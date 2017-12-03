التعاون الإسلامي يطلق بوابة ألكترونية للتنسيق في مجال الصحة

العيادات الشعبية تجهّز النازحين بأدوية الأمراض المزمنة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

الرياض – الزمان

جهزت دائرة العيادات الطبية الشعبية التابعة لوزارة الصحة والبيئة النازحين في اقليم كردستان بأدوية الامراض المزمنة ، فيما نفذت دائرة صحة بغداد الرصافة عددا من الحملات ضمن الرقعة الجغرافية لمتابعة المتسربين من اللقاحات في المناطق العشوائية بالاضافة الى مراقبة محطات تصفية المياه.

وقال مدير عام الدائرة حازم عبد الرزاق الجميلي في بيان تلقته (الزمان) امس أن (الدائرة جهزت النازحين في محافظات دهوك واربيل والسليمانية بأدوية الأمراض المزمنة لشهرين متتاليين)، واضاف ان (هؤلاء النازحين هم من سكنة محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين والأدوية المرسلة لهم هي من حصة تلك المحافظات وترسل عن طريق المكتب التنسيقي في شمال العراق).

اجنحة خاصة

كما قررت الدائرة فتح عدد من الاجنحة الخاصة في مستشفى الحسين التعليمي ومستشفى الشطرة التعليمي ضمن دائرة صحة محافظة ذي قار . وتابع البيان عن الجميلي القول انه (استنادا الى بيان الوزارة دائرة التخطيط وتنمية الموارد قررت الدائرة فتح جناح خاص في مستشفى الحسين وبسعة 44 سريرا وكذلك فتح الجناح الخاص في مستشفى الشطرة العام في المحافظة وبسعة 6 أسرة) . من جهة اخرى باشرت الفرق الصحية في قطاع الاستقلال للرعاية الصحية الأولية التابع لدائرة صحة بغداد الرصافة بحملة توعوية وعلاجية شملت المناطق العشوائية العالية الخطورة والمتسربين عن اللقاحات . وقال مدير القطاع بارزان اسماعيل في بيان تلقته (الزمان) امس إن (فرق الصحة باشرت بحملة واسعة للقاح العديد من الفئات العمرية في المناطق العشوائية والنائية لوجود العديد من المتسربين من اللقاحات)،مشيرا الى ان (الحملة شملت اللقاح ضد شلل الأطفال من هم دون سن الخامسة باللقاح الخماسي و المكورات وسداسي والمختلطة بالاضافة الى توعية الاهالي من الامراض الانتقالية الكوليرا وحثهم على مراجعة المراكز الصحية). وواصل قطاع البلديات للرعاية الصحية الاولية متابعة محطات المياه خلال ايام العطل . وقالت مديرة القطاع شذى جعفر الموسوي ان (فرق شعبه الرقابة الصحية في القطاع قامت بزيارة مجمع ماء العبور لقياس نسبة الكلور في الماء). الى ذلك اتلفت الرقابة الصحية في صحة محافظة ديالى عدد من المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري وقال مدير قطاع بعقوبة الاول ماهر هادي صالح ان (شعبة الرقابة الصحية بمركز الرعاية الصحية الاولية في ناحية كنعان نفذت حملة منفردة على محلات بيع المواد الغذائية)، لافتا الى ان (الحملة شملت متابعة المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري)، وتابع انه (تم توجيه اصحاب المخازن بعدم جلب اي مادة لا تحمل تاريخ الانتاج لا نها ستكون عرضة للإتلاف اضافة الى التأكيد على طريقة الخزن الصحيحة)، وأوضح صالح ان (الزيارة شملت ايضا عددا من المطاعم لمتابعة مدى التزام العاملين فيها بشروط النظافة الصحية اضافة الى التحقق من استكمال الإجازات وتجديدها واستيفاءها للشروط والضوابط المطلوبة)، مشيرا الى (إجراء الكشوفات الخاصة لبيان مدى التزام العاملين فيها بالشروط الصحية من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من الإمراض وخاصة الانتقالية). وفي الديوانية نفذ قطاع قضاء عفك للرعاية الصحية الأولية حملة رقابية على المحلات التجارية . وقال بيان امس ان (تلك الزيارات تقام بشكل دوري لمتابعة المواد الغذائية المعروضة في الأسواق المحلية حيث أسفرت الحملة عن إتلاف مواد غير الصالحة للاستهلاك البشري).

حملات تثقيفية

مشيراً الى (اجراء حملات تثقيفية واسعة لنشر الثقافة الصحية بين المواطنين ومنها عدم شراء أي مواد غذائية دون التأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري من خلال وجود تاريخ الإنتاج والنفاذ عليها)، مؤكدا إن (عمل فرق الرقابة لا يقتصر على الغلق والغرامات وإنما يشمل أخذ عينات من المواد الغذائية وإرسالها إلى الفحص ألمختبري اضافة الى إقامة ندوات الإرشاد والتوعية والتثقيف لأصحاب المحال). في العاصمة السعودية الرياض أنشأت منظمة التعاون الإسلامي البوابة الصحية الإلكترونية للتفاعل مع البلدان الاخرى التي من المقرر تدشينها خلال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء صحة الدول الأعضاء خلال الايام المقبلة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (إنشاء البوابة الصحية يأتي ضمن ستراتيجية الاتصال والنشر التي أعدها مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية التي أقرها المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة في دورته الخامسة التي عقدت في تركيا)، واضاف ان (تلك البوابة تعد منصة لتبادل المعلومات الرئيسية بشأن المشاريع المتعلقة ببرنامج العمل الستراتيجي للمنظمة في مجال الصحة لاذكاء الوعي لدى الشركاء والجمهور العام بشأن تلك الاسهامات فضلا عن تعزيز التواصل الخارجي ونشر جميع الأنشطة ذات الصلة والتعريف بها)، لافتا الى ان (الهدف من ذلك هو لتعزيز مساهمة المنظمة في تحسين حالة الصحة في دول المنظمة ، إضافة إلى دعم تنفيذ برنامج العمل الستراتيجي في مجال الصحة 2014-2023)، وتابع انه (سيتم نشر الأنشطة المتعلقة ببرنامج العمل الستراتيجي في مجال الصحة على امتداد السنة وتقديم معلومات بشأن مختلف القضايا الصحية من اجل رفع مستوى الوعي في القضايا والمشكلات الصحية). بدوره ، اشاد امين عام المنظمة يوسف بن احمد العثيمين بجهود السعودية في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة ودعمها لقضايا العالم الاسلامي . وقال البيان ان ( العثمين تسلم اوراق اعتماد المندوب الدائم للسعودية في المنظمة السفير زهير الادريسي كما استعرض الجانبان خلال اللقاء الأوضاع بالمنطقة ودور المنظمة في دعم العمل الإسلامي المشترك)، وشدد العثيمين على (الدور الهام والايجابي الذي تضطلع به السعودية في تحقيق أهداف المنظمة)،

مشيدا بـ (الدور الذي تقوم به لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة ودعمها المتواصل لقضايا العالم الإسلامي). من جانبه أكد الادريسي (التزام بلاده بمواصلة دعم المنظمة وبرامجها وأنشطتها)، م

عربا عن (اهتمامه وحرصه على العمل بشكل وثيق مع الأمانة العامة لما فيه مصلحة المنظمة ودولها الأعضاء).