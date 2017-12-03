مباريات اليوم ضمن الجولة الرابعة الممتازة

ديربي في البصرة والشرطة تواجه زاخو والأمانة تلاقي النفط

الناصرية – باسم الركابي

تجري خمس مباريات اليوم الاثنين في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم تتوزع بين ملاعب الشرطة ونفط الجنوب والأمانة والوسط والميناء والاهم ان تمرالمباريات بهذه التوقيتات كما حددتها لجنة المسابقات التي عليها ان تراقب الامور وتضبطها كما يجب وان تكون مسابقة الموسم الحالي البداية الصحيحة لعملهما والفرق والدوري الذي يسير اليوم بشكل منظم عندما تعكس الفرق على مختلف مستوياتها الرغبة الكبيرة في اللعب عندما نجد كل فريق يلعب اربع مباريات في اقل من أسبوعين وهذا يعني التحول في التنظيم الذي يجب ان يستمر والارتقاء به الى الحالة التي تقود الى إكماله حتى الأخير والاهم ان تبقى المسابقات تعمل بجدية وان تسير على الطريق الصحيح الذي اختطته من البداية وان تتعاون الفرق معها تحت أي ظرف كان

ومهم ان نحيي قرارات لجنة الانضباط عندما تتابع مشاكل الملاعب والفرق وتتخذ الإجراءات بالسرعة للحد من كل التصرفات السلبية عبر الإجراءات التي تظهر في اعقاب المباريات مباشرة ما جعل من الامور ان تسير كما يجب.

خمس مباريات

وتجري اليوم خمس مباريات وفيها يضيف المتصدر الشرطة بتسع نقاط زاخو سابع عشر الترتيب بنقطة وتظهر المهمة ميسورة امام المتصدر الساعي للسيطرة على الامور كما يظهر وما حققه على حساب كربلاء والديوانية والبحري واليوم مع زاخو لكنه لم يواجه الاختبار الحقيقي بعد.

وتظهر مفارز الشرطة بالوضع المناسب لما يمتلكه من لاعبين يقدمون المستوى والنتائج بوضوح ويريدون الحفاظ على الصدارة واللعب بقوة امام أي فريق كان عبر الأوراق الرابحة في جميع الخطوط والتعاقدات المتوازنة عندما راحت ابرز الأسماء تلعب وبرغبة كبيرة وتقدم الفريق الافضل حال لان غير ذلك قد تخرج الامور من السيطرة التي عليها الفريق في بداية مهمة ومتوازنة عندما حقق نتيجتين خارج الميدان بغض النظر عن مستوى الفريقين لكن تجاوز مباريات الذهاب بهذه الطريقة والقدرة على قلب الامور كما حصل مع الديوانية وعكس ايقاع اللعب بعد تأخره بهدف لكنه نجح في التسجيل خلال اربع دقائق ما يظهر القوة الهجومية بفضل تعاقدات ادارة بنيان التي تظهرناجحة عندما حددت نوعية المهاجمين ممن انتقلوا له وهم من من يقومون بالتسجيل وتحقيق النتائج المهمة.

