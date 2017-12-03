عين على قاسم والأخرى على الوزير – مفيد بدر عبد الله

مشاعر الخوف والامل، لا تفصلهما سوى ثوان محدودة، وقت الانتقال بين صفحتي (الفيس بوك)، الاولى تعود لقاسم سلطان، زميلي في العمل والاخرى لمعالي وزير الموارد المائية الدكتور حسن الجنابي، والقاسم المشترك ما تعنيه أزمة المياه لكلا الرجلين، قاسم مزارع من الطراز الاول قبل أن يكون موظفا، يزرع الكثير من المحاصيل، يعشق النخلة بجنون، حتى أنه يضع صورة له وهو يحتضن نخلة بروفايل لصفحته، صورة تحمل معنى كبيراً، ولأنني القريب أقول أنه خائف عليها وأخواتها، فهو يسكن قضاء ابي الخصيب الواقع جنوبي الجنوب، الاقرب الى البحر ويسقي نخله من أحد فروع شط العرب، الذي أفسد عذوبته طغيان مياه البحر ولمرات عديدة، لم يجد قاسم بديلا عن شراء خزان كبير يملأه بين حين وآخر بالماء العذب (RO) يقتطع ثمنه الباهظ من قوت أطفاله ليديم حياة نخله، يقاسمها ما يشرب أهل بيته، أما العين الاخرى (عين امل ورجاء) أطالع فيها صفحة الرجل الذي أعتلى المسؤولية الاكبر في الوزارة المسؤولة عن أدارة المياه في وقت عصيب، يعاني البلد أزمات كثيرة تتوالد وتتكاثر (السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الامنية)، ازمات ألقت بظلالها على مختلف الفعاليات وأدخلت البلد في متاهات. على الرغم أني قطعت عهدا على نفسي أن لا أمتدح أحدا من المسؤولين، لأني أرى أن واجب الصحافة الاساس تسليط الضوء على السلبيات والاشادة بالمنجزات قبل الاشخاص، بهدف التقويم والمساهمة في وضع الحلول، أجدني مضطرا لقول كلمة حق، فالصورة الجميلة للرجل المتواضع التي رسخت عندي ساعة التقيته في منزل الشاعر الكبير بدر شاكر السياب، كنت في استقباله مع أبنة الشاعر ( السيدة آلاء)، الزيارة جاءت على هامش متابعته تطهير انهار قرية جيكور، لا أكون من المبالغين أن قلت أنه من الخلق والرقي ما أشعرني أني أمام أنسان بكل ما تعنيه الكلمة، ابتسامته الجميلة لم تغب طول اللقاء، متواضع أيما تواضع، عرف نفسه لدى لقاء تلفزيوني انه (موظف في وزارة الموارد المائية)، قد لا يصدق البعض أنه من الادب ما جعله يسال عني قبل مغادرته ليطيب خاطري قائلا: ارجو أن لا تكون منزعجا من عبارتي وانت تسهب بالحديث (أترك مجالا لغيرك)، تفاجأت فالأمر سهل ولا يستحق، والله فعل من أفعال الاصلاء ويعكس نسق التفكير الواعي المرهف . وتمضي الايام، والافعال تعزز الصورة الجميلة وتزيدني به أعجابا، وما يحسب له أن البصرة همه رغم أنه ليس بصريا، فمساهمته مع السيد وزير النفط في كري وتأهيل نهر العشار في قلب البصرة لهو خير دليل على ذلك، فالرجلان من صناع الجمال، أما الخطوة التي أثلجت قلوب محبي الثقافة والفكر قراره توسعة وتطوير المنطقة المحيطة بتمثال السياب، الواقع على كورنيش العشار، الرمز الثقافي العالمي . تمثال السياب يرسم مفارقة مهولة بين ما كنا عليه وبين ما وصلنا اليه من خراب، الشاعر الذي تغنى بحب الارض والنخل والنهر والماء، أيام كان النخل عامرا مثمرا معطاءً وما كان ليعطي لولا عذوبة الماء، قصائد السياب تحمل معالي الوزير مسؤولية عظيمة في أن يديم الجمال ويعيد الأمكنة لصورة الماضي، فقبل أعوام لم يخطر ببال أحد أن السحر الذي تغنى به السياب بات بؤسا يملأ ضفاف شط العرب، غدت جرداء، والتصحر راح يغزوها . ما يفرحني وضوح طرح معالي الوزير، وعدم مجانبته الصواب، لا يجمل الواقع، ولا يعد بما لا يستطيع، فنحن اليوم أحوج ما نكون للحقيقة من أي وقت آخر، لأنها الطريق الاسلم، أذ لا أحد يملك عصا سحرية فالقضية معقدة وتحتاج لجهود كبيرة، نحتاج أن نرسم خارطة كاملة، ننتبه الى التفاصيل الدقيقة جداً، لا نيأس أبداً من أمكانية الحل ، مما لا شك فيه إشكالية المياه باتت كبرى وترتبط بمفاصل الحياة جميعها، وهي بحاجة لسياسات حقيقية رصينة، وتفاهمات دولية واضحة ، لتجاوز العقبات، فالوزارة اليوم أمام مسؤولية تاريخية، ومن هنا اضحت صفحة معاليه صورة واضحة واقعية يمكن للمواطن الاطلاع عليها ومتابعة حتى ما يدور في الجلسات المهمة للوقوف على أهمية ونوعية المقررات بل ومناقشتها. السيرة الذاتية للوزير تقول انه أخصائي بالموارد الموارد المائية والبيئة ومشاريع الاستصلاح الزراعي وعلم الهيدرولوجي وقوانين المياه الدولية وأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) وذو معرفة تفصيلية بعلاقات العراق المائية مع دول الجوار الجغرافي. خبرة تزيد على (30) عاما في العمل المهني في العراق وخارج العراق، وخاصة في أفريقيا و أوربا واستراليا في مجالات إدارة المشاريع الكبرى في حقول الموارد المائية والبيئية، وحماية الأنظمة الايكولوجية والأراضي الرطبة (الأهوار)، والنمذجة الرياضية لأنظمة الموارد الطبيعية، ونوعية المياه، وإدارة المياه الجوفية واستخداماتها لمختلف الأغراض، أعتقد جازما أن كل هذه الخبرة والمؤهلات تصطدم بواقع مأساو يتعدى الازمات الداخلية والتي تتمثل بالأزمة المالية التي تعوق عمل الوزارات، أضافة الى التجاوزات على نهري دجلة والفرات وانهرهما الفرعية والتي تحولت الى مشاكل بين المحافظات، ناهيك عن السدود الداخلية والخارجية ولعل أهمها (سد اليسو) . المؤشرات الملموسة تشير أن هناك أزمة مياه قادمة، نستمد منها معنى الوطنية، أذ لا يمكن اختزالها بوزارة واحدة، على الجميع تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف العصيب، والخروج من اطار المنظومة السياسية السائدة والا ستخسر جميع المحافظات، المؤكد أن الخسارة الاكبر تصيب البصرة المدينة الأكثر معاناة في المياه والتراجع الزراعي، فصور ماسي السنين 2012، 2009 لازالت حاضرة في الاذهان، ومن يدري ربما في الصيف القادم سيحتاج زميلي قاسم لثلاثة خزانات بدل الواحد ليديم حياة حبيباته، لك الله يا بصرة .