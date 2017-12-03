حماية المواطن من العشائر

كثرت في الآونة الأخيرة العيارات النارية في المناطق الشعبية من بغداد والمحافظات بسبب الفصل العشائري – والعطوة – والكوامة – والتهديد بالاسلحة المختلفة الانواع والموجودة في المنازل وبعلم الدولة ووزارة الداخلية – كذلك الكتابة على جدار بيت المطلوب وبصيغ فنية غير ثقافية منها تكتب عبارة مطلوب دم او هذا البيت عائد الى عشيرة فلان .. ولااعرف اين هي الدولة من كل هذا وعندما تسأل أي مسؤول في الاجهزة الامنية يقول اننا اليوم اهتمامنا هو انهاء داعش … وحماية المواطن من المسؤول عنها ..ان العالم الذي حولنا يتطور يوم بعد يوم ونحن نرجع الى الوراء بسبب ثقافة المجتمع لذا اطالب من وزير الداخلية ان يحمي المواطن وان يكثف جهوده حول توعية العشائر وتكثيف الحملات العلانية في القنواة التلفزيونية والشاشات الموجودة في الشارع حتى نتمكن من تقليل مثل هكذا امور وايضا على وزير الداخلية ان يصدر امرا بهذا الخصوص ويحصر السلاح بيد الدولة لاننا وعوائلنا نعيش في رعب يومي ونحن نشاهد ونسمع العيارات النارية بسبب هذه العشائر وعلى اشياء تافهة .. لقد كان في زمن النظام السابق قانون عشائري يمنع اطلاق العيارات النارية ويتحمل شيخ تلك العشيرة كل الاجراءات القانونية اذا كان في العشيرة هارب من الخدمة العسكرية كذلك اذا اطلق احد عيارات نارية في المناسبات لان في ذلك الوقت الكل يخضع للقانون عكس ما نشاهده اليوم فالكل يتصرف على هواه ( كلمن بكيفه ) اليوم علينا ان نهتم بالتعليم والمستقبل والعمران والتطوير ونترك السلاح بيد الشرطة – والجيش – والاجهزة الامنية … لاننا نعيش في خطر حقيقي كل يوم وهذه هي رسالتي الى معالي وزير الداخلية لان حماية المجتمع والمواطن هي من مسؤليتة… ابعد الله عنكم كل شر

عادل الربيعي