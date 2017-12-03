ديالى تهدد بإتخاذ إجراءات رادعة بحق من يهدد حرية أجيالها

إمرأة تلد ثلاثة توائم في رابع حالة تشهدها ديالى

ديالى – سلام عبد الشمري

سجلت دائرة صحة محافظة ديالى التابعة لوزارة الصحة والبيئة رابع حالة لولادة ثلاثة توائم خلال اسبوع داخل المحافظة.

وقال مدير إعلام الدائرة فارس العزاوي في تصريح امس إن (إمرأة أنجبت في مستشفى قضاء بلدروز العام ثلاثة توائم في عملية قيصرية ناجحة), وأضاف أن (تلك الحالة هي الرابعة من نوعها في المحافظة خلال اسبوع), مؤكدا ان (التوائم بصحة جيدة). وشهدت المحافظة خلال الايام الماضية ولادة تسعة توائم في ثلاث حالات سجلت حالتان منها في مستشفى البتول واخرى في مستشفى الزهراء التابعتين لدائرة صحة المحافظة .

عوامل وراثية

وعزت اختصاصية النسائية والتوليد ايمان الخفاجي سبب ذلك الى العوامل الوراثية وتناول العقاقير المنشطة . واشارت الخفاجي الى ان (الاونة الاخيرة شهدت لجوء اغلب الازواج الى مراجعة الاطباء حيث يتم تزويدهم بالحبوب المنشطة التي تحفز اكثر من بويضة وتهيئتها للاخصاب الاخصاب مما يولد حالات التوأم فضلا عن ان زيادة الاستيراد من شركات انتاج الادوية العالمية التي تعمل على انتاج حبوب تصل نسبة نجاحها الى 25 بالمئة ادى الى اعتماد الاطباء عليها وبالتالي ازدادت حالات ولادة التوائم في البلاد).من جانب اخر اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى ، عن تحديدها لاماكن انتشار ظاهرة التحرش الجنسي والعنف الاسري بحق الاطفال في المحافظة، فيما وضعت خارطة طريق ووجهت رسالة للحد منها ومعالجتها.

وقال المتحدث الاعلامي بأسم شرطة ديالى العقيد غالب العـــــــطية لـ ( الزمان ) ، إنه ( تم عقد ندوة تثقيفية في مركز الطفولة والامومة بكلية التربية في جامعة ديالى، بشـــــــــأن ظاهرة التحرش الجــــــــــنسي والعنف الاسري بحق الاطفال في المحافظة ) .

ظاهرة التحرش

وأضاف العطية، أن (هذه الظاهرة اصبحت تنتشر بكثرة في المحافظة وعموم العراق وحتى على مستوى دول العالم، لكن للأسف داخل العراق لا يتم معالجتها بشكل فوري مقارنة ببقية الدول، لعدة اسباب ابرزها التكتم عليها واحتواؤها بسرية تامة وعدم ابلاغ الجهات المعنية عند تسجيل حالات مماثلة ) . واوضح العطية، أنه ( تم خلال الندوة تحديد المناطق التي تنتشر فيها ظاهرة التحرش الجنسي والعنف الاسري بحق الاطفال في المحافظة ) ، مشيرا الى ان ( اغلب الحالات التي تم رصدها في مراكز المدن المكتظة بالسكان وذات الخليط السكاني المتنوع، فضلا عن رصد عدة الحالات داخل حمامات بعض المدارس ) . وبين العطية ، أنه ( تم وضع عدة اسس للحد من الظاهرة في المحافظة عبر رسالة تدعو رجال الدين و منظمات المجتمع كذلك اولياء الامور وادارات المدارس لأخذ دورها واطلاق خطابات و حملات وندوات تثقيفية بهدف نبذ الافعال التي لاتتلائم مع افكار وعادات المجتمع العراقي ، وترسيخ مفاهيم وثقافات صحيحة بأذهان الاطفال وضمان بناء شخصياتهم بالشكل الصحيح ) . واكد المتحدث باسم شرطة ديالى ، انه (سيتم اتخاذ اجراءات رادعة بحق من يهدد حرية الاطفال في المحافظة، داعيا العوائل الى ضرورة الاهتمام بأبنائهم ومتابعتهم والابلاغ عن ما يتعرضون اليه دون تردد لاتخاذ الاجراءات اللازمة ) .