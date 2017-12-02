نيجيرفان: ملتزمون بعراق موحّد فدرالي وعرضنا أربع نقاط على ماكرون

باريس تطرح مبادرة للبدء بحوار وتؤكد أحقية بغداد بالسيطرة على المنافذ

باريس – شاكر عبد الحميد

طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرة للبدء بحوار شامل بين بغداد وأربيل تتضمن نقاطاً عدة تمهيداً لحل الخلافات بين الجانبين، فيما كشف رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني عن طرح حكومته اربع نقاط على ماكرون للبدء بحوار شامل، مؤكداً التزام الاقليم بعراق فدرالي موحد وانتهاء موضوع الاستفتاء. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نيجيرفان ونائبه قباد الطالباني في باريس امس السبت (لقد ناقشنا العلاقات مع إقليم كردستان والحرب ضد الإرهاب وحقوق الكرد ضمن عراق فدرالي موحد)، مؤكدا (ضرورة ان يحصل الكرد على حقوقهم الدستورية ضمن عراقي فدرالي موحد). واضاف ( لقد بحثنا الأحداث التي شهدها العراق بعد الاستفتاء مع رئيس الحكومة حيدر العبادي وناقشت هذه الأمور مرة أخرى مع البارزاني)، مشدداً على ان (فرنسا تدعم عراقاً موحداً فدرالياً ضمن الدستور وتدعم حوارا وطنيا في العراق)، مشيراً الى ان (هذا الحوار يجب ان يتضمن هدفين ضمن أربع نقاط مهمة هي احترام دستور العراق بجميع مواده وفرض سلطات الحكومة الاتحادية في جميع المنافذ الحدودية ويجب الا تبقى أي ميليشيات في العراق ويجب توزيع الموارد بالتوازن بين جميع المكونات لكي يكون العراق مستقرا آمنا، ويجب تطبيق المادة 140 من الدستور في المناطق المتنازع عليها).

من جهته، قال نيجيرفان ان حكومته طرحت رأيها ضمن اربع نقاط على ماكرون من اجل البدء بحوار شامل وبناء لحل الخلافات والقضايا العالقة بين بغداد وأربيل.ومضى قائلاً (نحن نتصور ان بإمكان فرنسا ان تؤدي دوراً مهماً في حل الخلافات بين كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد وقد عبرنا عن وجهة نظرنا للرئيس ماكرون بشأن الازمة مع بغداد واننا ملتزمون بعراق فدرالي موحد)، مضيفاً (لقد اعلنا مسبقا انه ليس لدينا مشكلة بوجود السلطة الاتحادية في المعابر الحدودية ونحن مستعدون لمساعدتها في ان يكون لها وجود بالمعابر الحدودية). وتابع (نحن ملتزمون أيضا بحوار بناء وفق الدستور، وبقرارات المحكمة الاتحادية)، مشيراً الى ان (موضوع الاستفتاء انتهى، ونحترم قرارات المحكمة الاتحادية)، متسائلاً (نحن نريد الآن ان نعرف، هل ان بغداد تريد حل مشاكلنا في عراق موحد ووفق الدستور؟).

وكان البارزاني قد وصل مساء الجمعة الى باريس ماراً بتركيا عبر المنفذ الحدودي . من جهة اخرى، وجهت عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير انتقادات لاهمال الحكومة لمحافظة حلبجة في الموازنة، داعية اهالي المحافظة الى الخروج بتظاهرات احتجاجية.وقالت شيخ دلير في بيان إن (ذكر المحافظة 19 لم يرد في الموازنة، ولا نعلم هل هو متعمد أم غير ذلك)، مطالبة مجلس النواب بأن (يعيد الموازنة الى الحكومة لتثبيت حق محافظة حلبجة). ودعت شيخ دلير أهالي حلبجة الى (الخروج بتظاهرات عارمة لتعلم الحكومة بأن هنالك اناساً واهالي يسكنون هذه البقعة من الارض ولا يمكن اهمالهم بأي شكل من الاشكال).

على صعيد آخر، ابدى رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي قلقه لوجود حزب العمال الكردستاني في كركوك.واوضح بيان لمكتب الصالحي، أن الاخير التقى مع مستشار وزارة الخارجية الألمانية مسؤول ملف العلاقات العراقية، حيث طالب الحكومة الألمانية بـ(دعم تركمان العراق ومشروعهم في المناطق المختلة ديمغرافيا نتيجة السياسات السلبية التي اتبعت في الماضي وبالتحديد في تلعفر وكركوك وطوزخورماتو مع التأكيد على ضرورة دعم خطط ومشاريع الاستقرار وذلك من أجل حفظ الأمن والنسيج الاجتماعي في هذه المناطق الحساسة والمتجانسة قوميا وعشائريا وسياسيا ومذهبيا)، مبدياً (قلق المجتمع العراقي من وجود وانتشار قوات حزب العمال الكردستاني في كركوك وتأثيرها السلبي والخرق الأمني الذي يعيشه العراق) ، مطالبا الحكومة الألمانية بـ(اتخاذ خطوات رادعة بالتعاون مع قوات التحالف الدولي كي تنعم المنطقة بحفظ السلام).