إنطلاق عمليات واسعة لملاحقة فلول داعش في ديالى

المشتركة تنفي إنتشار قوات أمريكية بصلاح الدين

بغداد – محمد الصالحي

نفت قيادة العمليات المشتركة انتشار قوات أمريكية في قضاء طوزخورماتو ضمن محافظة صلاح الدين، فيما اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى عن تدمير مضافة لتنظيم داعش بعملية نوعية جرت شرق بعقوبة.

وقالت العمليات في بيان امس ان (بعض المواقع الالكترونية في اربيل تستمر ببث الشائعات والاخبار غير الصحيحة التي تزعم انتشار قوات أمريكية في قضاء طوز خورماتو).وأضاف أن (قيادة العمليات المشتركة تنفي هذه المزاعم والاخبار الملفقة جملة وتفصيلا). داعيا الى (عدم التعامل مع الجهات المروجة لها التي تقف خلفها اجندات مكشوفة الاهداف).

قوة أمنية

وكان نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية نايف الشمري اكد أن العراق ليس بحاجة لوجود قوات امريكية برية او بناء قواعد لها، فيما شدد على ضرورة عدم جعل الاراضي العراقي منطلقا للاعتداء على دول اخرى وقالت قيادة عمليات دجلة امس ان (قوة امنية مشتركة مؤلفة من مديرية افواج الطوارئ وافواج الطوارئ السادس والثامن والنموذجي وسرية سوات الاولى ومديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب وقسم مكافحة الاجرام ومفارز من قسم مكافحة المتفجرات نفذت عملية امنية في قاطع الندا وشملت قرى خزرج وخلف الحسون ومحمود العلي وكريم الهيمص). واضاف ان (العملية الامنية اسفرت عن تدمير مضافة لعصابات داعش الارهابية والتي كانت تحتوي على تسع عبوات ناسفة محلية الصنع و40 صاعق تفجير وست معدات تفجير تعمل بالضغط وأربعة موبايلات تفجير ومواد غذائية مع فراش منام بالاضافة الى والاستيلاء على دراجة نارية يستخدمها الارهابون في تنفيذ عملياتهم). ومن جانبه قال عضو مجلس محافظة ديالى خضر مسلم في تصريح امس ان (المحافظة تمر بوضع أمني شبه مستقر في بعض المناطق والقرى). مبيناً أن (تهديد خطر داعش لا زال موجودا من خلال وجود خلايا وجيوب التنظيم الإجرامي في سلسلسة تلال حمرين ومنطقة مطيبيجية). ودعا قيادة العمليات المشتركة إلى (ضرورة إطلاق عملية أمنية عاجلة لتنظيف هذه المناطق من براثن مجرمي داعش المختبئين في هذه المدن). وأشار إلى أن (الجهاز الأمني المحلي يعمل بجهود مستمرة لمنع تسلل العناصر الارهابية إلى مناطق المحافظة، فضلاً عن وجود قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية الاخرى لمسك الحدود والأطراف).

عبوة ناسفة

وفي بغداد قال مصدر امس ان (عبوة ناسفة موضوعة على جانب طريق منطقة المشاهدة في الطارمية انفجرت مستهدفة عجلة بداخلها ثلاثة من عناصر الحشد العشائري ما أسفر عن استشهاد أحدهم وإصابة اثنين آخرين). وفي سياق ذي صلة، أضاف المصدر أن (عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من الحي الصناعي في منطقة كسرة وعطش ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص). وتابع ان (قوة أمنية تمكنت من القاء القبض على ثلاثة مطلوبين في قضايا جنائية منها سطو مسلح وسرقة وذلك خلال عملية أمنية نفذتها في مناطق الشعب والمشتل). وفي اربيل قالت مديرية شرطة أربيل في بيان امس ان (شابا قتل شقيقه بعيار ناري في منطقة كوران بمدينة أربيل). مبينا أن (عملية القتل تمت بعد تطور شجار بين الشقيقين). وأضاف (بحسب المعلومات المتوفرة فأن الشقيقين كانا على خلاف بسبب وجود مشكلة قديمة بينهما). لافتة إلى أن (القاتل سلم نفسه للشرطة).