل الهواء البارد والمجهود البدني وعوادم السيارات.

وأضافت أن التخلص من السعال يتطلب التحلي بالصبر، مشيرة إلى إمكانية محاربة السعال بواسطة الأعشاب الطبية، مثل شاي الزعتر أو الشمر أو اليانسون أو الأوكالبتوس (الكافور).

يُشار إلى أن التهاب الشعب الهوائية في الرئتين يحدث عادة جرّاء عدوى فيروسية. ويصاب معظم الناس بالتهاب الشعب بعد أن يكونوا قد أصيبوا بالتهاب في الجهاز التنفسي العلوي، مثل نزلة البرد أو الأنفلونزا. وفي حالات نادرة، خاصة التهاب الشعب الحاد، قد يرجع السبب إلى عدوى جرثوميّة (بكتيريّة). وقد يحدث التهاب الشعب أيضاً جرّاء استنشاق مواد غريبة تصل إلى الرئتين، مثل الدخان أو الالتهاب جرّاء دخول طعام أو قيء إلى الرئتين.انتهى الفنان عبد العزيز مخيون من تصوير مساحة 70% من دوره في الجزء الثاني من مسلسل «الكبريت الأحمر الكارما»، والذي يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية خلال شهر ديسمبر الجاري. وقال عبد العزيز مخيون، إن أسرة المسلسل توقفت مؤقتا عن التصوير حاليا لمدة أسبوع من أجل استكمال مونتاج ومكساج الحلقات الأولى للمسلسل يعقبها استكمال تصوير باقي المشاهد التي يتم تصويرها بديكورات داخلية وخارجية بشقق وشوارع.

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ويطل الفنان عبد العزيز مخيون في المسلسل بدور الشيخ شمس الذي كان بدأه في الجزء الأول ويسلط الجزء الثاني الضوء على عالم السحر والشعوذة يتخللها مجموعة من الأحداث الدرامية والتشويقية.

المسلسل يشارك في بطولته داليا مصطفى وأحمد السعدني وريهام حجاج، وتأليف عصام الشماع وإخراج سيف يوسف.