زمن الخيبات وسيد مارك – محمد علي شاحوذ

فتحت صفحتي في الفيس بوك صباحا لأطالع عبارة لطيفة من ادارة الفيس وهي تقول :صباح الخير يا محمد،اليوم تزول الغيوم عن سماء المدينة،تمتع باشعة شمس رائعة… ولكم تمنيت على ادارة الفيس أن تخبرنا بالمزيد من توقعاتها المتفائلة للقادم من أيامنا غير الشمس والغيوم،حتى لو أضطرّت أن تستعين بعالم الأفلاك والنسوان والسخلات أبو ثقب البنفسجي ,صاحب اللمسة الحنونة،وخبير سياسات البيت الابيض صديق بوتين المقرب اخصائي التحليل النفسي.

كنت أتمنى على سيد مارك وأدارته أن يخبرونا عن موعد انقشاع الخيبات كما اخبرنا عن انقشاع الغيوم عن سمائنا ،وقد لا يعلم عدد وحجم خيباتنا التي لا تعد ولا تحصى فمن خيبة الاحتلال البغيض الى خيبة الارهاب الاسود،ومن خيبة التهجير والنزوح الى خيبة دمــــــــار المدن وخرابها الهائل، ومن خيبتنا المرة بالسياسيين والسياسة الى خيبتنا بالوزارات والبرلمان، ومن خيبتنا بدول الجوار العربي وغير العربي الى خيبتنا في الاحزاب والتجمعات والمؤتمرات،ومن خيبة الضياع والهروب واللجوء الى بلدان اوربا الى خيبتنا في التربية والتعليم وتأخرنا عن دول العالم،بل وأحتلالنا مراكزا متقدمة لا ينافسنا فيها احد في الفساد وتبديد الأموال وتهريبها .

من خيبة الى خيبة نسير ولم تبق خيبة صغيرة كانت أم كبيرة الا مرت بنا وأمتحنت صبرنا،حتى صار يطلق علينا الخائبون،فهذا زمن الخيبات المتصلة والجثث المتناثرة من المدن الى الصحراء،وما عدنا نتحمل كل تلك الخيبات ،صرنا نهرب من خيبات اثقل من حمل السماوات،نهرب من مطرقة تقرع في رؤوسنا لحن الموت والقهر،نهرب مما زرعه العملاء في حقولنا وعقولنا. ونستمر بالهروب وتصعقنا المرارات.

كنت سأكون أجمل من الفراشات الملونة يا مارك لو أنك أخبرتني عن موعد نهاية القهر والظلم والأحزان،وأعطيتنا مواعيد رحيل الطغاة وسماسرة الوطن والخونة عن بلادنا،وكنت سأكون أسعد من قناديل البحر لو كشفت لنا عن موعد تشكيل حكومة مهنية لا وجود لسماسرة الاحزاب وليس فيها حسابات محاصصة أو صفقات مشبوهة وغير مشبوهة. كنت سأكون ممنونا لك وأنت تحتفل ببالونات ملونة لتقول لنا : لن تسمعوا بعد اليوم أصوات ألأنفجارات، ولن تشاهدوا جثثا متناثرة في الطرقات بسبب تفجير انتحاري،متى سأفتح صفحتي في الفيس وأجد ادارته وهي تحتفل بمرور خمس سنوات على خلو البلاد من كل مظاهر العنف والحروب والأقتتال والصراعات بكل أشكالها؟

متى سأفتح صفحتي وأجد مارك يبارك لنا تصدر البلد سلم النزاهة وخلوه من الفساد ووجود فائض اموال في الخزينة توزع على العوائل مع الوجبة الغذائية وعدم أقتطاع أي نسبة من رواتب الموظفين؟ متى نفتح صفحاتنا لنجد العالم يحتفي بنا ونحن قضّينا على الأمية والجهل والفقر وتخلصنا من طوابير العاطلين عن العمل والعاطلات؟؟.

متى يفرّحنا الفيس وصاحبه بخبر خلو البلد من الامراض الانتقالية والوبائية والمستوطنة والاحزاب والألقاب والطائفية والقومية والاقاليم والرئاسات الثلاث والمجالس البلدية والرئيسية والفرعية ،بما فيها مجالس النسوان الوطنية لطبخ المؤامرات الرخيصة وتحضير الأرواح الشريرة. تأكد سيد مارك أنني سأقبل رأسك ورأس زوجتك الصينية برسيك تشان لو فاجأتني أحدى الصباحات بخبر تحرر الناس والعقول والضمائر من التبعية العمياء والبؤس والشقاء وكل أنواع البلاء،وسندعو لك بالرزق الوفير وأن تتزوج ثلاث نساء صينيات أخريات بالغات غير قاصرات وأنت تبشرّنا بخلو البلاد والعباد من أمراض النفاق والرياء والأستعباد والكذب والمؤامرات النسائية ومرض الدماغ الاسفنجي ومرض النوم الافريقي!!!.