الرافدين يدعو المتقاعدين إلى المراجعة لتسلم سلفة ثلاثة ملايين دينار

بغداد – شيماء عادل

دعا مصرف الرافدين المتقاعدين لمراجعة فروعه المخصصة لتسلم سلفة الثلاثة ملايين دينار . وقال بيان أمس ان (المصرف دعا المتقاعدين لمراجعة فروعه المخصصة لاستكمال الإجراءات القانونية كافة وتسلم سلفة الثلاثة ملايين دينار)، وأضاف أنه (تم تحديد الفروع المخصصة في بغداد والمحافظات لصرف السلفة للمتقاعدين الذين يحملون احدى أدوات الدفع الالكتروني وبدون كفيل)، وأشار البيان إلى، أن (الفروع المخصصة هي الاعظمية والاندلس والخضراء والزهراء و الشعب والفردوس والمشتل والمصافي والمنصور وباب المعظم وشارع فلسطين والخالدية والانبار والبصرة والصيادلة والمدينة والمعقل وابي الخصيب والقادسية وغماس والرميثة والمثنى والمشخاب ومسلم بن عقيل والجسر وحذيفة بن اليمان والمقدادية وشارع الفاروق ومندلي وسوق الشيوخ والرفاعي واور والشطرة وبلد والدجيل والشهداء والنور والهادي والكوت والمشروع).

وكان المصرف قد حدد في بيان سابق المشمولين من المتقاعدين بالسلفة، فيما اشار الى ان استقطاع قسط السلفة مع الفائدة لايزيد عن 50 بالمئة من الراتب التقاعدي الكلي.

واضاف البيان ان (السلفة تشمل المتقاعدين من المدنيين والعسكريين)، واوضح البيان ان (على المتقاعدين الراغبين بالاستلاف تقديم تأييد من الفرع الذي استلم منه الراتب التقاعدي والذي يُبين فيه عدم تسلمه سلفة متقاعدين في حالة منحه سلفة جديدة)، وتابع ان (استقطاع قسط السلفة مع الفائدة لايزيد 50 بالمئة من الراتب التقاعدي الكلي للمتقاعد).