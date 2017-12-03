قد نفهم بعضنا لكننا لا نتفاهم – شامل حمد الله

زعامات من اجل الزعامات فيما الخدمات هي بقايا واجبات الدولة العراقية المنهكة بتجارب قادتها المفترضين.

العربي السياسي الشيعي يفهم مثــــــــيله الكردي، لكنه لايريد ان يتفاهم معه الا بشروط تعجيزية، يساعده بذلك رفيقه التركماني، فيما العربي السني السياسي يقال بأذنه ان ميراث سلطتك المطلقة تحول الى مساهمة محدودة وانك ترى سنة الاخرين وتتحفظ من تشيعهم!

الشيعة المالية تدافع عن مصدر تمويلها بما هو معروف من تراث جرت مصادرته ليكون منبرا يصدر الكلام ويجبي الحقوق ويمهر القرارات، فأن شاء الطرف التسليم لايران فعلى الجميع السمع له اولا ثم لطهران!

نفهم ان لا محبة حقيقة الا من قلة تتذكر ايام الجهاد ضد صدام حسين، لكن الجهاد تحول الى تنافس تسلط بحيث تحول كثير من قيادة الجهاد الى اصحاب شركات، بالضبط كما حصل للزبير بن العوام! القوميات الثلاث ناحجة في فهم ومراقبة حركات كل قومية، لكن العجز في التفاهم، فكل تفاهمات الماضي الذي حدث بعد2003 كانت مبنية على الشك والمـناورة ولكل ارشيفه الذي يدعـــــي به خلاف الظاهر.

ولو كانت دعوات العودة لمرجع القانون حقيقية القناعة لاحقا في التقييد بما فيه لكان كثير من احداث التاريخ خير درس وربما ماكان لها ان تقع، فالجماعة يفسرون الله بما يشــــــــتهون وينظرون لاحتياجات الناس فقـــــــــط ان احتاجوا هم للناس، فلو ثبـــــــت ان الانتخــــــابات ستؤجل، حينها سيــــــــضربون الشعب بـ…… اكملوها انتم.