أمر وزاري بتغيير سبعة من مدراء أقسام الحماية

العمل يحدّث بيانات آيزيديات الناجيات من سهل نينوى

بغداد – داليا احمد

اوعزت مدير عام دائرة حماية المرأة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عطور الموسوي بتحديث بيانات عدد من الايزيديات الناجيات من سهل نينوى .

وقالت الموسوي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الدائرة استقبلت عددا من الايزيديات اللواتي طالبن باطلاق رواتبهن المتوقفة بسبب عدم وصول باحث اجتماعي لهن لتحديث البيانات).

واشارت الى (قيام قسم البحث الاجتماعي بتحديث بيانات النساء من قبل لجنة الحاسبة لاطلاق رواتبهن نظرا لظروفهن الصعبة التي يعشنها)،مؤكدة (حرص الوزارة على تقديم العون لجميع الايزيديات على الصعد كافة، والتخفيف من الصعوبات التي تواجههن).

خطر الفقر

ودعت الموسوي الى (الاخبار عن اي ايزيدية تعيش تحت خط الفقر لمساعدتها وشمولها بالاعانة الاجتماعية), وتابعت ان (الوزارة نفذت برامج متنوعة ازاء الايزيديات منها ما يتعلق بشمول المستحقين منهن بالاعانة الاجتماعية وادخال الراغبات منهن في دورات تدريبية تؤهلهن للانخراط في سوق العمل). من جانبهن اشادت الايزيديات بـ(جهود الوزارة ممثلة بدائرة حماية المرأة لحسن الاستقبال والتعاون الجاد معهن).

وكان الوزير محمد شياع السوداني قد وجه بشمول النساء الايزيديات الناجيات من داعش باعانة الحماية الاجتماعية واستثنائهن من جميع الضوابط المعمول بها في دوائر الحماية الاجتماعية. من جهة اخرى اصدر السوداني امرا بتغيير وتدوير سبعة من مــــــــديري اقسام الحــــــــماية في دائرتي الرجل والمرأة.

تفعيل عمل

وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم انه (بناء على توجيه السوداني خلال الاجتماع مع الملاكات المتقدمة للهيئة القاضي بتطوير وتفعيل عمل اقسام الحماية، تم اصدار امر بتغيير وتدوير سبعة من مديري اقسام الحماية في دائرتي الرجل والمرأة)،موضحا ان (تلك التغييرات جاءت بعد تقويم المديرين السابقين الذين حصلوا على درجة ضعيف وايضا لمقتضيات المصلحة العامة ورفع كفاءة الاقسام في بغداد والمحافظات)،

وتابع منعم ان (الاقسام التي شملها التغيير هي نينوى والكرخ وبابل وواسط وذي قار والديوانية وكركوك للمرأة بالاضافة الى مديري اقسام الكرخ رجل طلبوا الاعفاء من مناصبهم لاسباب خاصة بهم),

لافتا الى ان (لجنة مشتركة من الوزارة اجرت تقويما اخر لمديري اقسام هيئة الحماية الاجتماعية فمن حصل على جيد تم منحه كتاب شكر وتقدير، والمتوسط حصل على فرصة اخرى، اما المقـــــــبول فقد تم استبداله).مبينا ان (التغييرات جاءت من اجل اعطاء دفعة جديدة لعمل تلك الاقسام بعد ان اصابها التلكؤ والضعف في تقديم الخدمات للمواطنين). وفي لبنان قدم وفد من الوزارة ورقة عمل بشأن تجربتها في تعزيز ثقافة التأمين الاجتماعي عند المجتمع خلال ندوة نظمتها الجمعية العربية للضمان الاجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل العربية. وتابع البيان ان (المشاركين استعرضوا خلال الندوة دور الاعلام وما يشكله من اهمية في حياة الفرد او المجتمع الذي لايمكنه ان يعيش معزولا عن تأثيرات اجهزة الاعلام وكذلك سبل شمولية نظم التأمينات الاجتماعية لجميع قطاعات القوى العاملة التعرف على الافاق الجديدة للحماية الاجتماعية في المتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية)،مبينا ان (الوزارة ممثلة بوفدها قدمت ورقة عمل بشأن تجربتها في تعزيز ثقافة التأمين الاجتماعي لدى المجتمع إلى جانب إبراز التحديات التي تواجهها في نشر الرسالة الإعلامية وآلية التغلب عليها كما قدم ورقة عمل خاصة بستراتيجية اعلامية مستقبلية بالتأمينات الاجتماعية).