ويخطط المدرب البرازيلي لعبور مهمة اليوم والتفكير منصب على الفوز والابتعاد عن الوقوع بفخ التعادل مع ان اشد المتفائلين بزاخو لايتوقع ان يخرج متعادلا ولان المباراة لاتقبل حتى المفاجأة في ظل الفوارق الكبيرة التي يتمتع فيها الشرطة التي مهم ان تظهر الأسماء في تحقيق النتيجة عبر الضغط على الضيوف ولان الشرطة تشكل خطر على كل الفرق دون استثناء ويمتلك شعور كبير في الصراع على اللقب من خلال الجهود والأموال التي تقدمت لموسم تتطلع إدارة بنيان من خلال فريق يظهر متكامل من كل جوانب اللعب واللاعبين الذين يعول عليهم المدرب باكيتا الذي بدا مع الفريق في انطلاقات متوازنة وتقديم المستويات العالية في بداية مثالية حقق فيها ثلاث نتائج والاهم ان تأتي نتيجتي الذهاب ايجابيتين ما يعكس ارادة اللاعبين في الدفاع عن المهمة التي لاتظهر سهله امام طموحات الفرق التي استعدت كثيرا لأنها تدرك صعوبة المهمة امام رغبة طموحات البقاء والمنافسة على اللقب الذي يظهر الشرطة من هذه البداية بالشكل المطلوب ويتصدر وسيكون إمام مباراة قد تكون تحصيل حاصل لكن سيقوم جهازه الفني التوجيه ان يلعب بحذر شديد مع انه يمتلك اللاعبين المطلوبين في تمثيل الفريق كما يجب إضافة لإمكانات النادي الكبيرة والتشديد على ضرورة المضي بثقة دون توقف وتقديم مباريات مهمة داخل وخارج ميدانه في ظل التشكيلة المتكاملة التي تلعب للفريق وتحقق الفوز الذي تظهر الترشيحات لمصلحة الشرطة والسؤال هل يقدر زاخو من هذه المواجهة في الظهور وعرقلة مهمة الشرطة والتصدي للقوة الكبيرة وتهديدها امام طموحات اللعب بالفوز الذي يخطط له الضيوف ومحاولة تعويض النتائج المتدنية التي تسير للوراء في بداية صعبة مع انهم يدركون كم هي صعبة المهمة في ظل الموقف الذي عليه زاخو بعد خسارتين إمام نفط الجنوب والحدود قبل ان يتعثر في ملعبه لكنه يريد ان يغير من نهج النتائج حتى لو كان الطرف المضيف الشرطة انطلاقا من واقع المباريات لاتعرف فريق كبير وأخر صغير وما يريده المتابعون ان تظهر المفاجآت إمام الفرق الكبيرة وهل يفعلها زاخو لننتظر.

نفط الجنوب وميسان

ويستقبل نفط الجنوب جيرانه نفط ميسان في مهمة يتطلع أصحاب الارض الى محو اثار خسارتهم امام الحدود في الجولة الماضية وهما الفريقان المتشابهان في اغلب الأشياء.

نفط الجنوب حقق فوز ا مهما في مباراة الافتتاح على حساب زاخو بهدف قبل ان يخسر مرتين حيث الأمانة والحدود لكن مؤكد يريد ان يظهر تأثير مواجهات الميدان دون ان يتاخر ولايمكن التعرض وقبول خسارة اخرى بهذه الطريقة في وقت تراهن وتعول الفرق الصغيرة على ملاعبها وهو ما يسعى إليه نفط الجنوب في اللعب من اجل الفوز إمام فرصة تظهر مناسبة لكنها تتطلب تقديم الأداء والاستحواذ على الكرة من اجل العودة لمسار الامور التي يريد عدي إبراهيم تعقيدها في ظل المستوى الذي يقدمه اللاعبين بداء من اللقاء الاول عندما أحرج الطلاب قبل ان يخسر في وقت متأخر لكنه عاد لملعبه ونجح في تحقيق الفوز الأول على حساب السماوة ثم تعادل مع الأمانة في الدور الماضي قبل ان ينتقل للبصرة سعيا لتحقيق النتيجة المطلوبة والاستفادة من الوضع الذي يمر به الجنوب والوضع المختلف لميسان الذي سيحضر للبصرة من العودة بفوائد المباراة عبر محاولات الاستفادة من دفاع الجنوب المتراجع وقوة هجومه لازالت تدعم الفريق الطامح على تكرار سيناريو المشاركة الأخيرة والموقع الذي انهى به المهمة التي يريد ان يبدأ بشكل أفضل وجه النقاط من هذه الأوقات مع ان ميسان يعلم انه سيواجه فريقا قويا خرج خاسرا من الدور الماضي ومحاولة تصحيح مسار المشاركة ولان غير تحقيق الفوز فان الامور ستترك تاثيرها ما يدفع اللاعبين اللعب بشعار الفوز وهو ما سيعمل عليه ميسان الذي يمر في وضع مناسب وقادر على قلب الامور والعودة بكامل العلامات التي يبحث عنها بقوة المضيف.

