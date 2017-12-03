الإمارات تدعو إيران إلى حوار أو تحكيم دولي لحل قضية الجزر الثلاث

السعودية: تسهيلات في منح الفيزا للعراقيين الراغبين بالحج

بغداد – شيماء عادل

أبو ظبي – الزمان

اعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن إصداره توجيهاً لسفارة بلاده في بغداد بتسهيل منح سمات الدخول (الفيزا) للعراقيين الراغبين في حج بيت الله الحرام، مؤكداً سعي الرياض لفتح قنصليتين لها في النجف الأشرف والبصرة. ونقل بيان لوزارة الخارجية العراقية عن الجبير قوله لدى لقائه بوزير الخارجية إبراهيم الجعفري على هامش اجتماعات منتدى حوار المتوسط (روما- ميد 2017 ) في روما ان (بلاده جادة في المساهمة بإعادة بناء المدن العراقـية، وزيادة حجم الاستثمار، كما تسعى لفتح قنصليتين لها في النجف الأشرف والبصرة)، مشيراً إلى ( توجيه سفارة المملكة في بغداد بتسهيل منح سمات الدخول – الفيزا – للعراقيين الراغبين في حج بيت الله الحرام، وتسهيل الإجراءات في إطار تعزيز التعاون بين البلدين).بدوره، اكد الجعفري ان العراق بعد ان حقـق انتصارات كبيرة على داعش (يتطلع الآن لوقوف الدول الشقيقة والصديقة للإسهام في إعادة إعمار البنى التحتية للمدن العراقية)، داعياً إلى (العمل بين دول المنطقة كافة للتوصل إلى حلول من شأنها حلحلة الأزمات التي تعصف بالمنطقة وبث روح السلم والأمن والتعاون).

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

تبادل زيارات

إضافة إلى ضرورة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، فضلا عن التأكيد على أهمـية تضافر الجهود لتخفيف حدة التوتـر والأزمات التي تواجه المنطقة وتغليب لغة الحوار لعودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة. ودعت الهيئة العليا للحج والعمرة الفائزين بالقرعة التكميلية للعام المقبل الى تسديد الدفعة الاولى من تكلفة الحج.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان امس على (ضرورة مراجعة الفائزين بالقرعة الى مكاتب الهيئة في بغداد والمحافظات لتثبيت اسمائهم وتسديد الدفعة الاولى من تكلفة الحج البالغة 3 ملايين و 500 الف دينار). وحدد البيان اليوم الاحد موعدا لاستقبال المواطنين الظاهرة اسماؤهم في القرعة ولمدة شهر واحد على ان يتم تسديد المبلغ المتبقي بعد احتساب الكلفة الكلية للحج. وكانت رئيس الهيئة خالد العطية قد افاد بأن (عدد المقاعد المخصصة لمحافظة بغداد يبلغ 3 آلاف و 102 مقعدا ولديالى 652 مقعداً، 361 منها لكبار السن و261 مقعداً للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً , اما المقاعد المخصصة لمحافظة واسط فبلغت 517 منها 310 لكبار السن و207 للآخرين).

واوضح العطية ان تعديلاً طرأ يتعلق بإنصاف من تقدم أكثر من مرة للتسجيل للحج ولم يحالفه الحظ وسمنحنه فرصة اخرى ابتداء من هذه القرعة.

الى ذلك دعا رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان إيران إلى الحوار أو قبول تحكيم دولي لحل قضية الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها بما يرسخ الأمن والاستقرار في الخليج العربي.وأكد خلال كلمة وجهها لمناسبة العيد الوطني السادس والأربعين للإمارات رفض بلاده أي تدخل خارجي يمس أمنها أو أمن واستقرار الأشقاء في السعودية والبحرين أو أي دولة شقيقة أو صديقة.وشدد على ضرورة وضع تدابير لمحاسبة ممولي وداعمي الإرهاب وردعهم.وأشاد آل نهيان بـ(نهج السياسة الخارجية للدولة والذي أثبتت التجربة سلامته وتميزه وحضوره القوي على الساحتين الإقليمية والدولية). من جهة اخرى، كشفت مصادر خاصة ن تعهد أمير قطر تميم بن حمد بالاعتذار للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز خلال القمة الخليجية القرر عقدها في الكويت يومي 5 و 6 كانون الأول الجاري.

مجلس تعاون

وبحسب تقارير صحفية فإن الدورة الـثامنة والثلاثين لقمة مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في الكويت، قد تشهد تطورا بارزا ومهما على المستوى السياسي الخليجي يتمثل في حضور قطر ستحضر القمة . وكشف مصدر كويتي عن أن أمير قطر تعهد لأمير الكويت بالاعتذار للملك السعودي خلال القمة الخليجية. وأضاف المصدر أن أمير قطر سيبرز نفسه من خلال الاعتذار ومصافحة جميع الملوك والأمراء أمام الإعلام. ولم تؤكد كل من السعودية وقطر الخبر كما لم تقومان بنفيه.