كلام * كلام

الحوارات الأدبية – فيصل جاسم العايش

من الموضوعات التي تحتاجها الصحف اليومية تلك اللقاءات التي يجريها المحررون والصحفيون كل حسب توجهه مع عدد من الادباء والفنانين طارحين عليهم اسئلتهم بعد دراسة واعية لأعمالهم الادبية والفنية بحيث تكون اغناءات ليس للصحيفة فحسب بل وللاديب والفنان ايضاً تعريفاً بإنجازه الابداعي لقراء هذه الصحيفة ، خاصة اذا كان المحرر حصيفاً وقارئاً جيداً وملماً بنوازع الشخصية التي يجري معها اللقاء ، لكي تكتمل محاور هذا اللقاء الصحفي ويسعد به القارئ اللبيب الباحث عن المعرفة .

كان هذا يحدث يوم لم تكن في بلدنا سوى صحف معدودة لا تتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة ، على خلاف ما نحن عليه الآن ، من صحف ورقية بالعشرات وكلها بحاجة الى مواد يومية طالما ان صدورها يومي ، وهي بحاجة ايضاً الى تسويد صفحاتها بالنصوص الادبية والمقالات في شتى انواع المعرفة ، من السياسة الى الادب ومن حقول القانون الى حقول العلوم والرياضة وفنون الدراما وعروض الكتب الجديدة ومتابعة الانشطة الثقافية في الاتحادات والجامعات والجمعيات والمنتديات .

ولقد روى لنا أحد اصدقائنا ان فتاة اتصلت به هاتفياً طالبة منه اجراء حوار ادبي معه فبادرته بالسؤال : هل انت شاعر أم قاص ، فقال لها متهكماً انه شاعر ، في حين انه قاص ، ثم بادرته بسؤال آخر : ارجو ان تعدد لي مؤلفاتك وهل هي مطبوعة في العراق أم في بلد آخر ، وما هو آخر كتاب صدر لك ، فأصابت الصدمة صاحبنا ، فأضطر ان يعتذر منها ، قائلاً لها : انا اعتزلت الحياة الثقافية وتوقفت عن الكتابة والنشر!.

يحدث هذا الآن ، بعد ان دخل الى الساحة كل من هب ودب ، وما اكثر هؤلاء في حياتنا الراهنة ، حيث انكسرت بوصلة اليقين وما عاد لها من دور تؤديه في تحديد الاتجاهات ! ، وغابت عنا قيم المعرفة والتداول الخلاق وحلت بدلاً عنها الاسفاف والجهالة ونوازع حب الظهور على حساب الاعراف الثقافية التي كانت سائدة في حياتنا .

ان إجراء مقابلة ادبية مع كاتب ما ، تستوجب قراءة اعماله اولاً والتعرف على المرحلة الزمنية التي انطلق منها ، والاجواء الاثيرة التي يعالجها في كتاباته ومقدار وكثافة وعي الصحفي حين يقوم بهذا العمل ، ليس من اجل من يقابله فحسب بل من اجل اسمه هو ذاته وقدرته على الحوار المبدع الخلاق الذي يفضي الى استنطاق الاديب وكشف ما عنده من هموم واهتمامات .