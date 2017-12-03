حرب العبادي الجديدة – نوزاد حسن

الحديث عن حرب الفساد القادمة ما زال يكبر كحريق في غابة.انتهت داعش فما المهمة الجديدة لرئيس الوزراء اعلنها هو بصوت قوي وهي محاربة حيتان الفساد.وبدأنا نسمع عن قوائم تضم اسماء لمفسدين سيقدمون للقضاء,وحديث عن الغاء مكاتب المفتشين العموميين,كما انطلق البرلمان في رحلة استجوابات جديدة..

اذن نشاط حكومي بعد الانتهاء من حرب السلاح للدخول في حرب جديدة هي الحرب على الفساد.لكن السؤال المهم ما هي العدة التي يجب استخدامها في الحرب الجديدة. في حرب داعش اقيم تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة.الجميع اتحدوا وكانت الحرب ناجحة وسريعة ايضا.لكن كيف سيبدأ رئيس الوزراء حرب الفساد,وما هي ادواته فيها. ربما تكون الخطوة الاولى هي الاعتماد على فريق من المحققين الغربيين.طيب هذه خطوة جيدة,لكن ما هي الخطوة الثانية.وما هي الخطوة الثالثة.اظن ان حرب الفساد ستكون بلا ملامح.وكل كتلة ستدافع عن مذنبيها ان ادينوا لكن من يستطيع ادانة من.؟

لقد كانت تجربة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي درسا لمن سيفكر في مواجهة الفاسدين.ولعل الخبرة في اخفاء اثار الفساد بات من لوازم اتمام الصفقة لذا لن يكون سهلا اكتشاف العوالم السفلية للفاسدين. اذن حرب العبادي القادمة لن تكون سهلو ولا بسيطة لانها حرب في داخل السلطة وفي بيت الاحزاب نفسها.عليه ان يملك جهازا قضائيا محميا جدا بحيث لا يخضع للتهديدات.كما يحتاج الحق قوة ردع تستطيع ان تقبض على اي متهم مهما كانت درجته الوظيفية.والاهم الوصول الى نتائج تحقيقية منصفة لا الرضوخ لسطوة كتلة او حزب او كيان او شخصية متنفذة.وسيكشف الزمن القريب كم هي صعبة قصة حرب العبادي مع الفساد.