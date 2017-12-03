وإنك لعلى خلق عظيم – حسن عاتي الطائي

في كل عام يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى مولد سيد الكائنات وفخر الإنسانية الصادق الأمين النبي العربي الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان مولده الشريف ايذانا ببدء تاريخ جديد وتحول تاريخي نوعي حاسم في حياة العرب بصورة خاصة والبشرية جمعاء بشكل عام . . وحّد النبي (ص) العرب وأصبحوا أمة واحدة شامخة عقيدتها الإسلام بعد أن كانوا قبائل متفرقة متناحرة يغزو بعضها بعضا” واستطاعوا بعقيدتهم السمحاء في زمن قياسي ان ينشروا مبادىء الدعوة الأسلامية العظمى في كل مكان من أرجاء الأرض. . بعث الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم (ص) الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين الى الناس كافة رحمة للعالمين وانقاذا لهم مما هم فيه من الشرك والضياع والإستعباد والتخلف والظلم الاجتماعي وليهديهم الى طريق الحق والعدل والمساواة والحياة الحرة الكريمة تحت راية التوحيد الالهي :لا اله الا الله وحده لا شريك له وبظل دين انساني جاء به البشير النذير بأمر من رب العزة سبحانه ليخلّص به الناس أجمعين من شرور وأدران الجاهلية وآثامها وليجعل منهم أخوة متحابين متساوين كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى.. لقد جسد النبي العربي العظيم (ص) بشخصيته الملائكية المعراجية الفاخرة ودعوته الإسلامية السامية وسلوكه الشخصي المفعم بالسمو والخلق الرفيع الذي لا مثيل له كل معاني الشرف والحق والخير والجمال والعطاء والإنصاف والشهامة والنبل والفروسية والتواضع والعفو والصدق والمصداقية والأمانة والرقة والعطف واللين والتساهل والتسامح والرفق والحلم والأناة والصبر والشفافية والكرم والصفاء والنقاء والمروءة والبطولة والشجاعة والمودة والمحبة والأخلاص والإخاء والصداقة ومما لا نستطيع حصره وعدّه من الصفات والمزايا الفخمة التي تجل عن الوصف التي أودعها الله تعالى فيه حتى مدحه العلي القدير بقوله المبارك (( وإنك لعلى خلق عظيم )) وهو شرف لا يضاهيه شرف ورتبة شاهقة باسقة لم يحظ بها نبي أو رسول أو مبعوث قبله تعبيرا عن المكانة العظمى التي لم يصل اليها احد التي يتمتع بها نبينا الكريم عند ربه جل جلاله الذي طهّره وآل بيته العظام الطاهرين من كل رجس وجعلهم ائمة للهدى وسفن نجاة هذه الأمة الواحدة .. لقد أرسى النبي القائد (ص) نظاما سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا متكاملا يحفظ للإنسان كرامته وحقوقه المشروعة وغيّر الواقع العربي فكرا وسلوكا افرادا وجماعات وأوجد جيلا من الثوار والمؤمنين الذين يسيرون على نهجه القويم لإعلاء كلمة التوحيد وصنع حياة جديدة يقودها الأسلام لا ظلم فيها ولا عدوان ولا جاهلية رعناء يتساوى فيها الجميع دون استثناء بالحقوق والواجبات. . الى جانب ذلك فلقد كانت حياته الباهرة منذ أن اشرقت شمسه الساطعة وحتى ساعة انتقاله الى جوار ورحاب ربه العظيم نموذجا كاملا ورمزا فذا للإنسان المسلم في كافة الاتجاهات والمجالات. . لم يدع شاردة ولا واردة صغيرة أو كبيرة في مختلف وقائع الحياة اليومية الإ ضرب لنا بها المثل الحي فكان القدوة الرائعة الرائدة للمؤمنين الذين حولوا وصاياه وتعاليمه النبوية المقدسة الى منظومة وقواعد أخلاقية يتمسكون بمضامينها ويعملون بموجبها جيلا بعد جيل حتى قيام الساعة … ذلك لإن أخلاق النبي الأكرم (ص) مستمدة من القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. إن الإسلام عقيدة وشريعة هو دين الرحمة والمحبة والسلام والأخوة وهي قيم أخلاقية ساطعة امتزجت بها حياة المبعوث الإلهي (ص) الزاخرة بالعواطف الإنسانية الراقية حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياته المشعّة الممتلئة بكل ما هو جميل وبالغ العظمة والتوهج .. وليس علينا بإعتبارنا مسلمين ومؤمنين الا أن نضع نصب أعيننا أخلاق ومبادىء وسيرة حياة نبينا وحبيبنا الكريم(ص) لتكون دستورنا الأخلاقي الذي نهتدي به في حياتنا فكرا وسلوكا في كل زمان ومكان …

محمدا ثورة عظمى بمولده

كان الخلاص بلا شك ولا ريب .