الأمانة والنفط

مباراة مهمة تجري بين الأمانة والنفط وكلاهما بخمس نقاط بعدما نزفا سوية اربع نقاط من مواجهات الذهاب ما يجعل الامور صعبة امام طرفي اللقاء المتوقع ان يشهد اثارة وادءطيب من خلال وجود اللاعبين الواعدين في الفريقين المؤكد سيلعبان بطموحات الفوز وسيكون الأمانة منافسا قويا في ملعبه وفي مباريات الإياب التي يحرص احمدخضير ان يدفع بأفضل اللاعبين إمام طموحات الفوز من دون التاخر من هذه الأوقات والبقاء في دائرة الصراع وان يصل الى الموقع الأفضل في سلم الترتيب.

وما يميزلاعبي الفريقين الأداء الهجومي من خلال وجود اللاعبين المهارين الامانة تعادل خارج أرضه إمام السماوة وميسان وحقق الفوز على نفط الجنوب وهو برصيد خمس نقاط وسيلعب من اجل تحقيق النتيجة المطلوبة في مهمة تظهر صعبة رغم ان النفط يفتقد الى ابرز لاعبيه هما مازن فياض ومحمود حيدر لكنه يمتلك من يعوضها مع انه تاثر فيهما في ملعب السماوة ولايريدبعدان يفرط بالنقاط بل تقديم المستوى الذي ينسجم مع الفريق والتوقعات في ان يعود لمستواه والسعي ان يكون الفريق المنافس ويدرك حسن احمد المهمة تحتاج الى جهود كبيرة للمرور من ملعب أكثر مما نجح به الأمانة ولان النفط بحاجة لاستعادة التوازن ومحاولة العودة إلى تحقيق امام مواجهة التحديات التي رافقت البداية ولايمكن ان يبقى معتمدا على مباريات عقر الدار بل ان يتوازن في جميع مبارياته حتى يتجاوز تحديات المشاركة بعد الظهور الجيد والموقع الذي خرج به في المشاركة الأخيرة.

ويحاول النفط المرور من دون مشاكل من ملعب الأمانة والعودة الى مسار النتائج وتغير الامور قبل ان تتعرقل بعدما كان النفط قدخطف الأضواء الموسم الماضي مؤكد ان جهود الجهاز الفني تذهب باتجاه تقديم الفريق بنفس الحالة ولابد من تحديد هوية الفريق الذي يعاني إصابات اللاعبين والانتقالات التي ظهرت تأثيراتها امام العقم الهجومي ما يدفع المدرب الى اللعب بتركيز والاعتماد على الموجود من اللاعبين إمام مهمة صعبة تحتاج الى لاعبين بإمكانهم تقديم مباريات لائقة بسبب التوقيتات التي قد تنال من الفريق الذي مهم ان تاتي العودة من هذه المباراة واستعادة التوازن بعد بداية متعثرة وهو ما ينطبق على الأمانة عندما يقف النفط ثامنا وبعده يقف الامانة وكلاهما بحاجة الى استعادة الثقة وكلاهما يقدمان مشاركة على عكس التوقعات لكن من يقدر على العودة في مباراة اليوم وتعديل الامور غ بالاعتماد على جهود اللاعبين الواعدين الذي يشكون المرتكز لتشكيليتهما وكلاهما يسعى الى تغير مسار النتائج والسيطرة على الامور بسرعة.

