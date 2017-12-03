البرلمان ينجز مناقشة قانون الإنتخابات ونائبة لـ (الزمان) : الموازنة خالية من الدرجات الوظيفية وحصة كردستان شبيهة بالمحافظات

بغداد – تمارا عبد الرزاق

كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي عن خلو موازنة العام المقبل من الدرجات الوظيفية وجعل حصة اقليم كردستان شبيهة بالمحافظات بالاضافة الى استمرار قطع نسبة3.8 من الرواتب، مشيرة الى انخفاض نسبة العجز الى 13 ترليون دينار. وقالت التميمي لـ (الزمان) امس ان (البرلمان عقد جلسته الاستثنائية برئاسة سليم الجبوري التي كان من المؤمل ان تناقش الموازنة لكن تم حذفها من جدول اعمال الجلسة لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب على ان تتم المباشرة بقراءة نصوصها اليوم الاحد)، واضافت ان (الموازنة تضمنت استقطاع نسبة 3.8 من اجمالي رواتب ومخصصات الموظفين)، لافتة الانتباه الى ان (حصة كردستان اصبحت مثل اية محافظة في العراق بحسبب نسبة السكان اشارة الى النسبة 12.67 بالمئة)، واوضحت التميمي ان (اجازة 4 سنوات اصبحت 5 على ان يمتلك الموظف خدمة اربعة اعوام ليحق له التقديم على ذلك بالراتب الاسمي)، مشيرة الى ان (الموازنة لم تتضمن تعاقدات جديدة بالاضافة الى خلوها من التعيينات او التنسيب الى الرئاسات الثلاث الا اذا اقتضى الحال وركزت على تأمين الرواتب وتقليص النفقات).

عجز دين

ورأت التميمي ان (الموازنة الاستثمارية 24 ترليون و79 ترليون الجارية اضافة الى 13 تريلون عجز تغطى من الدين الداخلي والخارجي). وكان المجلس قد انهى قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون انتخابات المجلس رقم 45 لسنة 2013 والمقدم من اللجنة القانونية. وفي مستهل الجلسة قدم الجبوري شكره لاعضاء المجلس لحضورهم الجلسة الاستثنائية مما يدل على شعورهم بالمسؤولية في تمرير بعض القوانين المهمة ومنها قانون انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجالس المحافظات، مشيرا الى ان ممثلي كركوك في المجلس سيعقدون اجتماعا لحسم النقاط الخلافية بشان مايتعلق بانتخابات المحافظة كون مفوضية الانتخابات بانتظار حسمها.وبشان مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018، اكد الجبوري ( وصول مشروع قانون الموازنة الى المجلس الاربعاء الماضي وتم احالتها الى اللجنة القانونية لدراستها واستلام الملاحظات بصددها كما سيتم عقد سلسلة لقاءات بين الكتل النيابية والسلطة التنفيذية لمناقشة بعض الفقرات فيها)، مشيرا الى (امكانية عقد جلسة استثنائية وفقا للسياقات المتبعة لعرض مشروع قانون الموازنة )، ووجه الجبوري (اللجنة القانونية بالاخذ بملاحظات اعضاء المجلس ووضع صيغة نهائية لمقترح القانون قبل يوم 20/12 الجاري لاتمام التصويت على القانون).فيما كشف عضو اللجنة المالية مسعود حيدرعن ان اللجنة لم توافق على ادراج الموازنة في جدول اعمال جلسة امس عازيا السبب لوجود الكثير من الملاحظات على الموازنة من قبل الكتل السياسية.

ادراج موازنة

وقال حيدر في تصريح امس ان (اللجنة لم توافق على ادراج الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2018 ضمن جدول اعمال الجلسة لوجود ملاحظات كثيرة عليها من قبل الكتل السياسية)، واوضح حيدر ان (الموازنة لم تخصص الكثير منها للاعمار والخدمات الاساسية والكهرباء والاسكان والتعليم والصحة اضافة الى عدم تخصيص اي مبلغ من الدولة لاعادة الاعمار)، مشيرا الى ان (ما تم تخصيصه هو 400 مليون دولار من القروض فقط)، وتابع ان (الموازنة لم تدرج رسميا بالجلسة لعدم موافقة اللجنة المالية)، مستبعدا (عقد جلسة البرلمان لقراءتها) حسب قوله .

وعلى الصعيد نفسه هدد نواب عن التحالف الوطني بمقاطعة جلسات البرلمان المقبلة في حال عدم تضمين مطالبهم في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018.

وقال النائب زاهر العبادي في تصريح امس ان (لدى التحالف مطالب واضحة على الحكومة تنفيذها لتمرير الموازنة من بينها تضمين مستحقات البترودولار بعد إجراء التسوية للديون المتراكمة من السنين السابقة، وأن يتم إدراج تخصيصات للحشد والاستحداث لوزارة التربية والكهرباء والبلديات لثبيت العقود والأجور اليومية)، وأضاف أنه (بخلاف ذلك سوف يتم مقاطعة جلسات المجلس للأيام المقبلة نتيجة لعدم تضمين هذه المطالب ضمن الموازنة).

واعلن قسم الموازنة في دائرة البحوث بالمجلس الملخص التنفيذي للموازنة.وقال بيان امس ان ( الحكومة المركزية قامت بدفع مبالغ من الموازنة العامة الإتحادية إلى إقليم كردستان للفترة 2005- 2016 ما يقارب 89.130.601 ترليون دينار)، واضاف ان (مجموع الإيرادات الواردة من الإقليم والمسجلة لدى وزارة المالية الإتحادية من للفترة 2005- 2016 بلغت 2.273.430 ترليون،- اثنان ترليون ومائتان وثلاثة وسبعون مليارا واربعمائة وثلاثون مليون دينار).

ايرادات مسجلة

واوضح البيان ان (صافي المبلغ الذي دفعته الحكومة الإتحادية بعد استبعاد الإيرادات المسجلة لدى وزارة المالية الإتحادية الخاصة بإقليم كردستان 86.857.171 ترليون دينار،- ستة وثمانون ترليون وثمنمائة وسبعة وخمسون مليارا ومائة وواحد وسبعون مليون دينار- ، اي ان مقدار التمويل اكبر من الإيرادات)،

وتابع ان (مجموع واردات النفط الخام المصدر من قبل الاقليم دون إشعار الحكومة الإتحادية وخارج الموازنة الإتحادية للفترة 2014-2016 بلغت 21.217.520 ترليون دينار- واحد وعشرون ترليون ومائتان وسبعة عشر مليارا وخمسمائة وعشرون مليون دينار-).

واكد البيان، ان (صافي المبالغ التي قامت الحكومة المركزية بدفعها إلى الاقليم بعد استبعاد إيرادات الإقليم المسجلة لدى وزارة المالية الإتحادية من 2005- 2016 سيكون المبلغ ما يقارب 108.074.691 ترليون دينار، – مائة وثمانية ترليون واربعة وسبعون مليارا وستمائة واحدى وتسعون مليون دينار).