سنشكوكم للنبي – عبد الستار رمضان

رغم الايام الصعبة التي يعيشها اقليم كردستان، ورغم المحن التي يئن من وطأتها القسم الاكبر من شعب الاقليم والنازحين والقاطنين فيه بفعل السياسات العدائية والاجراءات التعسفية للحكومة الاتحادية العراقية، وكل صور المعاناة والمواقف اليومية الصعبة فقد خرج الناس هذا اليوم ولم تمنعهم الظروف الاستثنائية التي يمرون بها من الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف، وتزينت اربيل عاصمة الاقليم بكل بهاء وجمال وفي احتفالات شعبية وجماهيرية كبيرة في قلعة اربيل وجوامعها وتكياتها والشوارع والساحات العامة والمحلات والبيوت بالاناشيد والمدائح النبوية، وشارك فيها المواطن العادي والمسؤول والبيشمركة والقادم الى هذه المدينة المباركة كل حسب رغبته وقابليته مع قيام الاهالي بتقديم الخدمات والنقل بسيارات الأجرة والحافلات مجاناً، وإقامة الولائم وتقديم الحلويات وتوزيع مواد الزينة والأعلام المخصصة للاحتفال بالمولد النبوي مجاناً وفي جميع مناطق اربيل. اربيل التي كان لها شرف الريادة والاسبقية في العالم اجمع عندما انطلقت منها احتفالات المولد النبوي الشريف قبل اكثر من سبعمائة سنة وكان أول من احتفل بالمولد النبوي بشكل منظم السلطان الاربيلي مظفر الدين كوكبوري (1153 ـــ 1232م) المعاصر للملك الكردي صلاح الدين الايوبي، ومنها انطلقت الى سائر العالم الاسلامي تعظيما وتكريما لسيد الخلق والعالمين محمد (ص). وعلى الرغم من صعوبة الأحداث الأخيرة في إقليم كردستان، فان اقامة الاحتفالات هذا العام يثبت ان الحكومة ومعها شعب كوردستان مستمرين في تأمين السلم والاستقرار لجميع المواطنين والمقيمين من الكرد والعرب والتركمان والمسيحيين والايزيديين والشبك والكاكئية والصابئة والنازحين السنة والشيعة واللاجئين السوريين ومن بقية دول الجوار حيث لم تؤثر سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية في الاقليم على المعاملة وتقديم الخدمات وتمتعهم بحقوقهم التي يكفلها الدستور والقانون. من كردستان ومن اربيل مدينة التسامح والسلام والمولد النبوي نتوجه الى جميع اخوتنا في العراق ودول الجوار والعالم اجمع وننقل لكم كلمات رئيس اتحاد علماء المسلمين في إقليم كردستان ملّا سعيد ويسي وقوله في حفل المولد النبوي”يا أيها النبي تعلمنا منك الاستقلال، وان ندير امورنا بانفسنا”، وأضاف “اتحدى علماء الدين الإسلامي، والمؤسسات الدينية الإسلامية في العالم ان يرشدونا الى نص يحرم استقلال الكرد”، وان الهجوم الذي تعرض له إقليم كردستان بعد الاستفتاء بتأثير سياسي وليس ديني”، مبينا ان من “يعادي الاستقلال يقف ضد الدين الإسلامي”، واضاف “اننا سنشكو للنبي محمد في يوم المحشر الظلم والحيف الذي وقع علينا لا لشيء لمجرد اننا اردنا الاستقلال”.

ان ما جرى في الاقليم بعد الاستفتاء لو جرى على دول كبرى لانهارت ولكن عناية الله وعدالة قضيتنا وبسالة وشجاعة البيشمركة هي التي حفظت كردستان واربيل مدينة التسامح والسلام والمولد النبوي ونقول لكل من ظلمنا: سنشكوكم للنبي!