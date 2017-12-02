الأنواء: طقس بين غائم وصحو والحرارة 20

توقّع موجة برد شديدة وإعصار خلال أيام

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم الاحد صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائما في الشمالية مع انخفاض في درجات الحرارة وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة ، فيما توقع خبراء الارصاد في المنطقة موجة باردة تصل فيها درجات الحرارة الى دون الصفر . واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس (استمرار انخفاض درجات الحرارة وخاصة في المنطقة الشمالية مع استمرار موجة الامطار والثلوج وسيكون طقس اليوم الاحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا وغائما في الشمالية مع انخفاض في درجات الحرارة )، واضاف ان (درجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن يوم السابق فالعظمى المتوقعة في مدينة بغداد 20 درجة والصغرى 6 درجات)، واوضح البيان ان (طقس يوم غد الاثنين سيكون غائما ممطرا في الوسطى والشمالية ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن الٌيوم السابق اما في الجنوبية سيكون غائما مصحوبا بتساقط أمطار متوسطة الشدة وغزيرة في بعض الاماكن منها تكون رعدية أحيانا، ودرجات الحرارة تنخفض عن اليوم السابق). فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بلغت شدته 6.3 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوب شرق إيران، بالقرب من مدينة كرمان اول امس الجمعة بالقرب من الحدود العراقية في مدينة دربندخان. وقال بيان للهيئة الامريكية امس ان (مركز الزلزال كان على بعد 50 كيلومترا شمال شرقي كرمان التي يسكنها أكثر من 821 ألف نسمة، محذرا من موجات المد البحرى بالمحيط الهادى)، وتابع ان (المواطنين شعروا بالهزة دون تسجيل اضرار مادية او بشرية). فيما توقع خبراء الطقس دخول الشرق الاوسط بموجة باردة تلامس الصفر تشمل عددا من المناطق من بينها المناطق الغربية من العراق مع فرص لهطول الأمطار، كما لم يستبعدوا تحول نشاط الحالة المدارية الى اعصار ايضا .وقال مصدر من الهيئة لـ (الزمان) أمس أن (هذه الموجة من البرد ستكون لها انعكاسات على مناطق العراق وخاصة المناطق الغربية)، واضاف ان (اي تاثير مناخي على اجواء الشرق الاوسط والدول الجوار للعراق ستكون لها تاثيرها في انخفاض درجات الحرارة وسقوط امطار وزوابع رعدية جراء تلك التاثيرات)، فيما اشارت تقارير الانواء الجوية في المنطقة امس الى ان (وجود إشارات أولية لموجة باردة تصل معها درجات الحرارة إلى الصفر المئوي في بعض مناطق الشرق الاوسط خلال الأسبوع الجاري)، وأضافت انه (بعد الحالة الممطرة التي تؤثر حاليا في بعض الدول العربية من المتوقع نشاط المحيط الهندي وبحر العرب بحالة مدارية بعد سبات طويل وتحولها إلى إعصار أمر غير مستبعد)، واوضحت التقارير ان (المنطقة ستشهد موجة باردة تستمر لايام عدة لكنها عابرة ولن تدوم طويلا، وسيعود بعدها الدفء).