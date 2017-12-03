كاسيميرو: الكرة لم ترغب في دخول المرمى

{ مدريد – وكالات: علق كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد، على تعادل فريقه سلبيًا مع أتلتيك بيلباو، اول امس السبت، في الليجا. وقال اللاعب البرازيلي، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: لقد أتيحت لنا فرصة تقليص الفارق (مع برشلونة)، لكن هذا لم يحدث، لعبنا جيدًا، وكان لدينا الكثير من الفرص، لكن هذه هي كرة القدم، الكرة لم ترغب في دخول المرمى، وعلينا مواصلة العمل. وعن الأخطاء التي يرتكبها فريقه، قال: نحن نصنع الفرص ونحاول، والكرة ستدخل المرمى يومًا ما. وحول جماهير ريال مدريد، قال اللاعب: لقد أتوا معنا، إنه ملعب صعب ومنافس قوي، سيطرنا على المباراة بأكملها، باستثناء الدقائق الخمس الأخيرة. وعن تكرار تشكيلة الريال، التي خاض بها الفريق نهائي دوري أبطال أوربا، الموسم الماضي، رد بقوله: الشيء الجيد الذي نتمتع به، هو أننا نريد اللعب جيدًا في كل مباراة، ما زال لدينا بيل، إنه مهم، وسيكون لدينا فريقًا قويًا.