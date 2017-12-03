الشرطة بطلة أندية بغداد بالتايكواندو للمتقدمين

بغداد – الزمان

توج نادي الشرطة الرياضي، بلقب بطولة أندية بغداد بالتايكواندو للمتقدمين التي اختتمت مساء اول امس السبت في قاعة الراحل عبد كاظم، واحرز لاعبو النادي ثمانية أوسمة منوعة.

وشهدت البطولة مشاركة نحو 110 لاعبين يمثلون 20 نادياً اذ هيمن لاعبو نادي الشرطة على المنافسات وحصدوا ثمانية أوسمة بواقع خمسة أوسمة ذهبية وثلاثة فضية، بعد منافسة شديدة مع نادي الكهرباء الذي حل وصيفاً بوسامين ذهبيين وجاء أمانة بغداد ثالثا بوسام ذهبي وآخر فضي.

وسيتم في ضوء النتائج النهائية للبطولة أختيار لاعبي منتخب بغداد الذي يستعد للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة وفق نظام بطولة منتخبات المحافظات التي ستحدد لاحقاً، حيث سيكون فريق الشـــــــــرطة صاحب القدح المعلى في تمثيل لاعبيه للمنتخب الوطني.

وفي السياق ذاته تم اختيار مدرب فريق الشرطة نبيل قاسم العقابي ليكون مدرباً لمنتخب بغداد إضافة إلى منصبه كمدير فني للمنتخب الوطني.