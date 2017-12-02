الدفاع تكشف عن تفاصيل وجود البغدادي وتتوقّع إختباءه قرب الحدود السورية

تقديرات بمصرع ستة آلاف مدني في العراق وسوريا بغارات التحالف

بغداد – محمد الصالحي

كشفت وزارة الدفاع عن معلومات استخبارية بشان اختباء زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قرب الحدود العراقية السورية. فيما قدرت صحيفة الغارديان البريطانية ضحايا غارات التحالف الدولي في العراق وسوريا بمصرع ستة الاف مدني .

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد يحيى رسول في تصريح امس ( لدينا الكثير من المعلومات. ان البغدادي على قيد الحياة، يتحرك بين الحدود العراقية والسورية في المناطق الصحراوية، ولا تزال هناك خلايا نائمة من داعش منتشرة فيها). وبشكل أكثر تحديدا، تؤكد المعلومات أن الخليفة المزعوم، يتربص بين الجهة الحدودية من مدينة القائم في محافظة الأنبار والبوكمال السورية، على ضفة نهر الفرات، بحسب تصريحات رسول الذي لم يوضح عددا محددا للمسلحين الذين ما زالوا باقين، لكنه قدرهم بالعشرات، مؤكدًا وجود البغدادي بينهم (ما زالوا يعيشون مثل الفئران في الملاجئ النائية تحت الأرض، ويتنكر بعضهم في زي المزارعين أو النساء للهرب).

وكان قيادي في الحشد الشعبي ، قال إن البغدادي بحوزة القوات الأمريكية، لافتًا الانتباه إلى أنها (لن تقتله إلا إذا اضطرت لذلك لتحقيق هدف ما أو أنه لم تعد له فائدة، لكن عملية قتله ستتم وفق تمثيلية هوليودية بإخراج مميز لدفع العالم لتصديق الرواية الأمريكية). الى ذلك نشرت الصحيفة مقالا لكريم شاهين من اسطنبول بعنوان شكوك بشأن عدد القتلى من المدنيين في الهجمات الجوية للتحالف ويقول شاهين إن (التحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل تنظيم داعش قال الأمس أن 800 مدني على الأقل قتلوا في غارات جوية منذ بدء العمليات عام 2014 وهو ما يقل بكثير عن الاعداد التي سجلتها جماعات المراقبة وجماعات حقوق الإنسان).

وتقول إن (فرق متابعة ذات مصداقية تقدر عدد القتلى من المدنيين بنحو ستة آلاف قتيل، مما يثير تساؤلات عن التزام القوات الامريكية بحماية المدنيين بينما تقاتل مسلحي داعش). وقال التحالف في تقريره (نستمر في محاسبة أنفسنا عن الاجراءات التي قد تكون تسببت في خسائر غير متعمدة في الأرواح أو في مصابين).

وتضيف الصحيفة إنه على الرغم من ذلك، فإن (عددا من الغارات الجوية، التي تتبعتها جماعات مراقبة ومنظمات لحقوق الإنسان، تشير إلى أن التحالف يخفص تقديراته لعدد القتلى من المدنيين بصورة عالية).وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن (التحالف يجب أن يصبح اكثر شفافية في ذكر أسباب قراراته لاستهداف اماكن بعينها، حيث يبدو أنها كانت تستهدف بعض قناصي التنظيم ومسلحيه في مخابئهم على أسطح مباني مأهولة بالسكان المدنيين).وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية النقاب عن أن التحقيقات أظهرت ان عدد الضحايا المدنيين والخسائر في الممتلكات جراء القصف الجوي على مدينة الموصل، يزيد بـ 31 عفـًا عن الأرقام التي أعلنها التحالف الدولي. وقال القيادي في حشد محافظة الانبار قطري السمرمد في تصريح امس ان (طيران الجيش قصف تجمعا لعصابات داعش الاجرامية في منطقة الحسينيات القريبة من وادي حوران شمال قضاء الرطبة ما ادى الى مقتل 17 ارهابيا معظمهم من جنسيات اجنبية بحسب مصادرنا القريبة من المنطقة المستهدفة). واضاف ان (عصابات داعش كانت تروم مهاجمة القطعات العسكرية المنتشرة بالقرب من مكان استهدافها). مبينا ان (المكان المستهدف يعد من اماكن خلايا التنظيم الاجرامي النائمة في صحراء الانبار الغربية ذات التضاريس الوعرة).وأكد أن (قصف التجمع جاء على خلفية معلومات استخباراتية مكنت طيران الجيش من استهدافها وقتل الدواعش).وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته ( الزمان) امس ان (قوة من اللواء15 في الحشد الشعبي عثرت على مقبرة جماعية في مجمع الجزيرة جنوب قضاء سنجار تضم 80 مدنيا اغلبهم من الايزيديين).وأضاف ان (قوة اخرى من اللواء 53 بالحشد الشعبي عثرت على مقبرة جماعية في قرية قابوسي جنوب قضاء سنجار تضم رفات اكثر من 20 امرأة وعشرات الاطفال من الايزيديين ايضا). مشيرا الى ان (قوات الحشد تنتظر الفرق المختصة للتعرف على رفات المغدورين عبر تحليل الـ دي ان اي .

وفي ديالى قال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي في تصريح امس ان (قوات امنية مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي انطلقت من محوريين في عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش في حوض الندا وصولا الى مناطق قزلاق ).واضاف ان (العملية والتي تجري من محورين رئيسين مدعومة بطيران الجيش) لافتا الى ان (العملية تأتي ضمن ستراتيجية قيادة العمليات في انهاء اي نشاط للجماعات المتطرفة). وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي في تصريح امس ان (المؤشرات الأمنية المتوفرة لدينا تؤكد بما لا يقبل الشك عودة تسلل مسلحي داعش من صلاح الدين صوب حدود ديالى عبر ثلاثة ممرات ضمن حدود ناحية العظيم أبرزها الميتة).

وأضاف أن (تسلل داعش هو السبب الرئيس في تكرار أعمال العنف في بعض مناطق ديالى مؤخرا لأن خلايا التنظيم وصلها دعم). مجدداً دعوته إلى (الاسراع باطلاق عملية عسكرية واسعة لانهاء البؤرة الداعشية في المطيبيجة التي تشكل أكبر خطر يهدد أمن ديالى).