الوسط والديوانية

ويظهر الوسط في أسوء بداية منذ مشاركاته الأربع وسط تلقي خسارتين من ثلاث مباريات عندما أضاع ست نقاط إمام الكهرباء والبحري على عكس تلك المشاركات التي قدم فيها نتائج وعرض ويظهر منافسا قويا لكن ما يعاب على الفريق التخلي عن مباريات الذهاب عندما كان ينهيها لمصلحته ونادرا ما يتعرض للنتائج السلبية التي ظهرت بوجه عماد نعمة الذي لايمكنه تسويغ الامور بعد البداية المتعثرة التي أخذت من الفريق الذي كان منافسا لغاية الموسم الخير وبفضل تفوقه انتقل للصدارة في بعض الأوقات قبل ان يتخلى عن المنافسة بعد تأثير البداية التي غيرت من حسابات وتوجهات المدرب الذي فشل في الرهان على اللاعبين الواعدين ي بعد انتقال من كان يلعب للفريق وبشكل مؤثر.

الفريق الذي انتزع اللقب في اول مشاركة قبل ثلاثة مواسم ثم حقق الوصافة والموقع الخامس قبل المشاركة الاخيرة وقدم العديد من اللاعبين في منافسات عالية قبل ان يتوارى هذ المرة وهو يفشل في مباراتين خارج الديار.

الوسط يريد العودة الى تحقيق النتائج ومسار اللعب المطلوب عندما يستقبل جيرانه الديوانية في مهمة لاتظهر سهلة عندما يحضر الضيوف صحبة جمهورهم الكبير بسبب قرب المباراة ما يجعل من المهمة اكثر صعوبة امام الوسط ومحاولة استعادة دوره في المنافسة التي يبدو سيعول على مباريات الأرض بعد الانحناء في الذهاب في وضع غير متوقع ولم يشهده الفريق الساعي الى تحقيق النتيجة المطلوبة على حساب الديوانية الاخر الذي يسعى الى تحقيق الفوز الاول ذهابا بعد التعرض لخسارة فريق الحسين في الجولة الثانية وظهر بوضع أفضل امام الشرطة وكاد ان يسقط قوتهم المعروفة المدججة بالأسماء عندما تقدم بالهدف اغلب الوقت قبل ان يفشل في الحد من القوة الهجومية للشرطة ويخرج بالخسارة الثانية لكن الضيوف يسعون الى معالجة الامور من خلال استغلال الوضع الذي يمر به الوسط ويريد العودة بكامل النقاط من خلال الظهر للاعبين الشباب في تغير وجه الفريق عبر اللاعبين الواعدين بقيادة سامي بحت الذي يامل ان يستوعب الامور مع الفريق المتطلع لتحقيق النتيجة لانه سيكون مع فريق يشبه في العديد من التفاصيل فقط في فارق الإمكانات التي لم تشفع لكتيبة الوسط التي تعاني من بداية الموسم في وضع مختلف عند مواجهات الذهاب التي تلقى الديوانية فيها ضربة قوية من فريق الحسين لكنه عازم على تقديم الاداء المقنع والدخول في نتائج الذهاب عبر الخطوة الاولى من ملعب الوسط الذي ظهر قويا امام كربلاء وتغلب عليه بخمسة أهداف النتيجة الأكبر للان وما يريد ان يقوم به لاعبو الوسط هو فرض اللعب في ملعبهم سعيا للحلول وتحسين البداية المتعثرة التي نالت من الفريق.

