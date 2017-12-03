الحكيم رئيس بالإجماع للتيار وإنتخاب 24 لعضوية المكتب السياسي

المؤتمر التأسيسي للحكمة يطرح بناء دولة عصرية عادلة هدفاً رئيساً

بغداد – الزمان

أنتخب المؤتمر التأسيسي العام لتيار الحكمة الوطني عمار الحكيم بالاجماع رئيسا للتيار كما انتخب رئاسة الهيئة العامة واعضاء المكتب السياسي للتيار ، مؤكداً انه يهدف الى بناء دولة عصرية عادلة .وأوضح البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد السبت في مكتب الحكيم ببغداد ان اكثر من 1300 شخصية حضرت اعمال المؤتمر الذي كان تضمن منهاجه تأدية القسم لعضوية المؤتمر العام والتصويت على النظام الداخلي للتيار وبرنامجه السياسي بعد القراءة والايجاز والتصويت على رئاسة المؤتمر والنائبين والمقررين حيث تم انتخاب الشيخ حميد معلة رئيسا للمؤتمر بالاجماع وانتخاب ليلى الخفاجي نائبا اول وايمن البلداوي نائبا ثانيا لرئيس المؤتمر وانتخاب زهراء الصدر وثامر الطائي مقررين للمؤتمر العام .

والتصويت على مرشحي رئاسة التيار وتم بالاجماع انتخاب الحكيم رئيسا للتيار فضلاً عن انتخاب 24 عضوا للمكتب السياسي في اجواء عالية الشفافية والديموقراطية كان نصيب المرأة من عضوية المكتب 25 بالمئة حسب الكوتا وفق ما تم اقراره بالنظام الداخلي وتم التصويت عليه بالمؤتمر.واستمع المؤتمرون الى خطاب الحكيم الذي استعرض فيه محاور اساسية وهي سمات المؤتمر العام لتيار الحكمة ، ومواصفات عضو المؤتمر ودوره في بناء المجتمع وتنميته . ولخص عمار الحكيم سمات التيار في 20 سمة رئيسة على وفق الاتي (المبدأية الوطنية التيارية الاستقلالية والشبابية وتمكين المرأة والواقعية والوسطية والتجديد والتربية والتنشئة الصحيحة والوحدوية والتجانس والشـــــــــفافية ومكافحة الفساد والانفتاح والحلول السلــــــــمية والحوار في حل الاشــــــكاليات والمؤسساتية اللامركزية وتوزيع الصلاحيات الميدانية والتميز والابداع والنجاح وسمة الخدمة).كما بين برنامجه الشامل للنهوض باعباء المسؤولية الوطنية في عمليات بناء الدولة وتكريس مفاهيم المواطنة والقانون والتأكيد على ثقافة الخدمة وتحمل المسؤولية ،

مؤكدا حسم التيار لخياره الناجز وهو بناء الدولة العصرية العادلة مؤكدا ومحذرا من ان الفساد هو الافة الاخطر ، مشددا على ان الدولة العصرية هي التي تمتلك سلاحا رسميا واحدا وقرارا عسكريا واحداً .واكد الحكيم في كلمته ان التيار سيستمر بالانفتاح على المنطقة والعالم وبالالتزام الحياد الايجابي الذي يكون فيه العراق جسراً للتواصل مع الجميع بما يتناسب مع المصالح الوطنية العراقية والالتزام بالدستور العراقي وسيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات والاستمرار بالعمل على بناء الدولة العصرية العادلة بوصفها هدفا ساميا لتيار الحكمة الوطني وتأسيس وادامة وتعزيز التواصل والتفاهم والانفتاح على المؤسسات داخليا وخارجياً.وقد تضمنت توصيات اللجنة الاعلامية للمؤتمر التأسيسي العام للتيار تأكيد الهوية الاسلامية للتيار والالتزام بخط اهل البيت عليهم السلام والمرجعية العليا ،

فيما جرى 24 من اعضاء التيار للمكتب السياسي. وجاء في بيان اللجنة الاعلامية للمؤتمر التأسيسي العام للتيار ان توصيات المؤتمر التأسيسي تؤكد (الهوية الاسلامية لتيار الحكمة الوطني والتزامه بخط اهل البيت – عليهم السلام- والمرجعية الدينية العليا والثوابت الوطنية ووحدة العراق ارضا وشعبا)، ودعت الى (تغطية نشاطات تيار الحكمة وابراز فعالياته الاعلامية والسياسية والاجتماعية ومواقفه السياسية بما يعزز روح التواصل وروح الارتباط مع القواعد الجماهيرية).وتابعت(يلتزم اعلامنا بمبادئ الوحدة الوطنية والشراكة السياسية والتعايش السلمي بين مكونات الشعب).

وحثت اللجنة على (الدفاع عن هموم وتطلعات الجماهير ومنها السجناء السياسيون وعوائل الشهداء والكرد الفيليون وعموم الكادحين والفقراء وتبني همومهم المشروعة والعمل على تحقيقها).وشددت على (اهمية العمل على فضح الاساليب التي ينتهجها البعض بهدف التشويش على الرأي العام واثارة البلبلة في المجتمع ومكافحتها وفق اسالب مهنية ومحترفة).

ودعت اللجنة الى(التركيز على تفعيل الدستور اعلاميا في جميع القضايا الهامة وخاصة حول النظام الفيدرالي الاداري واطلاق الصلاحيات الواسعة في المحافظات وما يعزز الادارة اللامركزية في ادارتها)،

مشددة على(ضرورة دعم المؤسسات والمراكز والمواقع الاعلامية لتيار الحكمة ماليا ومعنويا من اجل تغطية الفعاليات والانشطة وفق اساليب علمية ومهنية محترفة).

ودعت اللجنة الاعلامية الى (تناول نشاطات الاحزاب والتيارات السياسية الاخرى المتحالفة او القريبة من تيار الحكمة والعمل على توطيد العلاقات مع هذه التيارات بما يخدم المصلحة العليا للتيار)،

مؤكدة ضرورة(ادامة الحضور الاعلامي لقيادات وملاكات تيار الحكمة التي تشغل المواقع في المؤسسات التشريعية والتنفيذية مايسهم بابراز متبنياتها ومنجزاتها التي تقدم الى الشعب العراقي). وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اسماء الاعضاء الفائزين بعضوية المكتب السياسي لتيار الحكمة خلال الانتخابات التي شهد تصويت 1180 عضواً وهم كل من محسن عبد العزيز الحكيم وعبد الحسين عبطان وحميد معلة الساعدي وصلاح العرباوي وجواد البزوني وليلى الخفاجي واحسان الفضلي وحبيب الطرفي وعزيز كاظم علوان وفادي الشمري ومحمد جميل المياحي ونوفل ابو رغيف ورضا جواد تقي ورعد الحيدري وبليغ ابو كلل وفالح الساري واحمد الفتلاوي وزهراء الصدر وهدى البهادلي وسالم المسلماوي واجراء الزبيدي وحسن خلاطي.