ديربي البصرة

ويشهد ملعب البصرة الديربي الأول عندما يتواجه الميناء بالموقع السابع بخمس نقاط والبحري سادسا بست نقاط وكلاهما يرغبان في الفوز في مهمة يظهر الميناء في الوضع المتكامل من خلال وجود عدد من اللاعبين والأسماء المطالبة الظهور المطلوب امام جمهور الفريق الكبير المتطلع للنتيجة الداعمة للموقف ومواصلة السير بتحقيق النتائج بعد الفوز في الدور الماضي على كربلاء ومهم ان تأتي الثانية في ظل ظروف اللعب عبر عاملي الأرض والجمهور وبعد النتيجة الأخيرة التي عاد بها فجر إبراهيم ما يجعله اللعب تحت ضغط الجمهور الذي يتذكر عن الذي حصل في الموسم الماضي والعمل من تحقيق النتيجة والخروج بكامل العلامات من خلال تقديم الاداء الفني المطلوب عندما تظهر قوة الميناء الأفضل في أي شيء ويسعى الى تحقيق النتيجة المهمة في ملعبه ومواصلة المنافسة وتعديل البداية والتحول فيها عبر بوابة البحري والاستمرار في المنافسة لكن الاول التطلع الى حسم مهمة البحري من خلال الأداء الذي شهد تحسنا واضحا في ملعب كربلاء الصعب عندما عاد بكل الفوائد والاهم الثار لخسارة المرحلة الثانية الموسم الماضي والاهم ان ياتي الفوز الاول من ملعب صعب تعثرت به الفرق المنافسة لكن ما حققه الميناء استعاد به شيء من الثقة التي يحاول الجهاز الي تجسيدها وصنع الفرصة اليوم التي تظهر اقرب للميناء اكثر من البحري ولو لايمكن لاحد ان يتكهن بالنتائج لكن الظروف التي يمر فيها الميناء تدعم المهمة التي يحاول البحري عرقلتها بكل ما لديه من قوة وهو الفريق الذي حقق بداية مهمة عندما حقق الفوز مرتين ولو في ملعبه وهذا امر لايمكن القليل من شانه الامور التي تجعل من الفريق اللعب بطموحات الفوز بعدما عكس نفسه الطرف القوي ويعيش بداية مهمة وفي حالة مناسبة قادر على إحراج الإخوة الأعداء في مباراة يتطلع اليها الفريق في تحقيق الفوز الثالث وهو يدرك قوة الميناء الذي استعاد شيء من استقراره لكن البحري يريد فرض شخصيته وتحقيق النتيجة الايجابية ويتذكر لاعبو البحري نتيجة الموسم الأخير واكتسحوا الميناء ولان البحري في يومه لانه حقق نتيجتين مهمتين والاهم ان يقف اللاعبين لعكس اسم الفريق ولو في مواجهات الارض التي يلعبها من دون جمهور لكن الأهم لم يجعل من الضيوف المرور باي فائدة والعودة بها كما تسقط اليوم كل الاعتبارات ولان كلا الفريقين يبحث عن النتيجة المطلوبة في ظل استعادة توازنهما في الدور الماضي عندما تغلب البحري على الوسط في نتيجة كانت الابرز ولم تكن سهلة امام فريق متكامل ولاينقصه شيء وربما تمهد نتيجة التفوق على الوسط ستمهد الامور إمامهم في الحالق الهزيمة بالميناء الذي يسعى الى تقديم الأداء المطلوب وهو الأكثر قدرة على الأداء بوجود عناصر منها من كانت تعلب سوية وتعاقدات اخرى من قيل المدرب الذي يدرك طبيعة المهمة التي يعول الأنصار الكثر في ان تاتي الامور لمصلحة الفريق الذي باستطاعته تقديم المستوى والنتيجة.

المهم ان يستمتع الجمهور البصري في المبارة سالتي تشكل التحدي للفريقين.

مباراتا الغد

وتجري يوم غد مباراتان ضمن نفس الدور عندما يضيف الكهرباء المجتهد النجف القوي وكلاهما سيلعب برغبة الحصول على كامل النقاط حيث النجف الذي يمر بأفضل أيامه بعدما اسقط البطل ويقف في الموقع الثالث ويامل في دعم الامور عندما ياوجه الكهربا والأمل ي تحقيق الفوز الثاني في العاصمة بعد الاول الذي عاد به من الصناعات.

الصناعات والسماوة

ويبحث الصناعات وعماد عودة الى تحقيق الفوز الاولى بعد ثلاث خسارات عندما يضيف السماوة في مهمة يأمل أصحاب الارض من التعامل معها كما يجب بعدالاداء الطيب للصناعات في مبارياته الاخير مع ان العبرة تبقى بالنتائج وهو يعتمد على جهود اللاعبين إمام السماوة الذي أكـــــــــثر ما يعني من مباريات الذهاب.

ويظهر بالفريق الــــــــــقادر على تحقيق المهمة والعودة بفوائد المباراة .